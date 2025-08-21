Câți ucraineni au intrat ilegal în țară prin Munții Maramureșului în 2025. Unii au traversat granița de mai multe ori

Peste 5.000 de cetăţeni ucraineni au trecut ilegal frontiera în România prin zona montană a judeţului Maramureş în primele şapte luni ale anului 2025, mai puţini decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, când au fost depistate peste 6.700 de persoane, a informat, joi, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial al Poliţei de Frontieră (ITPF) Sighetu Marmaţiei, Iulia Stan, citată de Agerpres.

Conform sursei citate, cetăţenii ucraineni ajunşi în România în acest mod beneficiază de un regim juridic special, adaptat situaţiei generate de războiul din ţara vecină. În locul procedurilor obişnuite aplicate pentru trecerea ilegală a frontierei, aceştia pot solicita mecanismele existente pentru protecţie, principalul instrument fiind protecţia temporară, reglementată la nivelul Uniunii Europene şi aplicată şi în România.

„Poliţiştii de frontieră s-au confruntat în perioada de referinţă şi cu situaţii în care cetăţeni ucraineni, după ce au obţinut protecţie temporară, s-au întors în Ucraina şi au revenit, însoţind alţi conaţionali. În trei astfel de cazuri, cetăţeni ucraineni care au avut rol de călăuze au fost arestaţi preventiv pentru trafic de migranţi. Un exemplu semnificativ este cel din luna iulie, când poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Valea Vişeului au descoperit cinci cetăţeni ucraineni care au traversat Munţii Maramureşului. Printre ei se afla un tânăr de 23 de ani, deja beneficiar al protecţiei temporare în România, care avea rolul de călăuză. Acesta a fost reţinut şi arestat preventiv pentru 30 de zile”, a spus Iulia Stan.

Potrivit acesteia, zona montană prin care cetăţenii ucraineni trec în România este extrem de periculoasă.

„Având în vedere condiţiile dificile din zona montană – altitudini mari, teren accidentat şi vreme extremă – prioritatea poliţiştilor de frontieră rămâne siguranţa oamenilor. În colaborare cu Salvamont Maramureş şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, aceştia intervin frecvent pentru a acorda primul ajutor şi pentru a salva vieţi. De la începutul anului, au fost sprijiniţi 150 de cetăţeni ucraineni aflaţi în pericol de epuizare, hipotermie sau accidente”, a punctat Iulia Stan.

Gestionarea situaţiei de la frontiera de nord se face în sistem integrat, împreună cu Inspectoratul General pentru Imigrări, autorităţile judeţene, Consulatul României de la Solotvino (Ucraina), numeroase organizaţii nonguvernamentale şi voluntari, care oferă cazare, hrană, asistenţă medicală şi sprijin psihologic.

De la izbucnirea conflictului, februarie 2022, până în prezent, peste 26.000 de cetăţeni ucraineni au fost depistaţi la frontiera de nord a României, majoritatea solicitând o formă de protecţie. În aceeaşi perioadă, 29 de persoane şi-au pierdut viaţa în încercarea de a traversa râul Tisa sau Munţii Maramureşului.

Cetăţenii care traversează Munţii Maramureşului pentru a ajunge în România o fac pentru a nu fi încorporaţi şi trimişi pe front.