Fiasco la box office pentru unul dintre cele mai așteptate filme ale anului / Ce notă are pe IMDb

„Borderlands”, filmul cu o distribuție stelară și un nume cunoscut în scaunul regizoral, a avut încasări catastrofale în weekendul său de debut în cinematografe iar spectatorii care l-au văzut au fost mai degrabă dezamăgiți de lungmetrajul în care joacă și actorul cu origini române Florian Munteanu, arată revista Variety, citată de News.ro.

Regizat de Eli Roth și cu o distribuție care îi include pe Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Jack Black, Ariana Greenblatt și Munteanu, Borderlands a fost inclus pe toate listele cu „cele mai așteptate filme ale anului” publicate la începutul lui 2024, el urmând să vină cu o adaptare pentru marele ecran a francizei foarte populare de jocuri video cu același nume.

Însă lungmetrajul de acțiune-aventură în spațiu a început să se confrunte cu perspective îngrijorătoare în ceea ce privește încasările încă de dinaintea lansării în cinematografe din cauza succesului uriaș de care s-a bucurat Deadpool & Wolverine, filmul Marvel lansat la sfârșitul lunii iulie.

Problema pentru producătorii Borderlands a fost că filmul se „bate” în mare pe același public țintă de spectatori ca Deadpool & Wolverine, chiar dacă unul e un lungmetraj sci-fi și celălalt cu supereroi. Box Office Theory, o cunoscută firmă de analiză și consultanță specializată pe încasările din domeniul cinematografic, estima că filmul lui Eli Roth nu va obține pe piața internă din America de Nord venituri mai mari de 13-18 milioane de dolari în weekendul său de debut.

Încasările ar fi fost dezastruoase pentru un film cu un buget de producție estimat la 100-120 de milioane de dolari și unul de marketing de aproximativ 30 de milioane. Primele 3 zile de rulare în cinematografe sunt de regulă cele care dictează trendul în materie de vânzări de bilete și dacă un film se dovedește un succes financiar sau nu.

Însă după premiera sa în cinematografe Borderlands a avut încasări chiar mai mici decât estimările pesimiste ale analiștilor, cu vânzări de bilete de doar 8,8 milioane de dolari în 3.125 de săli de cinema din America de Nord. În restul lumii el a făcut chiar mai puțini bani, obținând încasări de 7,7 milioane de dolari. „O rușine”, scrie revista Variety despre totalul de 16,5 milioane de dolari.

Pe piața internă din America de Nord, Borderlands s-a plasat abia pe poziția a patra în clasamentul box office, în spatele Deadpool & Wolverine, It Ends With Us – un nou film cu Blake Lively -, și Twisters:

Deadpool and Wolverine – $54 milioane; It Ends With Us – $50 milioane; Twisters – $15.4 milioane; Borderlands – $8.8 milioane.

Filmul „Borderlands” nu are nici măcar notă de trecere pe IMDb

Forbes notează că eșecul filmului lui Eli Roth se datorează în parte concurenței puternice, dar că asta nu poate ascunde recenziile catastrofale de care are parte după apariția în cinematografe. „Este unul dintre filmele cu cele mai proaste recenzii ale acestui an”, subliniază ziarul financiar.

Forbes arăta de asemenea în cursul weekendului că niciun alt film care se bazează pe un joc video nu a avut vreodată recenzii atât de proaste din partea criticilor de film. În prezent el are o rată a aprobării de doar 9% din partea specialiștilor pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes.

Din partea spectatorilor de rând rata aprobării este de 50%, dar numărul de recenzii este mic, de sub 300, în condițiile în care publicul larg votează de regulă pe mult mai cunoscutul site IMDb.

Aici filmul are o notă medie de doar 4,4 / 10 din 6.000 de recenzii, verdictul publicului fiind cât se poate de clar. Pe Cinemascore, un site de referință în Statele Unite, Borderlands are nota „D+”.

„Este un rateu total”, a declarat pentru Variety analistul David A. Gross. „Dacă o comedie de acțiune e să funcționeze, ea trebuie să fie amuzantă și aproape nimeni nu crede că acest film este [amuzant]”, a adăugat el.

Noul lungmetraj al lui Blake Lively, surpriza plăcută a box office-ului în weekendul recent încheiat

Succesul literar al cărții It Ends With Us de Colleen Hoover este acum şi un succes la box office. Adaptarea cinematografică a romanului din 2016 a obținut încasări de 50 de milioane de dolari din 3.611 săli de cinema nord-americane în weekendul de lansare și alte 30 de milioane la nivel internațional.

Debutul global de 80 de milioane de dolari marchează o victorie uriașă pentru filmul produs de Sony Pictures și Wayfarer Studios, studioul de producție al lui Justin Baldoni.

Filmul cu Blake Lively şi Justin Baldoni (care este şi regizor) spune povestea lui Lily Bloom (Lively), proprietara unei mici afaceri care este prinsă într-un triunghi amoros între un neurochirurg fermecător, dar abuziv, Ryle (Baldoni), şi primul ei iubit, Atlas (Brandon Sklenar). Recenziile din partea criticilor au fost mixte, dar publicul a răspuns cu entuziasm la drama romantică, care a obţinut un „A-” la CinemaScore.

It Ends With Us nu a fost departe de un debut pe prima poziție la box office-ul nord-american, distanța dintre el și Deadpool & Wolverine fiind de doar 4 milioane de dolari.

Aceasta este prima dată în luna august (o perioadă tradiţional lentă pentru multiplexuri) când două filme au încasat 50 de milioane de dolari în acelaşi weekend. Eșecul Borderlands este așadar și mai răsunător.

Deadpool și It Ends With Us au bifat în schimb și un alt succes: este pentru prima dată în 34 de ani când filmele unui cuplu căsătorit ocupă primele două locuri la loc în box office-ul nord-american. Ultima oară când acest lucru s-a întâmplat a fost când filmele Die Hard 2 cu Bruce Willis şi Ghost cu Demi Moore au ocupat locurile 1 şi, respectiv, 2, în 1990.

Lively, protagonista filmului It Ends With Us, este căsătorită cu Ryan Reynolds, care joacă rolul personajului Deadpool în filmul Marvel.

