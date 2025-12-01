Ce vor să vadă schimbat la România oamenii care au mers la parada de 1 decembrie. „Să fim mai uniți, să nu mai fie atâta ură între noi”

Mii de oameni au urmărit parada militară de Ziua Națională din București. Unii cu mândrie, alții nemulțumiți de organizare, după cum au spus chiar ei pentru HotNews. Mai mulți oameni care au fost prezenți la parada de la Arcul de Triumf au spus pentru Hotnews și ce și-ar dori să fie diferit la România.

Peste 2.900 de militari și specialiști ai MApN, MAI, SRI și SPP, precum și soldați străini au defilat luni în Capitală, împreună cu peste 220 de mijloace tehnice. Parada militară a durat aproximativ o oră și a fost urmărită de mii de oameni.

HotNews a discutat cu câțiva participanți pentru a afla ce impresie le-a lăsat evenimentul, dar și ce ar schimba la țara lor.

Andrei Morar are 19 ani, este din Suceava, însă studiază în București. Învață artă sacră la Facultatea de Teologie.

Andrei Morar. Foto: HotNews/Nicolae Cotruț

„Sincer, mi s-a părut un moment emoționant. Sau poate nu neapărat emoționant, dar solemn. Îmi dă un sentiment de mândrie când văd armata. Sunt atâți oameni care știi că te apără în caz de ceva”, spune studentul. Este prima paradă militară pe care a văzut-o.

Ce ar schimba la România dacă ar putea? Tânărul stă puțin pe gânduri înainte să răspundă, apoi spune răspicat: „Să fim mai uniți, să nu mai fie atâta ură între noi”.

„Un flagel de care nu am scăpat”

Un coleg de generație, tot de 19 ani, tot student, dar la Facultatea de Istorie, Ștefan Enache, vede lucrurile similar.

„A fost frumos. O desfășurare foarte interesantă de tehnică militară. Încă așteptăm să se înzestreze armata română cum trebuie, pentru că vorba aia «Si vis pacem, para bellum» („Dacă vrei pace, pregătește-te de război”- n. red.)”, spune studentul.

Ștefan Enache. Foto: HotNews/Nicolae Cotruț

A spus că e dezamăgit că avioanele nu au putut să participe la paradă din cauza vremii, deoarece și-ar fi dorit să vadă un F-16. S-a bucurat, în schimb, de restul paradei.

„Mă simt mândru, dar și în siguranță. Mă simt în siguranță când văd că avem o armată care ne garantează securitatea națională. Dar apropo de mândrie…dacă aș putea să schimb ceva la România, ar fi problema corupției. Știu că e un răspuns generic, dar e un flagel de care nu am scăpat, dar care e o prezență constantă în societatea românească”, explică tânărul.

„Dacă ne vom iubi mai mult între noi, vom fi un neam puternic”

Ștefan Oanță, profesor de economie, spune că parada ar trebui să fie un prilej ca oamenii să se gândească la eroi.

„Trebuie să ne gândim la toți martirii cunoscuți sau necunoscuți ai neamului românesc. Trebuie să ne gândim la noi și la cei care vor veni după noi. Dacă astăzi suntem o țară unită – Moldova, Transilvania și Țara Românească, acest lucru se datorează tuturor strămoșilor noștri. Cred că acest moment trebuie să ne aducă aminte de imnul nostru”, explică profesorul.

El spune că nu ar vrea să schimbe nimic la România, ci ar vrea ca românii să își iubească aproapele.

Ștefan Oanță. Foto. HotNews/Nicolae Cotruț

„Nu trebuie să uităm că dincolo de orientările politice, religioase, suntem frați români și sub tricolor suntem același neam. Eu nu aș vrea să schimb nimic, ci prin profesia mea, de profesor, aș insufla fiecărui român să-și iubească aproapele. Dacă ne vom iubi mai mult între noi, vom fi un neam puternic. Dușmanii sunt dincolo de granițe, nu în interiorul ei”, a încheiat profesorul.

„Parada mi se pare că este de fațadă”

Nu toți participanții au fost mulțumiți de parada militară. Simion Dascălu, colonel în rezervă al Forțelor Aeriene, spune că organizarea nu a fost bună deloc. Principalul motiv este că accesul oamenilor a fost, crede el, îngreunat. Pe lângă aspectele organizatorice, nu vede cu ochi buni noua tehnică militară.

„Sunt trist pentru ca se vine cu tehnică militară străină. Noi avem din ce în ce mai puțin tehnică românească. Dar așa, parada mi se pare o regie, mi se pare că este de fațadă, pe ideea hai să o bifăm și gata. Păi e rușine, ne uităm acum și vedem că la Arcul de Triumf e o singură coroană de flori”, spune militarul.

Simion Dascălu consideră că în acest moment în România lipsește stabilitatea, iar acest lucru se datorează clasei politice.

Simion Dascălu. Foto: HotNews/Nicolae Cotruț

„E ca și cum ai construit ceva, să luăm exemplu Arcul de Triumf. Păi are două puncte de stabilitate, că altfel partea aia de sus n-ar putea să stea, nu? La fel și omul are nevoie de aceste lucruri, de stabilitate, ca de aici să-și construiască o familie, o casă, o carieră și așa mai departe. Dar dacă nu ți le găsești, ești în instabilitate și bineînțeles că atunci tremuri”, spune ofițerul în rezervă.

Nicușor Dan, două ore în mijlocul oamenilor

În paralel, președintele Nicușor Dan a rămas după paradă să facă poze cu oamenii. Înconjurat de ofițeri SPP, președintele a stat aproape două ore în mijlocul oamenilor.

O parte dintre ei nu au înțeles în primă instanță pentru ce se înghesuie lumea și ce e cu atâtea camere de filmat. Printre cei nedumeriți s-a numărat un copil, care l-a întrebat pe tatăl său dacă cel din mijloc este „Nicușor”. Tatăl s-a grăbit să-l corecteze, probabil din cauza contextului: „E domnul președinte, așa se zice”.

Nu numai românii s-au pozat cu președintele, dar și cetățeni străini, care întrebau curioși în jur despre cine este vorba.

„E o zi de sărbătoare, hai să nu facem politică”

La final, înainte să plece, Nicușor Dan a acceptat câteva întrebări din partea presei. Una dintre ele s-a repetat, și era legată de demisia lui Ionuț Moșteanu din fruntea Ministerului Apărării Naționale.

Nicușor Dan după parada de 1 Decembrie. Foto: HotNews/Nicolae Cotruț

Președintele a fost întrebat dacă se va implica în numirea succesorului lui Moșteanu. Ca răspuns, Nicușor Dan a spus că nu este momentul pentru discuții politice. „E o zi de sărbătoare, hai să nu facem politică”.