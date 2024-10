Cele mai vizitate cinci site-uri de cumpărături online de la noi sunt românești, iar pe locul șase vine o surpriză

Prețul rămâne principalul criteriu care îi face pe utilizatorii online din România să ia decizia. Iar al doilea criteriu sunt ofertele speciale, adică tot variația prețului.

Articol realizat în cadrul proiectului PULSE de către Sebastian Pricop (HotNews.ro), alături de Ana Somavilla (El Confidencial – Spania) și Petr Jedlička (Denik Referendum – Cehia)

Olanda (92,4%), Norvegia (90,7%) și Danemarca (89%) sunt printre țările cu cele mai multe cumpăruturi online. De asemenea, mai mult de 3 din 4 utilizatori de internet au comandat bunuri online în: Irlanda, Luxemburg, Finlanda, Republica Cehă, Germania, Franța și Slovacia. Bosnia (34,7%), Albania (33%) și Muntenegru (28,7%) sunt la coada clasamentului, potrivit datelor Eurostat pe 2023.

În privința României, creșterea este foarte mare. Cele mai mari sporuri ale ponderii persoanelor care au comandat sau achiziționat bunuri sau servicii online între 2018 și 2023 se înregistrează în România (cu 30% mai mult), Ungaria (cu 29%) și Irlanda (cu 28%).

Elocventă pentru creșterea comerțului online este situația din Olanda. La începutul acestui an, instituția responsabilă de statistici a confirmat că numărul magazinelor online a depășit numărul magazinelor fizice din țară.

Un român din doi a făcut o achiziţie online în 2023

Astfel, în România, deși este printre țările cu cele mai mici valori, comerțul electronic a încheiat anul 2022 cu o cifră de afaceri de 6,3 miliarde de euro, potrivit ICEX, Institutul Spaniol pentru Export și Investiții.

În plus, la noi comerțul electronic a avut în 2022 o penetrare de 49,4% față de numărul total de utilizatori de internet, ceea ce reprezintă o creștere de 1,8% față de 2021. În ultimii ani, acest tip de cumpărături a devenit mai popular.

Un român din doi a făcut o achiziţie online în 2023, ponderea acestui tip de comerţ în valoarea totală a comerţului din România fiind de 14%, conform datelor citate într-un raport întocmit de o platformă specializată în eCommerce, citat de Agerpres.

La finele anului trecut, numărul românilor care au făcut achiziţii din mediul online a ajuns la 10.2 milioane. Preţul rămâne cel mai important criteriu în alegerea unui comerciant online (45%), urmat de oferte speciale (36%), politica de livrare (34%) şi checkout facil (29%).

Conform estimărilor, în 2024, valoarea estimată a pieţei locale de eCommerce ar urma să ajungă la 7.3 miliarde de euro, în condiţiile în care milenialii şi Generaţia X sunt cei mai activi cumpărători online, în România. La polul opuse se află Generaţia Z şi Baby Boomers, care sunt mai reticenţi sau au o prezenţă mai scăzută în comerţul electronic.

Proporția persoanelor care au comandat bunuri sau servicii online a crescut în zonele urbane cu 2,2 puncte procentuale (73,7%) și în zonele rurale cu 3,1 puncte procentuale (61,4%). Acest lucru a redus, la noi, diferența dintre oraș și rural la 12,3 puncte procentuale, potrivit Institutului Național de Statistică din România (INS) .

Cele mai vizitate cinci site-uri de cumpărături sunt naționale, printre care se remarcă eMAG, unde peste 40.000 de comercianți vând produse de toate tipurile. Pe locul șase, în topul întocmit de MerchantPro pentru 2023, se află AliExpres din China.

De asemenea, românii sunt printre europenii care cumpără cel mai mult din străinătate (70%), în timp ce media europeană este de 58%.

Cum este situația în alte țări

În Spania, conform datelor publicate de Comisia Națională pentru Piețe și Concurență (CNMC), cifra de afaceri din comerțul electronic a crescut cu 15,2% de la an la an în al treilea trimestru din 2023, ajungând la 21,803 miliarde de euro. Dar, deși tendința este ascendentă, se află sub media europeană, cu 68,8% dintre persoane care au făcut un anumit tip de achiziție online în ultimul an (2023), potrivit Eurostat.

„În Spania avem încă un decalaj față de aceste țări, deoarece încă ne adaptăm”, explică Paco Lorente, expert în comportamentul consumatorilor și profesor la ESIC Business School. Lorente subliniază incidența ridicată a numerarului în societatea spaniolă ca motiv pentru acest decalaj. „Mai avem un drum lung de parcurs, dar suntem deja pe drumul cel bun.”

Între timp, țări precum Republica Cehă înregistrează o creștere constantă a cererii. Conform datelor recente ale Biroului de statistică ceh, 62,9% din populație a recurs la cumpărături online în 2023, față de doar 25% în 2015. În ceea ce privește frecvența achizițiilor, aproximativ o treime dintre cehi comandă ceva în fiecare săptămână.

În plus, cei mai mari câștigători în Republica Cehă anul trecut au fost magazinele online naționale, precum Alza.cz și Rohlík.cz, care permit cumpărături online de produse alimentare cu livrare la domiciliu. Cu toate acestea, potrivit analiștilor contactați de Denik Referendum, marii jucători străini abia încep să absoarbă această ofertă. În acest sens, sosirea companiei chineze Temu este vizibilă: „Reclamele lor sunt peste tot și cu siguranță se vor reflecta în cotele de vânzări”.

Pătrunderea giganților din afara UE și „noua normalitate”

Amazon (SUA), SheIn, Aliexpress și Temu (China) au reușit să transforme consumul cu marea lor varietate de produse la prețuri foarte competitive. Odată cu consolidarea acestor giganți, a apărut și o mai mare diversificare a sectorului și mai multă concurență.

Pentru consumator, în schimb, există avantajul de a putea compara calitatea, prețul, dimensiunile și chiar serviciul de livrare fără a ieși din casă . „Compar tot ce pot pentru că există o diferență destul de mare între o platformă și alta. Mai ales în magazinele multibrand”, spune Teresa, o mamă din Spania care a descoperit comerțul online în timp ce era însărcinată.

Ea afirmă că face cumpărături doar de pe Amazon „pentru comoditate și economisire de timp, nici măcar pentru preț”. „Trebuie să îmi acopăr ochii și urechile”, spune ea despre impulsul consumerist.

Această ușurință de acces la magazine generează alte costuri. Mai exact, telefonul mobil a devenit, de asemenea, un „coș de cumpărături” și îmbunătățirea fiabilității și securității sale cibernetice duce la noi achiziții. „Cumpărarea cu telefonul mobil este mai mult o chestiune de necesitate decât o chestiune de credință”, mărturisește Teresa despre sentimentul de încredere în ceea ce privește plățile de pe telefon.

La aceasta se adaugă creșterea aplicațiilor specifice sau viteza plăților cu dispozitivul în sine. „Pandemia a fost impulsul final pentru ca mulți consumatori să aibă prima lor experiență de cumpărături online,” confirmă Lorente.

Pentru expert, încrederea în brand, digitalizarea companiilor și dezvoltarea „cumpărăturilor digitale” cu utilizarea portofelelor virtuale au fost factori determinanți în „democratizarea acestui serviciu”.

Care este viitorul comerțului electronic?

Giganții pot concura pe preț, dar când vine vorba de lupta pentru cota de piață, capacitatea de adaptare a companiilor mici sau a rețelei naționale este esențială. În cele din urmă, încrederea în brand sau livrarea rapidă poate fi un atribut la îndemâna multora.

„Avem o balanță care trebuie încă echilibrată, deoarece nu depinde doar de conștientizarea consumatorului sau a gigantului, ci o parte din responsabilitate revine afacerii în sine, care trebuie să se adapteze pe baza resurselor sale”, explică Lorente.

De fapt, tendința actuală este succesul comercial al inițiativelor pur digitale care, prin intermediul rețelelor sociale, răspândesc un produs care cu greu are un punct fizic de achiziție.

„Diversitatea platformelor este inevitabilă, dar încerc din ce în ce mai mult să cumpăr din magazine mici care vând online sau de la mărci naționale”, explică Teresa.

În zilele noastre, a avea un magazin fizic nu face de obicei parte din planurile micilor întreprinderi. „Îți permite să te concentrezi asupra materialelor, calității sau imaginii mărcii”, explică Claudia Fernández, fondatoarea Vetëm, o marcă emergentă de bijuterii.

Proiectul ei meșteșugăresc a crescut digital și ea este decisă să nu concureze cu companiile mari. „Nu poți concura cu oferta fast – fashion, deoarece modul în care funcționează afacerea mea este total diferit”, încheie ea.

