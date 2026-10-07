Cele mai mari sindicate ale Spaniei anunță prima grevă generală susținută de ambele organizații din ultimii 14 ani

Sindicatele spaniole Uniunea Generală a Muncitorilor (UGT) și Comisiile Muncitorești (CCOO) au anunțat miercuri o grevă generală la nivel național în data de 11 noiembrie, pe fondul protestelor izbucnite în țară din cauza unei crizei din sectorul locuințelor, potrivit Reuters.

Dacă se concretizează, va fi prima grevă generală susținută în comun de cele mai mari două sindicate ale Spaniei din ultimii 14 ani. În 2012, organizațiile anunțaseră o formă similară de protest împotriva măsurilor de austeritate ale guvernului de atunci, condus de Mariano Rajoy.

UGT și CCOO au precizat că au căzut de acord asupra datei de 11 noiembrie, dar că aceasta trebuie ratificată formal de alte sindicate, în cadrul unei reuniuni care urma să aibă loc miercuri mai târziu.

Anunțul vine la două zile după decizia premierului socialist al Spaniei, Pedro Sanchez, de a declanșa alegeri anticipate. Pentru el, confruntarea cu electoratul este o mișcare riscantă în acest moment, având în vedere că Partidul Socialist se află în urma Partidului Popular în sondajele de opinie.

O criză a locuințelor

Sâmbătă, zeci de mii de oameni au protestat la Madrid și în alte orașe din țară, pe fondul furiei generalizate pe care a provocat-o cazul lui Maricarmen, o femeie în vârstă de 87 de ani din Madrid, care fusese evacuată din locuința în care trăia de 70 de ani, pentru că nu și-a permis noua chirie. Între timp a primit permisiunea de a se întoarce în apartament.

Spania are un deficit estimat de aproximativ 750.000 de locuințe, care urmează să depășească 1.000.000 până în 2028, potrivit Băncii Spaniei.

Cum tot mai puțini oameni își pot permite să cumpere o locuință, a crescut cererea de locuințe de închiriat, punând presiune pe acest sector. Prețul mediu al chiriei, de 1.176 de euro, echivalează cu aproximativ 98,7% din salariul mediu lunar al unui tânăr din Spania, potrivit Consiliului Tineretului din Spania.

„Nu putem ignora faptul că pe locuință se duce cea mai mare parte din salariile noastre. Ce rost are să fie majorat salariul minim atunci când costurile locuirii cresc de trei, patru sau cinci ori mai repede?”, a declarat Valeria Racu, purtătoarea de cuvânt a Sindicatului Chiriașilor.