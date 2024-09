Ce i-a promis Marcel Ciolacu lui Nicușor Dan, după ce au discutat despre traficul din București și construcțiile ilegale din oraș

Premierul Marcel Ciolacu a spus că va discuta cu ministrul Justiției, dar și cu celelalte ministere de resort – Internele și Ministerul Dezvoltării – pentru a face verificări pe tema construcțiilor ilegale, după ce a discutat, joi, 19 septembrie, cu Nicușor Dan la Primăria Capitalei.

La întâlnirea de azi, primarul Bucureștiului a cerut în principal ca Inspectoratul de Stat în construcții să verifice PUZ-ul Sectorului 2, aprobat de administrația Gabriela Firea, și 38 de autorizații emise de Primăria Sectorului 2 în baza acestuia.

„Vreau să-i mulțumesc domnului prim-ministru că ne-a făcut această vizită. Am avut o discuție pe trafic, pe două componente. În primul rând pe ilegalitatea în urbanism și construcții și ineficacitatea, de ani de zile, a unor instituții care sunt în subordinea primului-ministru, Inspectoratul de Stat în Construcții și Prefectul. Domnul prim-ministru o să vă spună că o să se consulte cu ministrul de Interne și ne va da un răspuns la solicitare. Solicitarea completă este pentru PUZ Sector 2 și 38 de autorizații de construire, ca Inspectoratul să le verifice și Prefectul să le atace în instanță. Am discutat de asemenea despre posibilitatea de a finanța transportul public din București, care este soluția durabilă pe rezolvarea traficului”, a declarat primarul general, Nicușor Dan, la finalul întâlnirii.

„Vom crea o conectare instituțională între Primăria Generală și Guvernul României”

Premierul Marcel Ciolacu a promis că va discuta la Ministerul Justiției, Ministerul de Interne și Ministerul Dezvoltării, pentru a face verificările solicitate de Nicușor Dan.

„Cred că a fost ceva care duce la o normalitate instituțională (n.r. întâlnirea) și vom crea o conectare instituțională între Primăria Generală și Guvernul României. Normal că am acest material de la primarul general, o să vorbesc și cu ministrul Justiției, am vorbit data trecută și cu vice-premierul și cu ministrul de Interne, am avut discuția și cu ministrul Dezvoltării. Cred că până la urmă instanța va decide, dar ca și funcționare instituțională vom vedea cum vom proceda cel mai bine”, a declarat Marcel Ciolacu.

În ceea ce privește finanțarea proiectelor de mobilitate urbană, premierul și-a arătat disponibilitatea de a găsi soluții.

„Normal că am vorbit și de dezvoltarea Capitalei, să vedem cu ministrul Fondurilor europene ce se poate direcționa și ce proiecte putem depune rapid pe mobilitate urbană, pe tot ce înseamnă verde, zona electrică la fel. Avem contracte și cu Banca Europeană de Investiții și cu Banca Mondială și normal că îmi doresc ca proiectele mari să fie păstrate în primul rând pentru Capitala României. Și nu în ultimul rând înțeleg de la domnul primar general că va avea în perioada următoare o întâlnire cu toți primarii de Sector să vedem cum vom face un trafic integrat și multe alte servicii publice pentru bucureșteni, de exemplu strânsul gunoiului, ca să perturbăm mai puțin traficul și aglomerația din trafic”, a mai declarat premierul.

Întâlnirea a fost solicitată de primarul general, Nicușor Dan. Inițial, marți, primarul l-a invitat pe premier la un „șantier ilegal” de pe strada Gherghiței din Sectorul 2, unde a fost emisă de Primăria Sectorului 2 o autorizație de construire în baza PUZ-ului Sectorului 2, acesta însă nu a venit. Primarul a precizat că premierul l-a sunat să-i spună că nu poate veni, dar va veni joi la Primăria Capitalei.