Ce îi reproșează Cristian Tudor Popescu lui Bolojan în scandalul de plagiat al ministrului Justiției. „Alt tehnocrat care se comportă ca un politician cu obraz gros”

După ce Ilie Bolojan a spus că „lucrurile de care e acuzat Radu Marinescu nu s-au întâmplat în mandatul de ministru”, gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a reacționat cu o critică dură la adresa premierului.

„Acum, ministrul Justiției, Marinescu, este acuzat de plagiat masiv în teza sa de doctorat. El se apără, ca toți nenumărații plagiatori la nivel înalt de după Ponta: teza a fost validată de organismele abilitate, în virtutea normelor aflate în vigoare atunci. Precum și prin metoda lui Stalin, ni sluceaino, nu întâmplător: nu întâmplător sunt atacat acum, când mă implic în procesul de numire a procurorului general și procurorului șef DNA. Nu procedează ca un om cinstit: să iasă public cu teza în mână, s-o invite la dezbatere pe Emilia Șercan (nu s-o dea în judecată, cum a zis că se gândește) și să-și susțină teza rând cu rând. Prin urmare, pentru mine, Marinescu este vinovat de plagiat”, a scris joi Cristian Tudor Popescu, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

Cristian Tudor Popescu notează că în cazul „minciunilor universitare” ale fostului ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, premierul a afirmat „fără să clipească, cum că nu-l interesează C.V.-ul unui ministru, ci prestația lui în postul guvernamental”.

„Vasăzică, orice serviciu de resurse umane, înainte de interviul de angajare, studiază C.V.-ul candidatului, să vadă dacă-l mai cheamă sau nu – premierului Bolojan nu-i pasă. Și îi spune lui Moșteanu: «Fii bărbat!»”, a mai afirmat CTP.

Gazetarul remarcă că, încă o dată, Ilie Bolojan enunță acest „nou principiu al imunității ministeriale, pe care l-a creat: odată ce ești ministru, orice ai comis înainte de asta nu contează”.

Cristian Tudor Popescu oferă și o explicație pentru poziția șefului guvernului în cazul acuzațiilor de plagiat care îl vizează pe ministrul Justiției.

„Evident, procedează așa ca să nu-și pună în cap PSD, care a sărit instant să-l apere pe Marinescu din toate pozițiile. Ilie Bolojan, alt tehnocrat care se comportă ca un politician cu obraz gros… Ca să iei măsuri dure, ca să dai oameni afară, ca să faci reformă, pe scurt, ca să tai în carne vie, continui să cred că e nevoie nu doar de contabilitate, ci și de moralitate”, a conchis scriitorul.

Bolojan: „Încerc să îmi evaluez colegii după ceea ce fac în mandatele de ministru”

Marți seară, în prima și singura lui reacție publică de până acum privind dezvăluirile făcute de jurnalista Emilia Șercan, de la PressOne, despre teza de doctorat a lui Radu Marinescu, premierul Bolojan și-a exprimat speranța ca o entitate independentă să certifice dacă ministrul se face vinovat de plagiat sau nu.

Prim-ministrul el a precizat, pe de altă parte, că îi evaluează pe membrii Cabinetului în funcție de activitatea din timpul mandatelor de miniștri.

„Am avut în această dimineață o discuție cu domnul ministru. Lucrurile de care dânsul este acuzat nu s-au întâmplat în mandatul de ministru. Sunt lucruri care, înțeleg, sunt de 15-20 de ani în urmă. Încerc să îmi evaluez colegii după ceea ce fac în mandatele de ministru. Am mai discutat și în cazurile anterioare în care miniștrii au avut situații care erau legate de activitatea lor dinainte de a ocupa aceste portofolii”, a spus Bolojan, într-un interviu la TVR 1.

Șeful guvernului a spus că plagiatul reprezintă o „formă de furt”, dar a insistat că decizia trebuie să fie luată de către o entitate independentă.

„Sigur că plagiatul, în principiu, care este o formă de furt, nu este de apreciat. Acesta este un principiu general pe care l-am susținut întotdeauna și cred că îl susține orice om rațional care înțelege ce înseamnă valoarea muncii. Dar nu am date să judec strict această situație. Eu sper că într-o formă sau alta o entitate independentă va certifica dacă acest plagiat este real sau nu. Dar astăzi domnul ministru înțeleg că nu mai predă nici la universitate și nu mai are un efect obținerea acestui doctorat în cariera dânsului”, a afirmat Bolojan, citat de Agerpres.

Totodată, a precizat că lămurirea unor astfel de situații este necesară pentru credibilitatea și autoritatea persoanelor cu funcții de răspundere.

„Orice om care ocupă o funcție publică sau care are o funcție de răspundere, chiar în sectorul privat, este performant în funcție și de autoritatea pe care o are. Cu cât cei care ocupăm funcții publice suntem mai mult atacați – motivat sau nu – și datorită acestor atacuri ne pierdem autoritatea, cu atâta riscul să nu mai fim performanți este destul de mare. Deci, clarificarea oricăror situații de genul acesta este de bun augur, în așa fel încât să conserve credibilitatea unui responsabil, în așa fel încât să poată să își exercite autoritatea și să dea rezultate”, a adăugat premierul.

O analiză PressOne, realizată de Emilia Șercan, arată că „mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată”.