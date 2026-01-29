Sari direct la conținut
Actualitate

Ce va face România după ce Trump a invitat-o în Consiliul pentru Pace. Nicușor Dan invocă două documente internaționale pe care „nu ne dorim să le încălcăm”

HotNews.ro
Nicușor Dan și Donald Trump își strâng mâna la summitul NATO de la Haga din iunie 2025 Foto: Administrația Prezidențială
Nicușor Dan și Donald Trump își strâng mâna la summitul NATO de la Haga din iunie 2025 Foto: Administrația Prezidențială

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi seară, la Digi24, că invitația adresată României de președintele american Donald Trump de a face parte din noul „Consiliu pentru Pace” reprezintă „o onoare”, însă participarea depinde de compatibilitatea acestui organism cu obligațiile internaționale ale statului român.

„Este o invitație care ne onorează. Principalul său obiectiv este stabilizarea situației în Gaza. Cumva este un instrument pe care SUA îl propune pentru punerea în practică a unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU”, a afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că proiectul inițial al Cartei acestui organism a ridicat probleme nu doar pentru România, ci și pentru alte țări invitate să participe. Potrivit acestuia, negocierile ar putea dura „săptămâni sau chiar luni”.

„Modul în care Carta inițială a acestui organism a fost redactat a ridicat niște probleme și României, și altor state. Imediat ce am primit am început să ne consultăm unii cu alții. Acum am intrat cu toții într-un proces de negociere a acestei Carte ca să fie compatibilă cu alte tratate internaționale, uneori chiar și cu constituțiile unora din țări. Procesul va dura săptămâni sau chiar luni”, a continuat liderul de la Cotroceni. 

„SUA sunt partenerul nostru strategic și ne dorim să facem parte dintr-un organism care să stabilizeze regiunea Orientului Mijlociu, dar nu ne dorim să încălcăm alte obligații internaționale – Carta ONU sau Tratatul UE”, a subliniat Nicușor Dan.

Administrația Donald Trump cere țărilor care doresc un loc permanent în noul său Consiliu pentru Pace să contribuie cu cel puțin 1 miliard de dolari.

Citește și
Nicușor Dan: Coaliția stă mai rău în percepție decât acum 6 luni, se vede în îngrijorarea investitorilor, dar mergem înainte. Acum nu există alternativă la Bolojan / Ezită să răspundă întrebat dacă PSD blochează reformele, așa cum spune premierul
Nicușor Dan, prima reacție după ce Germania a început să pună la cale planul pentru „Europa cu două viteze”
România, de peste o lună fără ministru la Învățământ. Nicușor Dan: „E un act de curaj pentru cineva să fie ministru al Educației astăzi”

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro