Ce se va întâmpla cu președintele Nicolas Maduro după ce a fost capturat și dus în SUA

Congresmenul Mike Lee, un membru influent al Partidului Republican, a anunțat sâmbătă după-amiaza că Statele Unite intenționează să îl judece pe președintele venezuelean Nicolas Maduro în baza acuzațiilor penale ce i s-au adus în justiția americană.

„Tocmai am încheiat convorbirea telefonică cu secretarul de stat Rubio. M-a informat că Nicolas Maduro a fost arestat de personal american pentru a fi judecat în Statele Unite pentru acuzații penale și că acțiunea cinetică pe care am văzut-o în această seară a fost desfășurată pentru a proteja și apăra persoanele care pun în aplicare mandatul de arestare”, a scris Lee, unul dintre cei doi senatori ai statului Utah, într-un mesaj pe care l-a distribuit pe rețeaua de socializare „X”.

„Această acțiune intră probabil în sfera autorității inerente a președintelui, conform articolului II din Constituție, pentru a proteja personalul american de un atac real sau iminent”, a adăugat el, mulțumindu-i totodată secretarului de stat Marco Rubio pentru că l-a informat despre situație.

O sursă a declarat pentru CNN mai devreme în cursul zilei că administrația Trump nu a informat în prealabil Comisia Forțelor Armate a Senatului SUA cu privire la vreo potențială acțiune militară în Venezuela, în pofida faptului că unii congresmeni au insistat că aceștia ar trebui notificați înainte de orice acțiune militară.

Maduro, vizat de acuzații de trafic de droguri în SUA

Administrația Trump susține că Nicolas Maduro este un infractor și a încercat să-l urmărească penal prin sistemul juridic american.

În 2020, în timpul primului mandat al președintelui Donald Trump, Maduro a fost inculpat în Districtul de Sud al statului New York pentru „narco-terorism”, conspirare pentru importul de cocaină în SUA și alte acuzații conexe.

Administrația Trump a oferit o recompensă de 15 milioane de dolari pentru arestarea liderului venezuelean. Această recompensă a fost majorată la 25 de milioane de dolari în ultimele zile ale administrației Biden, la începutul lunii ianuarie 2025, și a fost crescută la 50 de milioane de dolari în august 2025, după ce Trump a preluat un al doilea mandat și a desemnat gruparea Cartel de los Soles drept organizație teroristă străină.

Administrația a susținut că Maduro este liderul acestei grupări, pe care o descrie drept o organizație criminală.

„Această acuzație, această afirmație, că regimul Maduro este o organizație narcoteroristă nu se bazează pe declarații politice sau speculații. Se bazează pe probe prezentate unui juriu în Districtul de Sud al statului New York, care a emis o inculpare”, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio la o conferință de presă de luna trecută.

Trump a scris într-un mesaj distribuit pe rețelele sociale, sâmbătă dimineața devreme, că Maduro a fost capturat „în colaborare cu forțele de ordine americane” și a promis mai multe detalii mai târziu în cursul zilei.