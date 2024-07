Cele mai importante vaccinuri care protejează în sarcină mama și copilul

În perioada de sarcină, atenția și grija viitoarei mame pentru sănătatea ei este cu atât mai importantă cu cât de ea depinde și sănătatea fătului. Alimentația sănătoasă, hidratarea corespunzătoare, somnul, mișcarea și vitaminele prenatale sunt aspecte care contează enorm. O parte esențială a îngrijirii prenatale o reprezintă și imunizările, acestea oferind protecție atât femeii însărcinate, cât și fătului. Protecția se menține și în primele luni de viață ale celui mic.

În mod ideal, unele vaccinuri care protejează mama și fătul ar trebui administrate înainte de a obține sarcina. De exemplu, o femeie care nu a fost vaccinată cu vaccinul ROR (rujeolă-oreion-rubeolă) și își planifică o sarcină, ar trebui să primească acest vaccin cu trei luni înainte de apariția sarcinii. Două doze de vaccin ROR pot preveni avortul spontan și malformațiile congenitale cauzate de rubeolă dar și complicațiile pe care le-ar putea provoca îmbolnăvirea cu rujeolă sau oreion.

Complicațiile rujeolei pot determina inclusiv moarte fetală

Un studiu din 2020 în cadrul căruia au fost colectate și evaluate date din timpul focarului de rujeolă din Catania (Italia), din perioada 2017 – 2018, a arătat că, la femeile însărcinate, complicațiile respiratorii ale rujeolei au fost mai frecvente decât la cele care nu erau însărcinate. Din cele 24 de femei însărcinate din grupul de studiu, cu vârste între 17 și 40 de ani, care au avut rujeolă, două au suferit avort spontan, una avort terapeutic, șase au născut prematur, iar un caz s-a soldat cu moarte fetală.

Vaccinări care pot fi efectuate înainte de a rămâne însărcinată

Un alt vaccin care poate fi administrat înainte de sarcină, în trei doze, este vaccinul antihepatitic B. Vaccinarea se va face, însă, dacă femeia nu are anticorpi împotriva hepatitei B și nici nu este infectată cu virusul hepatitic B. Alte vaccinuri care se pot administra înainte de sarcină sunt vaccinul împotriva varicelei – în două doze – și cel împotriva papiloma virusului uman (HPV), în trei doze. După inocularea vaccinului împotriva varicelei, femeia trebuie să evite o sarcină timp de cel puțin o lună.

DTP – vaccin inclus în Planul Național de Imunizare

Un alt vaccin recomandat femeilor însărcinate este DTP (diftero-tetanic-pertussis), care protejează împotriva tetanosului, difteriei și tusei convulsive. Vaccinul poate fi administrat oricând în timpul sarcinii, dar vaccinarea între săptămânile 27 și 36 oferă un grad mai mare de protecție pentru copil în perioada de după naștere.

De asemenea, specialiștii sugerează ca și membrii familiei și îngrijitorii sugarului (bunici, bone etc) să primească vaccinul DTP, pentru a reduce riscul de a-i transmite celui mic infecția. De subliniat faptul că infecția cu bacteria Bordetella pertussis poate avea efecte dramatice asupra bebelușilor sub un an. Într-un articol despre vaccinarea gravidelor publicat de Totul Despre Mame se arată că vaccinarea DTP este inclusă în Planul Național de Imunizare, este gratuită și se poate face la medicul de familie pe lista căruia este înscrisă gravida.

Imunizare doar cu virus inactiv

Vaccinarea antigripală este, de asemenea, permisă și chiar recomandată femeilor însărcinate. Motivul este acela că sistemul imunitar al femeii este slăbit în perioada de sarcină, ceea ce face ca riscul de îmbolnăvire să fie crescut. Se va administra forma de vaccin cu virus inactiv. (Vaccinurile care conțin un virus viu atenuat, adică slăbit, nu sunt recomandate în timpul sarcinii din cauza riscului teoretic ca acesta să traverseze placenta.) Dacă o femeie este sau a planificat să fie însărcinată toamna sau iarna, vaccinarea antigripală este cel mai bine să fie făcută înainte de sfârșitul lunii octombrie, pentru a preveni îmbolnăvirea în timpul perioadei de vârf.

Vaccinarea pentru deplasarea în țări exotice

În vederea călătoriilor în țări exotice, autoritățile sanitare recomandă populației generale vaccinarea împotriva unor agenți patogeni periculoși. Pe site-ul Institutului Național de Sănătate Publică există o secțiune specială care conține sfaturi pentru călători, iar pe cel al Ministerului Afacerilor Externe ghiduri de călătorie, în care sunt precizate vaccinările necesare pentru deplasările în diferite țări exotice.

Având în vedere că vaccinarea împotriva infectărilor asociate cu riscurile din țările exotice sunt periculoase pentru făt, femeile însărcinate sunt sfătuite să nu călătorească în astfel de destinații. Varianta care să le permită deplasarea ar fi aceea ca ele să se fi imunizat înainte de a obține sarcina. De asemenea, se recomandă evitarea călătoriilor în regiuni în care există focare epidemice de virus Zika, febră Dengue sau malarie. Singurul vaccin „exotic” care poate fi administrat în sarcină, după primul trimestru, este cel împotriva febrei galbene.

Sursă foto: Dreamstime