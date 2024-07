Cate Blanchett spune că filmul în care joacă alături de Florian Munteanu a salvat-o de „nebunia COVID”

Actrița australiană Cate Blanchett spune că filmul atipic pentru ea în care joacă alături de Florian Munteanu a fost în parte modalitatea ei de a scăpa de „nebunia COVID”, relatează IndieWire.

Blanchett, cunoscută pentru rolurile sale dramatice în filme apreciate de critici, a făcut comentariul într-un interviu acordat revistei Empire înainte de apariția în cinematografe a Borderlands, un lungmetraj de acțiune-aventură sci-fi, cu accente de comedie.

Filmul se bazează pe franciza de jocuri video Borderlands, fiind cea mai recentă producție de la Hollywood care aduce pe ecran povestea unor jocuri populare, trend început de Netflix cu al său serial The Witcher și preluat și de rivali.



HBO a făcut un serial The Last of Us bazat pe jocurile omonime, Paramount unul Halo (disponibil în România pe SkyShowtime) și Amazon Prime o serie Fallout, pentru a numi doar câteva dintre ele. Borderlands va fi însă un film, și unul pentru marele ecran, urmând să apară în cinematografele din România în data de 9 august.

Cate Blanchett, care a câștigat două Premii Oscar grație interpretării din lungmetrajele The Aviator (2004) și Blue Jasmine (2013) și are în palmares alte 6 nominalizări, le-a spus jurnaliștilor de la Empire că e conștientă că noul său film i-ar putea lua prin surprindere pe fani, dar că a acceptat să joace în el și ca modalitate de a scăpa de „nebunia COVID”, despre care spune că a început să o afecteze în timpul lockdown-urilor din pandemie.

„Solicitările nebunești (n.r. rolurile care i se oferă) sunt de obicei lucrurile către care gravitez, lucrurile pe care nu le-aș putea concepe niciodată”, a explicat ea.

„Dar cred că a fost la mijloc și puțină nebunie COVID – petreceam mult timp în grădină, folosind ferăstrăul electric puțin cam lejer. Soțul meu mi-a spus: ‘Acest lucru ți-ar putea salva viața’”, a relatat actrița în vârstă de 55 de ani.

Noul film cu Cate Blanchett în rolul principal a fost filmat la Budapesta

Ea spune că s-a pregătit la fel de serios pentru Borderlands ca pentru orice alt film al ei, chiar dacă nu e unul la fel de serios ca lungmetrajele apreciate de critici în care a jucat.

„Degetele mele mari abia pot controla un telefon, dar am cumpărat un PS5 și am jucat între noi”, a spus ea, referindu-se la soțul ei, dramaturgul și cineastul australian Andrew Upton, cu care este căsătorită din 1997.



„Am vrut să cunosc limitele jocului și ce iubeau fanii legat de personaj. Chiar am fost absorbită în acea lume întreagă: cosplayerii, tutorialele de machiaj de pe YouTube” etc., a explicat ea.

Studioul Lionsgate a anunțat cu aproape un deceniu în urmă, înainte ca alte producții bazate pe jocuri video să se bucure de succes, că intenționează să facă un film Borderlands. Însă lucrurile au început să prindă viteză abia în februarie 2020, când cineastul american Eli Roth a fost ales să regizeze filmul. Din cauza problemelor cauzate de pandemie, partea de casting a durat între mai 2020 și martie 2021.



Filmările au început o lună mai târziu la Budapesta și s-au încheiat în iunie 2021. Regizorul Tim Miller (Deadpool, Love, Death & Robots) a fost adus la bord ulterior pentru a refilma unele secvențe din cauza faptului că Roth începuse deja filmările la un alt proiect.

Florian Munteanu joacă în „Borderlands” alături de Cate Blanchett și alți actori de top de la Hollywood

Distribuția Borderlands e una stelară, în afară de Blanchett în film jucând Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Jack Black, Ariana Greenblatt și actorul cu origini române Florin Munteanu (Creed II și III, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, The Contractor) în rolul lui Krieg.

Krieg e personajul cu mască, iar filmul Borderlands se va învârti în jurul lui Lilith (jucată de Blanchett), o bandită celebră care se întoarce pe planeta ei natală Pandora (nicio legătură cu cea din filmele Avatar ale lui James Cameron) pentru a pune mâna pe o comoară uriașă.

Pe parcurs strânge o bandă care să o ajute, deci avem un „heist movie” descris de inconfundabilul Eli Roth drept un „western în spațiu”. Roth a scris și scenariul filmului, nu a fost doar regizorul său.

Referindu-se la colaborarea cu Blanchett, Roth a comparat unele dintre filmele anterioare ale lor, afirmând: „combinația dintre noi doi este un mix de Elizabeth și Hostel, Tár și Thanksgiving”.

„Ați văzut-o învârtind o baghetă de dirijor, să vedeți cum învârte o armă”, a mai spus regizorul.

