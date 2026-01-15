Cât plătesc românii impozitele pe locuințe în 2026 în marile orașe: sume dublate în Iași și Constanța, creștere de 80% la Timișoara și Ploiești / Unde au fost cele mai mari creșteri

Românii resimt, în 2026, una dintre cele mai ample creșteri ale impozitelor pe proprietate din ultimii ani. Majorările nu sunt rezultatul unei singure decizii, ci al unui cumul de modificări legislative și hotărâri locale, care, suprapuse, duc în multe cazuri la creșteri de 80 – 100%.

Prin Legea nr. 239/2025 care a actualizat valorile de referință folosite la calculul impozitului pe clădiri și terenuri, baza de impozitare a fost recalibrată în sus. Astfel, chiar și fără alte decizii locale, impozitele ar fi crescut automat, doar prin modificarea valorii impozabile pe metru pătrat.

În paralel, consiliile locale au avut posibilitatea de a stabili cota de impozitare între 0,08% și 0,2%. Astfel, acolo unde în 2025 s-a aplicat cota minimă, iar pentru 2026 aceasta a fost majorată, creșterea se aplică unei baze deja mărite, ceea ce amplifică semnificativ suma finală de plată, a explicat Guvernul.

Autoritățile locale își păstrează competența de a stabili cotele de impozitare, însă acestea nu mai pot fi mai mici decât cele din 2025.

În plus, consiliile locale pot majora impozitele și taxele locale chiar și cu până la 100%, față de limita anterioară de 50%.

Impozitele se aplică pentru toate tipurile de locuințe. Totodată, reducerile acordate în funcție de vechimea imobilului, nu se mai aplică. Până în anul 2025 inclusiv, aceste reduceri erau de 10%, 30% sau 50%.

În București, creșteri mai mult decât duble în unele cazuri

În Capitală, Hotărârea Consiliului General pentru 2026 ține cont de rata inflației din 2024, de 5,6%, dar introduce și majorări semnificative ale valorii impozabile a clădirilor.

Pentru clădirile cu cadre din beton armat sau pereți din cărămidă arsă și instalații complete, valoarea impozabilă ajunge la 2.677 lei/mp, față de 1.492 lei/mp în 2025.

Pentru clădirile cu pereți din lemn, valoarea crește de la 447 lei/mp la 803 lei/mp.

Au crescut și impozitele pentru terenurile intravilane cu altă folosință decât curți-construcții: de exemplu, pentru teren arabil din zona A, impozitul urcă de la 42 lei/ha la 75 lei/ha.

În funcție de zona (A-D) și vechimea clădirii, creșterile variază între 80% și 150%.

De exemplu, pentru apartament de 2 camere în Drumul Taberei, impozitul a crescut de la 173 lei la 447 lei.

Un alt exemplu: Un apartament de aproximativ 45 mp în Sectorul 3 a ajuns la un impozit de circa 430 lei în 2026, față de 183 lei în 2025.

Astfel, dacă, pentru un apartament într-un bloc vechi din București, impozitul a fost anul trecut în jur 200 de lei, în 2026 impozitul poate ajunge la aproximativ 500 de lei, sumă care include reducerea de 10%, arată Imobiliare.ro

În cazul unui apartament nou, situat în sectorul 4 al Capitalei, impozitul a urcat de la circa 290 de lei la circa 590 de lei, o majorare de aproximativ 100%, este un alt exemplu dat de Profit.

Aproape 80% în plus la Ploiești

La Ploiești, impozitele pe clădirile rezidențiale ale persoanelor fizice cresc cu aproape 80%. Potrivit Serviciului Public Finanțe Locale, norma de impozitare pentru apartamente a crescut cu 79,6%, prin efectul legii.

Au fost eliminate reducerile pentru apartamentele din blocuri cu mai mult de trei niveluri și pentru clădirile mai vechi de 30 de ani. La autoturisme, impozitul variază în funcție de norma de poluare: de la 132 lei pentru Euro 6 până la 156 lei pentru non-euro.

Bonificația de 10% pentru plata anticipată se menține, însă deținătorii de certificate de handicap nu mai beneficiază de reduceri din 2026.

Costanța și Iași, impozite dublate

Și la Constanța, impozitele s-au dublat. Un apartament de trei camere ajunge de la 446 lei în 2025 la 930 lei în 2026, iar un apartament de două camere de la 360 lei la 670 lei, potrivit Constanța 100%.

Și impozitul auto crește semnificativ: pentru un autoturism hibrid de 1,6 litri, impozitul urcă de la 62 lei la 144 lei.

Și la Iași impozitul pentru locuințe s-a dublat. Aici, pentru un apartament de 50 mp utili, situat într-un bloc cu mai mult de 3 etaje construit în anii ’80, valoarea impozabilă pe metru pătrat a crescut de la 1.492 lei la 2.677 lei.

Prin aplicarea noilor indicatori, impozitul crește de la aproximativ 180 de lei în 2025, la circa 375 de lei în 2026 pentru aceeași zonă de impozitare. Aceasta înseamnă o creștere de 108%, potrivit RFI.

Creștere de 80% la Timișoara

Timișoara. Foto: Adrian Cătălin Lazăr / Dreamstime

La Timișoara, valoarea pe metru pătrat, de la 1.490 lei la 2.667 lei, au anunțat autoritățile locale. Municipalitatea a menținut cota de impozitare la nivelul anului trecut, respectiv 0,1%.

Spre exemplu, pentru un apartament cu o suprafață de 55 mp, situat în zona A, impozitul anual datorat în anul 2026 este de 515 lei, comparativ cu 248 de lei în anul 2025 pentru un imobil care beneficia de o reducere de 10% sau cu 193 de lei pentru un imobil care beneficia de o reducere de 30%.

Majorări mai mult decât duble la Brașov

Impozitul pe clădiri a crescut de 2,67 ori la Brașov. În cazul unui apartament cu două camere, de 55 m.p., în zona A, dacă în 2025 s-a plătit suma de 200,86 lei, în 2026 se va plăti 515,32 lei.

În zona B, pentru un apartament cu aceeași suprafață se va plăti suma de 494,71 lei, în loc de 192,83de lei; în zona C, 474,10 lei, în loc de 184,79, iar în zona D, 453,48 lei, în loc de 176,64 lei.

Olt: de la 323 la 1.159 lei pentru o casă veche

La Slatina, impozitele pe locuințe s-au dublat, un apartament ajungând de la 180 lei la circa 360 lei în 2026.

La Caracal, o casă veche de peste 100 de ani ajunge să fie impozitată cu 1.159 lei, față de 323 lei în 2025, potrivit Agerpres. Viceprimarul Lari Pătran a explicat faptul că, deși Consiliul Local a aplicat cota minimă, eliminarea scutirilor și creșterea valorii impozabile au dus la majorări de două sau trei ori.

Creșteri până la 71% în Cluj

Creșterile la taxele pentru locuințe sunt cuprinse între 58% și 71%, în funcție de zonă, în Cluj.

De exemplu, pentru un apartament de 55 de metri pătrați în zona A, impozitul anual crește de la 330 de lei la 515 lei; în zona B, de la 303 lei la 495 lei; iar în zona C, de la 277 lei la 474 lei pe an.

Creșteri de până la 80% la Oradea

Oradea. Foto: Szebas | Dreamstime

Valoarea impozabilă a clădirilor rezidențiale deținute de persoanele fizice a crescut cu 80%. La această creștere se adaugă și eliminarea reducerilor pentru vechimea construcției și regimul de înălțime, care pot conduce creșterea valorii impozabile la un maxim de aproximativ 150%.

Indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației de 5,6% va afecta: impozitul pe terenurile curți-construcții taxe locale reglementate de Codul fiscal.

O creștere puternică, de 250%, este prevăzută pentru impozitele pe terenurile agricole.

Impozite mai mari cu 90% pe case și apartamente în municipiul Vaslui

Cetățenii din municipiul Vaslui vor plăti în anul 2026 impozite cu 90% mai mari pentru clădirile rezidențiale, creșterea survenind pe fondul modificării legislației și nu în urma unor decizii luate pe plan local.

Potrivit directorului executiv al Direcției Economice din cadrul Primăriei municipiului Vaslui, Eugen Boț, creșteri importante vor fi înregistrate și la anumite categorii de terenuri, unde majorările sunt de peste 70%.

Aproape dublu și la Miercurea Ciuc

Datele prezentate la adoptarea hotărârii Consiliului Local de șefa Direcției Taxe și Impozite din cadrul Primăriei Miercurea-Ciuc, Rodica Țiriac, arată că în cazul unui apartament de bloc de 50 mp, situat în zona A, impozitul crește de la 230 lei la 450 lei, iar în cazul unei case particulare de 110 mp, tot în zona A, impozitul se mărește de la 387 lei la 707 lei.

În cazul curților se aplică în mod unitar o majorare de 5,6% corespunzătoare inflației. De asemenea, impozitul pentru un teren arabil intravilan de 1.000 mp, situat în zona D, crește de la 10 lei la 16 lei. Tot în zona D, dar în cazul unui teren arabil extravilan de 1 hectar, impozitul crește de la 168 lei la 304 lei, se mai menționa în comunicatul citat.

Primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Korodi Attila, a declarat pentru Agerpres că este dificil de estimat care este creșterea medie a impozitelor, dar a menționat că cele mai semnificative majorări se înregistrează în cazul clădirilor vechi, unde a fost eliminată reducerea acordată în funcție de vechimea construcției, impozitul fiind calculat uniform pe metru pătrat.

Majorări cu până la 80% la Zalău

Potrivit noilor reglementări, 2026 aduce creșterea cu 80% a valorii impozabile pentru clădirile rezidențiale deținute de persoanele fizice, pentru terenul intravilan – altă categorie de folosință decât curți-construcții – o majorare cuprinsă între 70-85%, iar pentru terenul extravilan majorări cuprinse între 20-60%.

Spre exemplu, în cazul clădirilor cu cadre din beton armat, valoarea impozabilă va crește de la 1.490 lei/ mp în 2025 la 2.677 lei/ mp în 2026.

Impozite mai mari cu 80% la Arad

Taxele și impozitele locale au fost majorate cu până la 80% la Arad. Astfel, pentru un apartament cu două camere de 60 de metri pătrați, situat în Zona A a orașului Arad, pentru care în 2025 s-a achitat un impozit de 322 de lei, anul viitor se va plăti 578 de lei. Pentru un apartament cu aceeași dimensiune, dar în Zona D, se va plăti 506 lei, față de 282 de lei în acest an.

Pentru un teren agricol intravilan, cu suprafața de 1.000 de metri pătrați și situat în Zona A, se va plăti 30 de lei, față de 25 lei în prezent. În Zona D, impozitul va fi de 16 lei, față de 13 lei.

Pentru terenuri destinate construcțiilor sau curților, cu suprafața de 250 de metri pătrați, se va achita 284 de lei în Zona A, sumă care a rămas neschimbată față de acest an.

Majorări cu circa 80% la Deva

Consiliul Local Deva a aprobat creșteri de aproximativ 80%. Valoarea impozabilă a locuințelor crește de la 1.490,02 lei/mp la 2.677 lei/mp, în anul 2026.

Cota de impozitare se menține la 0,1% din valoarea impozabilă, la fel ca în anul 2025, iar pentru plata integrală a impozitelor până la 31 martie 2026 se va aplica o reducere de 10%.