Meniul săptămânii. Rețete pentru fiecare zi, la doar 25 lei/zi de persoană
O nouă săptămână. Un nou meniu. O nouă listă. Săptămâna aceasta vin cu noi rețete – de la smash burgeri cu cimbru și brânză albastră la pulpe lipicioase cu orez și năut. Pe toate le găsiți mai jos.
Timp de cinci ani am scris săptămânal un newsletter de planificare a meselor la care erau activi peste 25.000 de oameni.
Acum, pentru că mă ocup de noua secțiune de rețete și cultură culinară a HotNews, voi continua aici.
În fiecare vineri dimineață, vei găsi pe HotNews Food un plan realist, de care te poți ține sau din care te poți inspira, care să-ți ușureze procesul decizional pentru săptămâna care urmează.
Principiile meniului:
- 5 zile, zilele lucrătoare ale săptămânii
- Două persoane (dar poți multiplica sau înjumătăți ușor, avem un ghid)
- Omnivor, dar centrat pe legume
- De sezon (nu o să punem roșii în decembrie și dovleac în mai)
- Ingrediente accesibile, pe care le poți cumpăra de la magazinul de la colț, sau ușor de înlocuit (azi avem și kale, se poate înlocui cu spanac)
- Doar felurile principale. Gustări, suplimente, pâine – le adaugi după gust
- În cele mai multe cazuri, gătești cina astfel încât să ai și prânzul din ziua următoare
- Bugetul reflectă cantitățile folosite în meniu, nu întregul cost al lor (100g orez, nu un pachet de 1kg de orez), pentru că, dacă te ții de meal planning, aceste cheltuieli se amortizează în săptămânile următoare.
Fiecare ediție conține:
- Meniul pe 5 zile
- Rețetele
- Lista de cumpărături organizată pe secțiuni de supermarket
- Buget
Ce nu este:
- Nu este un meniu făcut de nutriționiști, ci de oameni cărora le place să mănânce și să gătească. Dacă ai obiective de slăbit sau de îngrășat, consultă un medic specialist în nutriție și diabet, care îți poate face un meniu personalizat.
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Meniul săptămânii
Luni
- Omletă cu legume
- Supă de fasole cu salvie și cimbru
- Smash burgeri cu cimbru și brânză albastră + salată verde
Marți
- Pateu de sardine + ridichi
- Smash burgeri cu cimbru și brânză albastră + salată verde
- Cârnați la tigaie cu melasă de rodii + Salată de grâu, portocale și telemea
Miercuri
- Ouă ochiuri cu iaurt și pâine prăjită
- Supă de fasole cu salvie și cimbru
- Pulpe lipicioase cu orez și năut
Joi
- Pateu de sardine + castraveți
- Pulpe lipicioase cu orez și năut
- Salată de sardeluțe marinate + pâine proaspătă
Vineri
- Smoothie cu banană, spanac și ananas
- Cârnați la tigaie cu melasă de rodii + Salată de grâu, portocale și telemea
- Pulpe lipicioase cu orez și năut
Rețetele
Omletă cu legume [2 porții]
1 lingură de ulei
4 ouă
100g roșii cherry
1 castravete Fabio
Încinge uleiul într-o tigaie. Bate ouăle, apoi gătește-le în tigaie. La final, pune sare și piper. Împarte omleta pe 2 farfurii. Taie roșiile în două și castravetele bastoane și împarte-le și pe ele pe farfurii. Asezonează-le cu sare.
Supă de fasole cu salvie și cimbru [4 porții]
Smash burgeri cu cimbru și brânză albastră [4 porții]
Salată verde [4 porții]
200g salată
Ulei de măsline
Zeamă de lămâie
La fiecare masă la care e menționat, fă o salată din 100g de verdeață, sare, piper, ulei de măsline și zeamă de lămâie și împarte-o la doi. Salata trebuie făcută mereu pe loc.
Pateu de sardine [4-6 porții]
Cârnați la tigaie cu melasă de rodii [4 porții]
Salată de grâu, portocale și telemea [4 porții]
Ouă ochiuri cu iaurt și pâine prăjită [2P]
1 lingură de ulei
4 ouă
200g iaurt grecesc
1 cățel de usturoi
200g roșii cherry
4 felii de toast
Prăjește (în ulei sau uscat) cele 4 ouă. Amestecă iaurtul cu cățelul de usturoi ras, sare și piper și întinde-l pe două farfurii. Pune ouăle deasupra, alături de roșiile cherry tăiate în două.
Pulpe lipicioase cu orez și năut [6 porții]
Salată de sardeluțe marinate [2 porții]
Smoothie cu banană, spanac și ananas [2 porții]
1 banană
100g spanac baby
200g ananas congelat cuburi
200ml lapte sau iaurt
Pune totul în blender și împarte în două pahare.
Lista de cumpărături & buget
Meniul de săptămâna aceasta costă 250 de lei/2 persoane/5 zile, la prețuri medii de supermarket. Asta înseamnă 25 de lei pe zi/persoană.
Cumpărăturile propriu-zise te pot ajunge la 430 lei, pentru că unele ingrediente vin în ambalaje mai mari decât ai nevoie pentru rețete. Dar le vom folosi în săptămânile următoare, nu se irosesc.
Refrigerate/congelate
8 ouă
200g iaurt grecesc
200g ananas congelat cuburi
200ml lapte sau iaurt
50g unt
500g carne de vită tocată
200g brânză albastră
500g cârnați proaspeți subțiri
100g telemea
600g pulpe de pui, fără piele, fără os
200g sardeluțe marinate
Fructe/legume
550g roșii cherry
2 castraveți Fabio
300g salată
1 avocado
3 lămâi
14 căței de usturoi
1 banană
100g spanac baby
1 legătură de mărar
2 șalote
20g cimbru proaspăt
10g salvie proaspătă
2 cepe roșii
1 ceapă galbenă
3 legături pătrunjel
2 portocale
1 legătură de ridichi
Băcănie/Brutărie
Sare
Piper
100ml ulei de măsline
16 felii de toast
1 pâine
2 conserve de sardine în ulei
3 conserve de fasole mare albă
1 lingură capere
2 lingurițe muștar Dijon
1 linguriță cimbru uscat
4 chifle burger
100ml sos BBQ
2 linguri melasă de rodie
100g arpacaș de grau
1 lingură oțet de vin roșu
1 lingură oțet balsamic
200g orez
1 conservă de năut (400g)
100g roșii uscate în ulei
800ml stock de pui/legume
1 linguriță miere