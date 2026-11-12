Cel mai scump serial din istorie s-a întors în streaming cu o schimbare majoră după pauza de doi ani

„Stăpânul Inelelor: Inelele Puterii” (The Lord of the Rings: The Rings of Power”), un serial pentru care Amazon Prime Video a pus la dispoziție o sumă fabuloasă, a revenit în streaming după mai bine de doi ani cu al treilea său sezon, relatează Forbes.

Sezonul 3 a avut premiera miercuri, 11 noiembrie, însă de această dată Amazon a adoptat o strategie diferită în ceea ce privește lansarea episoadelor. În loc să lanseze câte un episod pe săptămână, Prime Video va publica toate cele opt episoade ale sezonului în trei tranșe, pe parcursul a doar 15 zile, începând cu premiera spectaculoasă, care a inclus nu mai puțin de patru episoade.

Acțiunea avansează cu cinci ani după căderea Eregionului, perioadă în care armatele lui Sauron străbat Pământul de Mijloc, iar Stăpânul Întunecat se pregătește să făurească Inelul Suprem.

Alte două episoade vor fi lansate pe 18 noiembrie, în timp ce marele final, alcătuit de asemenea din două episoade, va fi difuzat în data de 25 a acestei luni.

Noul sezon al serialului are până acum o rată a aprobării de 79% din partea criticilor de film pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes, ușor sub cea a celui precedent (85%) și a primului (84%). Pe Metacritic, care realizează o medie ponderată, noul sezon are un rating de 70 / 100, în timp ce pe IMDb întregul serial are în ansamblul său o notă medie de 6,8 / 10.

Media rezultată din cele peste 448.000 de evaluări date de public este trasă în jos de un număr mare de note mici. Peste un sfert dintre acestea sunt sub nota 5 în condițiile în care serialul „Inelele puterii” a fost respins încă de la început de unii dintre fanii operelor lui Tolkien și ai filmelor „Stăpânul inelelor” regizate de Peter Jackson.

Costurile uriașe ale serialului „Stăpânul inelelor: Inelele puterii”

Amazon a câștigat în 2017 războiul licitațiilor pentru drepturile asupra unui serial „The Lord of the Rings”, plătind o sumă descrisă la momentul respectiv drept „nebunească” de către pecialiștii în industria cinematografică: 250 de milioane de dolari.

Celălalt lucru care a ieșit în evidență imediat după aceea a fost bugetul alocat de Amazon pentru producție: un miliard de dolari.

Chiar dacă suma a fost alocată pentru un total de 5 sezoane, ea a fost una fără precedent pentru orice serial. De atunci s-au întâmplat multe, însă compania fondată de Jeff Bezos nu a infirmat în vreun fel titlurile apărute în presă. Sezonul întâi al „Rings of Power”, apărut în 2022, a avut un buget de producție per episod de 58 de milioane de dolari, în timp ce al doilea, lansat în 2024, a costat 57,2 milioane pentru un episod.

Acestea sunt pe locul 1, respectiv 2, în clasamentul celor mai scumpe producții TV din toate timpurile. În clasament urmează „Citadel”, un alt serial de pe Amazon Prime Video, la egalitate cu sezonul final al seriei fenomen a Netflix „Stranger Things”. Acestea au avut un buget de producție de 50 de milioane de dolari per episod, potrivit presei de la Hollywood.

Deocamdată nu este clar ce buget de producție a avut noul sezon al serialului Amazon Prime Video.

Jeff Bezos este unul dintre susținătorii serialului „Stăpânul inelelor”

În pofida sumelor mari puse la dispoziție pentru producerea serialului, acesta a avut parte de recenzii modeste, iar primul său sezon a fost ținta unei campanii de „review bombing” (publicare de evaluări foarte slabe pentru a-i reduce nota medie) din partea fanilor operelor originale ale scriitorului britanic J.R.R. Tolkien.

Printre altele, aceștia au fost nemulțumiți de abaterile față de scrierile apreciatului autor și de distribuția diversă de personaje din serial, care nu se regăsesc în romane.

Sezonul doi a fost primit ceva mai bine, însă ratingurile au lăsat în continuare de dorit pentru o producție de o asemenea anvergură.

Un articol semnat de reputatul jurnalist Lesley Goldberg în The Ankler în aprilie afirma că Jeff Bezos fondatorul și fostul CEO al Amazon, este personal interesat ca serialul să continue, indiferent de costuri. „Acesta este încă sub aura magică a lui Bezos”, a declarat o sursă pentru The Ankler. „Este protejat pe toată durata difuzării”, a subliniat aceasta.

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The Ankler a relatat în octombrie anul trecut că divizia de televiziune a Amazon era „blocată” într-un „coșmar Lord of the Rings” ca urmare a ceea ce descria drept „o taxă de reziliere absurd de mare către moștenitorii lui Tolkien”.

Jeff Bezos și soția sa Laurent Sanchez, fotografiați la avanpremiera de la Londra a serialului „Lord of the Rings: The Rings of Power”, în 2022, FOTO: Rich Gold / Alamy / Profimedia

Serialul „Stăpânul inelelor” făcut de Amazon Prime Video nu are legătură cu filmele ce urmează să apară în cinematografe

În 2017, Amazon a învins Netflix în licitația privind drepturile de adaptare, într-un acord încheiat cu moștenitorii lui Tolkien, editura HarperCollins și New Line Cinema. Acordul includea un angajament din partea Amazon să realizeze cinci sezoane pentru aducerea „The Lord of the Rings” pe micile ecrane.

Potrivit detaliilor scurse în presa de la Hollywood, moștenitorii lui Tolkien ar urma să primească o taxă de reziliere de 20 de milioane de dolari pentru fiecare sezon promis, în cazul în care Amazon nu își respectă angajamentul.

Serialul „The Rings of Power” dezvoltat de Amazon Prime Video nu are nicio legătură cu cele două filme „The Lord of the Rings” confirmate oficial.

Acestea vor fi făcute de studioul Warner Bros, în virtutea parteneriatului pe care îl are cu Embracer Group, holdingul media suedez care a cumpărat în 2021 drepturile extinse pentru franciza „Lord of the Rings”.

„The Hunt for Gollum”, primul dintre ele, urmează să apară în cinematografe în decembrie 2027, dacă filmările vor decurge conform planurilor. „Shadows of the Past”, anunțat din neant la sfârșitul lunii trecute, nu are deocamdată un calendar de lansare.

Acesta este însă într-o fază incipentă în ceea ce privește producția și va fi lansat aproape sigur mai târziu decât „The Hunt for Gollum”.