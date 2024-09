Cel mai scump serial din istorie s-a întors cu un nou sezon în streaming / Sigourney Weaver va juca în filmul „Mandalorianul și Grogu” / „Kingdom Come: Deliverance 2” se anunță epic

Una dintre secventele spectaculoase din „Lord of the Rings: The Rings of Power”, Foto: LANDMARK MEDIA / Alamy / Alamy / Profimedia

Cel mai scump serial produs vreodată s-a întors în streaming cu al doilea sezon pe Amazon Prime Video, Sigourney Weaver va juca în următorul film „Star Wars” cu Mandalorianul și Grogu, în timp ce din zona jocurilor video vine un anunț entuziasmant legat de noul titlu „Kingdom Come: Deliverance”. În rubrica Nerd Alert de weekendul acesta mai poți citi despre cel mai interesant serial apărut pe Netflix zilele acestea, unul făcut de ruși pe baza romanului „Crimă și pedeapsă”, dar și detalii noi legate de viitorul lungmetraj „Jurassic Park”.

Cel mai scump serial din istorie s-a întors cu un nou sezon în streaming

Și nu cu două episoade noi lansate concomitent în ziua premierei, cum e de regulă norma, ci chiar cu 3 apărute joia aceasta pe Amazon Prime Video. Mă refer desigur la al doilea sezon al Stăpânul inelelor: Inelele puterii, cel mai scump serial produs vreodată grație bugetului fără precedent de un miliard de dolari pus la dispoziție de divizia cinematografică a companiei fondate de Jeff Bezos.

Sezonul 2 va avea, la fel ca primul, 8 episoade. Asta înseamnă, având în vedere că episoadele apar la o distanță de o săptămână, că marele final al noului sezon va fi difuzat în data de 3 octombrie, sau 4 octombrie la noi, având în vedere diferența de fus orar între SUA și România. Amazon Prime nu are niciun fel de prezență de PR în România, deci chiar nu ai pe cine să întrebi dacă vrei un răspuns clar.

Cert e că, la fel ca primul sezon, și al doilea e deja marcat de unele controverse. Pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes al doilea sezon al The Rings of Power are o rată a aprobării de 86%. Criticul de film al Forbes desființează pur și simplu acest rating, pe care îl numește „șocant” de ridicat. Printre altele, sugerează că criticii care au fost aleși să vadă serialul în avanpremieră au fost aleși pe sprâncenă.

Erik Kain, criticul Forbes, descrie în recenzia sa noul sezon al The Rings of Power „o batjocorire îngrozitoare, întortocheată a Stăpânului inelelor al lui Tolkien”. În mod curios, recenzia sa lipsește din lista publicată pe Rotten Tomatoes, la fel ca altele mai puțin favorabile, ca de exemplu cea a USA Today, care numește serialul „frumos, dar gol”. Lucrul acesta a fost sesizat și pe rețelele de socializare.

Cum era de așteptat, nu au lipsit din nou acuzațiile că serialul produs de Amazon e „woke” și cele mai virulente critici au fost formulate iar de fanii cărților lui Tolkien. Divizarea puternică e edificatoare pe IMDb, unde 59.000 din cele 368.000 de recenzii postate pentru serial în ansamblul său, nu doar sezonul 2, sunt cu nota 1, în timp ce 85.000 sunt de 10. Ambele extreme mi se par la fel de ridicole.

Netflix ne propune „KAOS”, un serial cu zeii Olimpului aduși în zilele noastre

În aceeași zi în care Amazon Prime Video își punea speranțele în premiera noului sezon al The Rings of Power, pe Netflix a apărut un serial cu un buget probabil incomparabil mai mic: KAOS – unul în care Jeff Goldblum joacă rolul lui Zeus într-un fel de interpretare modernă a Legendelor Olimpului. Vor fi de asemenea prezenți Hera, Poseidon, Hades, Orfeu, Medusa, Prometeu și toți ceilalți.

Descrierea oficială publicată de Netlix pentru KAOS ne spune că acesta „se învârte în jurul a trei muritori care descoperă o legătură între ei și cu o profeție antică în timp ce au de-a face cu zeii aroganți ai mitologiei clasice”. Serialul are 8 episoade și Netlfix le-a lansat pe toate concomitent, în stilul său clasic menit să încurajeze „bingewatching”-ul. În plus, nu e descris ca o miniserie sau una limitată.

Ca atare, dacă va fi un succes e posibil să aibă parte și de un sezon doi. Mie mi-a atras atenția cu luni în urmă, când Netflix a prezentat primul trailer pentru KAOS, unul care mi se părea că sugerează un serial de comedie. Judecând însă după cel nou, lansat cu câteva zile înainte de premieră, e cu un accent dramatic mai puternic decât mă așteptam. Mă rog, e deja disponibil, deci poate judeca oricine.

Rușii vin în schimb cu o adaptare modernă a romanului „Crimă și pedeapsă”

Supusă boicotului occidental din cauza războiului din Ucraina, cinematografie rusă s-a gândit aparent să vină cu un serial care să stârnească interesul publicului din Vest și nu numai: unul bazat pe romanul Crimă și pedeapsă al lui Dostoievski. Acțiunea se petrece în zilele noastre la Sankt Petersburg, unde „studentul Rodion Raskolnikov ucide un vechi microcreditor”, potrivit descrierii oficiale citate de Meduza.

Mihail Kitaev, producătorul serialului, afirmă că acesta „urmează îndeaproape” romanul lui Dostoievski, chiar dacă povestea sa e transpusă în perioada contemporană. Nu mă număr printre admiratorii „marii culturi ruse”, dar asta ar fi fost în mod normal o știre cu care să deschid rubrica Nerd Alert. E vorba de Crimă și pedeapsă, în fond. Dar e o întrebare majoră: unde vom putea vedea serialul?

Meduza zice că el va avea premiera cândva toamna aceasta pe Kinopoisk, o platformă de streaming locală din Rusia. Având în vedere boicotul platformelor occidentale față de țara lui Putin, e aproape sigur că serialul nu va fi preluat de nimeni. Sigur, eu nu mi-aș permite niciodată să recomand celor interesați să îl urmărească pe platformele „alternative” disponibile la noi, chit că Rusia a legalizat pirateria.

Sigourney Weaver va juca în filmul „Mandalorianul și Grogu”

Actrița americană în vârstă de 74 de ani a detonat o veritabilă bombă săptămâna aceasta, când a dezvăluit într-un interviu acordat Deadline că următorul ei film va fi The Mandalorian & Grogu, lungmetrajul în care Disney și Lucasfilm își pun fără îndoială speranțe uriașe dat fiind succesul de care s-a bucurat serialul Star Wars lansat în 2019 și ajuns între timp la sezonul cu numărul 3.

„Am avut ocazia să mă întâlnesc deunăzi cu Grogu. Filmez aia înainte să merg la Londra pentru The Tempest la sfârșitul anului”, a spus ea, referindu-se la piesa de teatru Furtuna bazată pe scrierile lui Shakespeare. Rolul din piesa respectivă va marca o premieră pentru ea, la fel ca apariția sa în franciza Star Wars, după ce a fost „fața” Alien și a jucat recent și în noul filmAvatar al lui James Cameron.

Asta pe lângă că a fost și în noile filme Ghostbusters în rolul Danei Barrett, unul pe care l-a interpretat încă din lungmetrajul original din 1984. „E distractiv să jonglezi între toate aceste universuri [cinematografice] diferite”, le-a mai spus ea celor de la Deadline într-un interviu acordat de la Festivalul de Film de la Veneția, unde a primit Premiul Leul de Aur onorific pentru întreaga ei carieră.

Evident, cei de la Deadline au întrebat-o mai multe despre viitorul ei rol în Star Wars și, la fel de evident, ea a răspuns că „nu pot spune acum prea multe despre asta”. The Mandalorian & Grogu va fi primul film Star Wars pe care Lucasfilm îl va produce după lansarea în 2019 a The Rise of Skywalker. Deși Lucasfilm l-a confirmat oficial la începutul acestui an, detaliile sunt ținute strict secret.

Știm doar că el va fi regizat de Jon Favreau, unul dintre cei doi creatori ai serialului The Mandalorian, și că va primul dintr-o serie de noi filme Star Wars anunțate de tandemul Disney/Lucasfilm la evenimentul Star Wars Celebration din aprilie anul trecut. Ah, mai e cunoscut și faptul că Lucasfilm intenționează să îl lanseze în cinematografe pe 22 mai 2026, dacă lucrurile decurg conform planurilor.

Tehnologia CGI a ajutat-o pe Sigourney Weaver să joace o adolescentă Na’vi în filmul „Avatar: The Way of Water”, FOTO: LMK / IPA Agency / Profimedia Images

Viitorul film „Jurassic Park” se va numi „Rebirth”

Trecem de la un film despre care nu știm mai nimic la unul despre care nu știam mai nimic până săptămâna aceasta, când Universal Pictures a venit în sfârșit cu mai multe detalii despre viitorul său lungmetraj din franciza Jurassic Park. El a primit oficial numele de Jurassic Park Rebirth iar Renașterea pare într-adevăr un titlu potrivit pentru o franciză ajunsă deja la al nu știu câtelea titlu.

„La cinci ani după evenimentele din Jurassic Park Dominion, ecosistemul planetei s-a dovedit în mare parte inospitalier pentru dinozauri. Cei care au rămas în continuare trăiesc în ecosisteme ecuatoriale izolate, cu clime care seamănă cu cea în care au prosperat odinioară. Cele mai colosale 3 creaturi din acea biosferă tropicală dețin cheia unui medicament care va aduce beneficii miraculoase omenirii”.

Asta ne spune descrierea oficială a Universal Pictures în condițiile în care interesul pentru franciza sa cu dinozauri încă e unul uriaș. Dominion, la care face referire, a fost filmul care a reușit să detroneze Top Gun: Maverick de pe prima poziție a box office-ului în vara lui 2022. Studioul Universal Pictures intenționează ca noul său film Jurassic Park să aibă premiera în cinematografe în iulie 2025.

Jurassic World Rebirth. In theaters July 2025. pic.twitter.com/CLUdLQPPfO — Jurassic World (@JurassicWorld) August 29, 2024

„Kingdom Come: Deliverance 2” se anunță epic

Încheiem rubrica Nerd Alert de weekendul acesta cu o știre din lumea jocurilor video și nici nu aveam cum să o facem altfel din moment ce Dan Vávra, cofondatorul studioului ceh Warhorse Studios, a lăsat de înțeles că următorul titlu Kingdom Come: Deliverance ar urma să aibă cel mai lung scenariu din istoria industriei. Vávra e și directorul de creație al viitorului joc, deci mă gândesc că știe ce zice.

„Număram ieri cu designerul nostru șef Prokop Jirsa cât de mult am scris de fapt pentru KCD2. Ghiciți cât de lung e scenariul? 2.200.000 cuvinte! Sau 11.000 de pagini de scenariu tipic. Pentru un film obișnuit de două ore asta ar însemna 100 de scenarii, sau în jur de 25 de romane de lungime medie”, a explicat el în comentarii citate vineri de IGN, cel mai mare site din lume specializat pe jocuri video.

Acum, e evident că Vávra e un om care încearcă să își vândă marfa dar în același timp mă îndoiesc că ar exagera în vreun fel. Nu de alta dar, judecând după alte exemple nefericite din industrie, poate să pună lacătul pe studioul pe care l-a cofondat dacă a indus oamenii în eroare cu un anunț atât de important. Iar Kingdom Come: Deliverance 2 urmează să fie scos la vânzare pe 11 februarie anul viitor.

Deci nu e ca și cum gamerii vor uita până atunci ce le-a fost promis. În plus, Warhorse Studios a fost fondat în 2011 tocmai pentru a lucra la primul joc Kingdom Come: Deliverance, lansat în 2018, și a rămas axat pe această franciză, chiar dacă între timp a ajuns la peste 200 de angajați. Altfel zis, KCD 2 e singurul joc la care lucrează, fiind proiectul pe care studioul se bazează să plătească salariile.

Cei de la IGN amintesc că în prezent jocul video cu cel mai lung scenariu din istorie este Baldur’s Gate 3 de anul trecut, studioul Larian care l-a dezvoltat estimând că el a avut „în jur de 2.000.000 de cuvinte” la lansare. Spre comparație, toate romanele din saga A Song of Ice and Fire a lui George R.R. Martin, de la A Game of Thrones la A Dance With Dragons, au în total 1.736.054 cuvinte.

În caz că ești curios să citești și rubrica Nerd Alert de weekendul trecut, o poți găsi aici: