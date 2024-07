Cea mai caldă noapte din istoria meteo a României – Orașul unde au fost 30 de grade chiar și în zori de zi

Duminică dimineață s-a înregistrat cea mai ridicată minimă nocturnă măsurată vreodată în țară la stațiile meteo ANM. La Oravița, un loc cu nopți foarte calde, temperatura nu a scăzut sub +29,6 C. Nopți tropicale sunt numite de meteorologi cele în care minimele nu scad sub 20 C. În acest val dur de căldură am ajuns să vorbim despre minime de 28-29 C.

Minima nocturnă de +29,6 C la Oravița este cea mai ridicată măsurată vreodată în țară, au confirmat reprezentanții ANM, pentru HotNews.ro.

Tot duminică dimineață s-a înregistrat și a doua cea mai ridicată minimă nocturnă din istorie: +29,5 C la Dumbrăvița de Codru, în județul Bihor. Au mai fost ieri și alte minime foarte ridicate: +28 C la Șiria (jud Arad) și +27 C la Sulina (în Dobrogea), arată hărțile ANM.

Luni dimineață, minima cea mai ridicată la nivelul țării a fost de +28,8 C la Dumbrăvița de Codru. La Craiova au fost +24,4 C, iar la Buzău, +23,6 C. Cea mai scăzută temperatură de luni dimineață a fost de+9,8 C, la Obârșia Lotrului.

Clima este blândă la Oravița, fiindcă zona este apărată de vânturile reci, este expusă la soare și se simte și influența climatului mediteranean. Orășelul se află între dealurile Oraviței și Munții Aninei.

Cinci minime ale dimineții extrem de ridicate, la Oravița

+29,6 C, pe 14 iulie 2024. Maxima zilei a fost +38,8 C

+28,8 °C, pe 22 august 2000

+27,7 °C pe 19 august 1992

+27,6 C, pe 1 iulie 2024

+27,5 °C pe 16 iulie 2001

