Ce spun organizatorii concertelor Coldplay la București: Joi seară, Chris Martin a pregătit din timp publicul pentru o reacție pozitivă

Coldplay a susținut miercuri și joi seară (12 și 13 iunie), pe Arena Națională, două concerte record – marcând cel mai rapid sell-out din istoria muzicii live din România. Evenimentele, organizate de Emagic și Live Nation, fac parte din Music Of The Spheres World Tour și au adunat, în cele două zile, peste 100 mii de fani.

Miercuri seară, Chris Martin l-a introdus pe Babasha menționând că este un artist nou, tânăr, și-și dorește ca publicul să-și deschidă mințile și inimile pentru ceea ce urmează. Dacă în prima seară, întâlnirea neașteptată dintre cele două culturi nu a fost primită bine de o parte a publicului, joi seară, solistul Coldplay a pregătit din timp publicul pentru o reacție pozitivă, spun cei de Emagic.

„Și ieri am cântat aici, este primul nostru concert în România și s-au întâmplat niște lucruri interesante… la început m-am simțit șocat, trist și cumva vinovat crezând că am făcut ceva rău […] călătorim în toată lumea și s-ar putea să nu înțelegem prin ce ați trecut voi și cultura voastră, dar un lucru știu sigur și anume că iubim toți oamenii în mod egal, inclusiv pe toți românii; ziua de ieri a fost atât de frumoasă pentru noi și ne-am dat seama că puteți face orice doriți și vă vom iubi în continuare și ne vom dori în continuare să ne întoarcem în România pentru că vă iubim… Dacă ar fi să schimbăm un lucru… ieri, unii oameni au huiduit… știți voi… „booooo”… și asta nu a fost chiar bine, așa că aș vrea ca acum, pentru cinci secunde, să huiduiti mai bine și mai tare decât ieri!” i-a îndemnat Chris Martin pe spectatori. Vizibil amuzat, publicul s-a conformat, iar la încheierea celor cinci secunde de huiduieli, solistul le-a mulțumit – “Da, asta e o huiduială corespunzătoare! Mulțumim, e cea mai bună huiduială pe care am primit-o! Iar dacă simțiți să huiduiti din nou, este în regulă, pentru că vă iubim”, a spus solistul.

În aceeași seară, înainte de a-l invita pe scenă pe Vlad Babașa, Chris Martin a făcut următorul anunț: „După această melodie, vom cânta o manea pentru 3 minute. Cui nu îi place poate să meargă la baie, poate să le dea un mesaj prietenilor, dar să păstreze o atmosferă de pace și iubire’’.La finalul acestui moment, care a fost primit cu aplauze și chiar și cu mișcări de dans, Chris a apreciat reacția publicului spunând: „Sunt așa de mândru de voi! Voi sunteți cei mai buni oameni. Sunt așa de recunoscător, oameni frumoși!’’

Cele două concerte Coldplay au fost primele două concerte majore din România care au avut un rider de sustenabilitate, în care au fost subliniate solicitările și recomandările de protejare a mediului înconjurător și reducere a amprentei de carbon. Și totodată, acestea au fost și primele două concerte din România care au reușit să implementeze măsuri de sustenabilitate de o asemenea amploare.

Angajamentul și cerințele în materie de sustenabilitate au implicat până la 2000 membri ai personalului. De la echipa din culise, la logistică și comunicare, fiecare dintre ei jucând un rol important.

Coldplay a încheiat ambele show-uri cu piesa Biutyful captând esența și emoția celor două seri memorabile de la Arena Națională din București.

