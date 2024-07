Ce spune ministrul Apărării despre orizontul de timp în care România va fi „compensată rezonabil” pentru sistemul Patriot donat Ucrainei

Ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, a participat la primele discuţii privind compensarea României pentru sistemul Patriot donat Ucrainei şi a declarat joi, la Washington, că nu există în prezent un orizont de timp pentru primirea de către ţara noastră a unui sistem similar sau a unuia alternativ, informează Agerpres.

„Au fost discuţii şi alaltăieri (marţi – n.r.) şi ieri (miercuri – n.r.) dimineaţă. Alaltăieri am participat şi eu şi am condus prima discuţie care urma să creeze şi calendarul negocierilor şi principalele elemente de referinţă”, a spus Tîlvăr, într-un briefing pentru jurnaliştii români.

„În ceea ce priveşte orizontul de timp nu pot să vă dau elemente concrete acum, pentru că nu s-a ajuns la acest moment la această etapă a discuţiei”, a precizat ministrul.

Întrebat dacă este posibil ca România să primească mai devreme un alt sistem defensiv antiaerian, Tîlvăr a părut să confirme, folosind expresia „acoperirea nevoilor pe care Armata României le are, în situaţia în care am cedat acest sistem”.

De asemenea, chestionat dacă se ştie în prezent când va trimite România sistemul Patriot Ucrainei, ministrul apărării a răspuns: „Nu am această dată, pentru că această dată în momentul de faţă nu există”.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, în cadrul unei conferinţe de la sediul NATO, că „dorinţa noastră este să primim un alt sistem Patriot la schimb, sigur, nu mâine, dar într-un viitor relativ apropiat, dar pentru a compensa absenţa sistemului pe care îl dăm acum, cred că vom reuşi să obţinem şi sisteme care vor fi livrate mai repede şi vor asigura o mai bună supraveghere a spaţiului aerian naţional”.

„Noi facem toate aceste lucruri: sprijinim Ucraina, donăm Patriot, ajutăm Republica Moldova, ajutăm şi pe alţii din regiune, pentru că putem şi pentru că noi considerăm că aşa este corect. Iar pentru că noi putem, este o afirmaţie care cred că toată lumea o înţelege aşa cum trebuie. România s-a transformat dintr-un stat care s-a rugat să primească ajutor de orice fel, vă amintiţi anii ’90, primii ani din 2000, s-a transformat într-un stat care are forţa, energia şi capacităţile să exporte securitate în întreaga regiune. Este mare lucru”, a mai afirmat președintele român.

El a explicat că pretenţia României este ca, atunci când donează sisteme de mare capacitate, precum Patriot, să fie „compensată rezonabil”.

„Aceste lucruri se negociază şi în aceste zile cu partenerul american, cu NATO, şi deja s-au obţinut primele progrese. Când se finalizează discuţia, vom face publice discuţiile, vom fi într-o situaţie bună şi după”, a mai spus Iohannis.

Șeful statului a afirmat că România doreşte un sistem Patriot la schimb în locul celui donat Ucraina, dar a precizat că, în opinia sa, țara noastră ar putea obţine şi sisteme care vor fi livrate mai repede.

„În CSAT am discutat acum câteva zile in extenso această chestiune şi am dat un mandat Ministerului Apărării – şi domnul ministru Tîlvăr este prezent aici şi am discutat chiar înainte să intrăm în această conferinţă -, se negociază şi dorinţa noastră este să primim un alt sistem Patriot la schimb”, a precizat el.

În ceea ce priveşte întărirea Flancului estic, Iohannis a afirmat: „Știţi foarte bine că toate bazele americane şi NATO din România sunt într-un proces amplu de extindere, de întărire, numărul efectivelor aliate creşte constant, Kogălniceanu, Cincu etc., iar acest lucru este ceea ce ne dorim, dar este natural, în situaţia în care vrem un Flanc Estic puternic, acest lucru nu înseamnă doar hârtii şi angajamente politice, înseamnă, practic, militari, dotări militare şi proceduri şi aceste lucruri toate vor fi îmbunătăţite la summitul din aceste zile, de aici, de la Washington”.

