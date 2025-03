Cate Blanchett spune că e un „miracol” că e căsătorită de atâția ani și a dezvăluit de ce are o singură fotografie de la nunta ei

Celebra actriță Cate Blanchett, o dublă câștigătoare a Premiului Oscar, a descris căsătoria sa de aproape 3 decenii ca fiind un „miracol” și a explicat de ce are o singură fotografie de la nunta ei cu Andrew Upton, cu care are împreună 4 copii, relatează revista People.

Blanchett a făcut comentariile în timpul unui interviu acordat joi emisiunii The Drew Barrymore Show ca parte a turneului de promovare pentru următorul ei film, Black Bag, un thriller de spionaj în regia lui Steven Soderbergh care are premiera în cinematografe vinerea aceasta.

„Când agenta de informații Kathryn Woodhouse (Blanchett) este suspectată de trădarea națiunii, soțul ei (Michael Fassbender) – și el un agent legendar – se confruntă cu testul suprem: să rămână loial căsniciei sau țării sale”, afirmă descrierea de pe IMDb pentru filmul în care va juca și fostul agent 007 Pierce Brosnan.

Făcând o paralelă între povestea filmului și viața ei personală, Blanchett a descris drept „miracol” faptul că este căsătorită „cu aceeași persoană” de atât de mult timp. „Sunt încă măritată de 27 de ani”, a subliniat ea.

Blanchett afirmă că se bucură că nu are fotografii de la nunta ei

Blanchett, care a câștigat două Premii Oscar grație interpretării din lungmetrajele The Aviator (2004) și Blue Jasmine (2013) și are în palmares alte 6 nominalizări, a povestit că atunci „când ne-am căsătorit, nu aveam absolut niciun ban. Nu ne-am permis un fotograf și am avut doi prieteni care erau fotografi”.

„Unul dintre ei s-a îmbătat atât de tare încât a uitat să încarce filmul în aparat, iar celălalt s-a distrat atât de bine încât nu a făcut nicio fotografie, așa că, în final, avem o singură fotografie de la nunta noastră”, a mai povestit actrița în vârstă de 55 de ani.

Ea a spus că singura fotografie pe care ea și soțul ei o au de la nunta lor este „o imagine neclară cu noi doi urcând în mașină, dar, drept rezultat, îmi amintesc foarte bine seara respectivă”.

Actrița ce a jucat recent în filmul Borderlands, un eșec neașteptat la box office, a recunoscut că nu a fost mereu atât de împăcată cu acest moment al căsniciei sale precum este acum.

„Am fost atât de tristă și supărată și am plâns atunci pentru că nu aveam fotografii, dar, în cele din urmă, mă bucur într-un fel că nu le am, pentru că astfel încerc mereu să-mi amintesc acea seară”, a spus ea.

Cum s-au cunoscut Cate Blanchett cu soțul ei

Blanchett și soțul ei Andrew Upton – un dramaturg australian, scenarist, regizor și chiar actor în câteva proiecte – s-au cunoscut cu mulți ani în urmă, în timp ce ea juca într-o piesă a dramaturgului rus Anton Cehov.

De atunci, au devenit părinții a trei fii, Dashiell, în vârstă de 23 de ani, Roman, 20 de ani, și Ignatius, 17 ani, și a unei fiice, Edith, 10 ani.

Blanchett a povestit într-un interviu acordat revistei Vanity Fair cu câțiva ani înainte să câștige primul său Premiu Oscar că ea și Upton nu s-au plăcut inițial, dar că lucrurile au evoluat foarte rapid după ce au început să iasă împreună.

„El credea că sunt distantă, iar eu credeam că este arogant”, a declarat ea pentru publicație la acea vreme. „Și uite cât de tare ne putem înșela. Dar, odată ce m-a sărutat, asta a fost”, a relatat actrița veterană.

Ea a povestit într-un interviu acordat ulterior prezentatoarei TV Ellen DeGeneres că Upton a cerut-o în căsătorie după aproximativ 21 de zile de relație și că ea a spus „da”.