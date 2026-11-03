Ce s-a întâmplat cu angajații de la Meteorologie acuzați de cumpărături de lux cu bani publici. Anunțul șefei ANM

Directoarea generală a ANM, Elena Mateescu, a dat marți noi detalii în cazul achiziţiilor de lenjerie intimă, parfumuri și haine de firmă, toate plătite din bugetul instituției, denunțate în octombrie de fosta ministră USR a Mediului Diana Buzoianu.

„Aş porni de la concluziile raportului din 9 octombrie, care a fost publicat şi pe site-ul ministerului, în care se spune că, la început de 2025, au fost 68 de deconturi de materiale cu o sumă de 510.642 de lei, nu au fost semnate de conducerea ANM, pentru care achiziţiile respective s-au făcut fără respectarea procedurilor legale”, a declarat Elena Mateescu, într-o conferință de presă alături de noua ministră PSD a Mediului, Natalia Intotero, citată de Agerpres.

Potrivit șefei ANM, în 2026, de asemenea, au fost 22 de deconturi, ce fac obiectul a 266.269 de lei și care nu au respectat procedurile, „conducerea ANM neaprobând aceste lucruri”.

Mateescu a spus că în 12 august a depus o sesizare la Secţia de investigaţie şi criminalitate economică, dosar ce are, spune ea, 648 de pagini.

„Vă fac anunţul în premieră, că am fost de două ori la Brigada Economică, am dat declaraţie şi cu siguranţă, îşi va urma cursul. Ce vreau să vă asigur este că nu voi face rabat de la ceea ce înseamnă recuperarea prejudiciului, pentru că deja la acest moment, în interiorul ANM, s-a creat o Comisie de inventariere a acestor achiziţii cu recuperarea prejudiciului şi stabilirea acestora. Cei vinovaţi vor trebui să plătească, indiferent cine şi cum a greşit”, a mai spus Mateescu.

Cine a folosit cardurile insitituției

Şefa ANM a mai susținut faptul că nu a existat o solicitare prealabilă din partea Dianei Buzoianu, de a prezenta situaţia de fapt în acest caz, înainte ca informaţiile să fie publicate pe Facebook.

„Când s-a ieşit cu această situaţie pe Facebook, nu am avut o discuţie în prealabil niciodată pe acest subiect cu doamna Buzoianu, astfel încât să-i prezint situaţia de care aveam cunoştinţă la momentul când, în 12 august, am depus sesizarea la organele competente”, a spus Elena Mateescu.

Întrebată dacă persoanele care utilizau cardurile prin care s-au plătit achiziţiile reclamate mai sunt în ANM, Mateescu a dat asigurări că nu mai fac parte din instituţie.

„Două carduri au fost la Serviciul de achiziţii. Vorbim despre persoanele de la Serviciul de achiziţii şi de încă două persoane care au fost implicate în această situaţie, care nu mai lucrează în ANM. Cardurile s-au închis de atunci. În cazul a două persoane de la Serviciul tehnic, cu siguranţă vă închipuiţi că nu acei colegi au putut să facă achiziţii de vestimentaţie, Acele carduri s-au folosit doar pentru achiziţia de echipamente de specialitate, pentru asigurarea de intervenţii”, a spus Mateescu.

Mateescu a insistat că „misiunea de audit intern a descoperit această situaţie”.

„Situaţia de către Corpul de Control privind cardurile s-a cerut în 6 august. Noi am depus în 12 august ca urmare a raportului preliminar (…) Noi acum am constituit o comisie la nivelul instituţiei ca parte de recuperare a prejudiciului respectiv. Vă asigur că nu meteorologii au făcut achiziţiile. Sunt personal suport dacă au lucrat în departamentul de achiziţii”, a subliniat Mateescu.

Mateescu a mai precizat că, printre cei vizaţi de anchetă se află şi „cineva din contabilitate”.

Scandalul achizițiilor de la ANM

Pe 10 octombrie, fosta ministră a Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că verificări făcute pentru anii 2025 și 2026 de corpul de control la Administrația Națională de Meteorologie au scos la iveală achiziții de „sutiene de lux”, ghivece ornamentale de mii de lei bucata, haine de firmă, parfumuri sau produse cosmetice, toate plătite din bani publici.

Apoi, pe 11 octombrie, Diana Buzoianu a prezenat noi rezultate ale verificărilor la ANM, ea invocând achiziţii directe cu valori de milioane de lei în ultimii 4 ani, făcute cu încălcarea legislaţiei.

ANM este condusă de Elena Mateescu, în vârstă de 62 de ani. Mateescu se află din 1990 în cadrul administrației meteo și a fost numită director general pe 19 decembrie 2016.

Mateescu a respins acuzațiile și a declarat că nu are „nicio implicare directă în aspectele aruncate în spaţiul public”, acuzând o „campanie orchestrată” împotriva ei. Buzoianu i-a cerut demisia, însă șefa ANM a spus că nu intenționează să plece din funcție.