Ce spune Bolojan despre întoarcerea lui Orban la PNL, la o zi după plecarea fostului consilier al lui Nicușor de la Cotroceni

Ilie Bolojan si Ludovic Orban la evenimentul electoral de lansare a candidaţilor PNL pentru alegerile europarlamentare, in Oradea, joi, 16 mai 2019. Inquam Photos / Silviu Filip

La o lună și jumătate de la numirea în funcția de consilier prezidențial, fostul premier și lider PNL Ludovic Orban a plecat de la Cotroceni.

Ilie Bolojan a vorbirt despre posibilitatea ca fostul președinte al partidului, Ludovic Orban, să revină în PNL. Întrebat în cadrul interviului pentru ȘtirilePROTV.ro. dacă ar susține o astfel de mutare, Bolojan a declarat că relația dintre ei a fost mereu una „civilizată și bună”, însă subiectul nu se află momentan pe agenda de priorități a formațiunii.

„Ludovic Orban a fost președintele PNL, a avut o istorie în acest partid. Eu am o relație civilizată și bun, am avut-o întotdeauna cu toți președinții PNL, inclusiv cu domnul Ludovic Orban, dar asta e o problemă care va ține de viitor și de discuții care nu sunt, să spunem, astăzi, pe pe o agendă de priorități”, a sous Bolojan.

Premierul nu exclude o eventuală revenire a fostului premier în partid, dar subliniază că decizia nu îi aparține.

„În principiu, nu văd de ce un liberal cu state vechi nu s-ar putea reîntoarce în PNL. Aici nu e vorba de câștigurile mele personale, aici e vorba de decizii pe care le ia partidul”, a adăugat premierul.

Ludovic Orban a fost numit de Nicușor Dan consilier prezidențial pentru politică internă în 6 octombrie. În 15 noiembrie, Ludovic Orban a acuzat USR că folosește imaginea lui Nicuşor Dan în campania electorală pentru Primăria Capitalei, spunând că asta va ajunge să îi enerveze pe simpatizanţii preşedinteului prin faptul că abuzează de imaginea lui.

„Președintele României, Nicușor Dan, și consilierul prezidențial, Ludovic Orban, au decis de comun acord încheierea colaborării. Decizia a fost luată în termeni amiabili. Președintele își exprimă aprecierea pentru activitatea domnului Orban și îi urează success în proiectele viitoare”, a transmis, marți, Cotroceniul.

Orban a oferit marți, într-o conferință de presă, primele explicații publice. „Despărțirea e din inițiativa președintelui”, a punctat el, prcizînd că înțelege decizia șefului statului, deși a catalogat drept „un fleac” declarația pe care a făcut-o despre folosirea imaginii lui Nicușor Dan de către USR în campania electorală pentru Primăria Capitalei.