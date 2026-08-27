Cercetătorii care l-au refuzat pe Jeff Bezos au dezvăluit un model AI care depășește orice așteptări

Doi cercetători care au fost luați în calcul pentru a conduce Project Prometheus, noua companie de AI susținută de Jeff Bezos, au dezvăluit ce au construit pe cont propriu: un model de inteligență artificială capabil să primească și să producă informații într-un volum atât de vast, încât depășește orice sistem al Anthropic și Google, relatează Reuters.

Compania lor, Accelerated Understanding Inc, spune că a dezvoltat un alt tip de model AI care, în teste, a procesat 5 trilioane de elemente de date într-o singură comandă („prompt”). Este de aproximativ 5 milioane de ori mai mult decât volumul pe care modelele de vârf ale Anthropic și Google îl pot procesa în mod obișnuit. Este ca și cum ai citi „Război și pace” de Tolstoi nu o dată, ci de 5 milioane de ori într-o singură lectură.

Anima Anandkumar și Benedikt Jenik, cei doi cercetători și cofondatori ai Accelerated Understanding, au explicat că diferența este că acest nou sistem nu este construit pentru înțelegerea limbajului, ci este construit pentru fizică.

În timp ce sisteme precum ChatGPT au fost create folosind texte și limbaj, permițându-le să prezică următorul cuvânt corect dintr-o propoziție atunci când discută cu utilizatorii, această formă alternativă de AI a învățat să prezică fenomene fizice în spațiu și timp.

Ea renunță la arhitectura „Transformer” inventată de Google – „T”-ul din ChatGPT – și, în schimb, procesează date despre fizică pe baza unei tehnologii numită operatori neuronali, la dezvoltarea căreia Anandkumar a contribuit cu ani în urmă.

Un model AI axat pe fizică

„Perspectiva asupra inteligenței centrată pe limbaj îi pune pe oameni în centrul lucrurilor. A pune fizica în centru înseamnă o perspectivă centrată pe natură”, a spus Anandkumar, profesoară de informatică și științe matematice la Caltech, în interviul acordat agenției Reuters înainte de lansarea oficială a noii companii săptămâna aceasta.

Mai multe startup-uri, inclusiv unele conduse de pionieri în domeniul AI precum Yann LeCun și Fei-Fei Li, dezvoltă așa-numitele modele ale lumii („world models”), care înțeleg realitatea spațială mai bine decât inteligența artificială antrenată pe texte.

Pariul Accelerated Understanding este că o formă mai general capabilă de operator neuronal, care poate prezice chiar și fenomene pe care ochiul uman nu le poate vedea, reprezintă cea mai bună direcție de dezvoltare a AI și că aceasta poate fi profitabilă comercial.

Un exemplu este proiectarea cipurilor.

În timp ce diverse companii folosesc AI care programează computere și raționează prin intermediul textului pentru aplicații în domeniul semiconductorilor, Accelerated Understanding consideră că o înțelegere mai profundă, intrinsecă, a fizicii este esențială pentru optimizarea materialelor și temperaturilor în vederea îmbunătățirii performanței unui cip, cu mai puține încercări și erori în laborator.

Semiconductor, FOTO: Shutterstock

Inteligență artificială pentru aplicații din lumea reală

Compania consideră de asemenea că aceeași inteligență artificială poate fi folosite în sisteme de robotică, poate prezice fenomene meteorologice extreme sau poate analiza volume uriașe de date geologice pentru companiile din domeniul energiei.

În locul unor modele matematice rigide și concepute special pentru fiecare dintre aceste domenii, o singură inteligență artificială ar putea răspunde oricărei întrebări legate de fizică relevantă pentru mediul de afaceri.

Cofondatorii au declarat că, la început, compania se concentrează pe contracte cu întreprinderi, mai degrabă decât pe oferirea unui produs destinat consumatorilor.

O idee similară a stârnit interesul unor cunoscuți oameni de afaceri, inclusiv al lui Bezos, fondatorul miliardar al Amazon.

Cum i-a ofertat Jeff Bezos pe cei doi cercetători

La o cină organizată într-un restaurant exclusivist din zona metropolitană a Los Angeles-ului, la sfârșitul anului 2024, un investitor și antreprenor din domeniul biotehnologiei pe nume Vik Bajaj a discutat despre o colaborare cu Anandkumar și Jenik. Bajaj avea să devină ulterior cofondator al Prometheus împreună cu Bezos.

Anandkumar lucrase în trecut ca cercetătoare la Amazon, unde participase la reuniuni restrânse dedicate inteligenței artificiale. Întâlnirile au fost prezidate de însuși Bezos. Anterior, ea a fost timp de cinci ani directoare la Nvidia. Jenik, soțul ei, este inginer specializat în infrastructura AI.

Ulterior, Bajaj a discutat cu ei o scrisoare de ofertă intitulată „Project Prometheus”. Într-o copie consultată de Reuters, propunerea preciza că Anandkumar ar fi putut deveni imaginea publică a companiei, membră a Consiliului de Administrație și responsabilă de direcția științifică a acesteia.

Ea și Jenik, care urma să aibă statut de observator în consiliu, ar fi putut primi împreună o participație de 35% în companie, precum și un salariu anual combinat de 1 milion de dolari, care s-ar fi dublat la 2 milioane de dolari după trei luni de activitate.

Scrisoarea de ofertă prevedea un capital de peste 2 miliarde de dolari pentru ceea ce documentul numea „runde de finanțare angajate” din partea unor investitori printre care se număra Bezos.

Anandkumar a lucrat la tehnologia care a făcut din Nvidia cea mai valoroasă companie din lume

În cele din urmă, Anandkumar și Jenik au continuat să lucreze pe cont propriu, în timp ce Bezos și Bajaj au continuat să strângă fonduri și au obținut o rundă de finanțare de 12 miliarde de dolari pentru Prometheus în luna iunie a acestui an. Prometheus își propune să dezvolte inteligență artificială capabilă să automatizeze fabricarea unor sisteme fizice complexe.

Angajată de Nvidia în 2018, Anandkumar a condus o echipă de cercetători care a făcut progrese în ceea ce privește utilizarea unităților de procesare grafică GPU, produse pentru inteligența artificială de ultimă generație.

Un proiect timpuriu a demonstrat cum AI ar putea accelera prognozele meteorologice, obținând un nivel de acuratețe comparabil cu cel al calculelor complexe folosite de meteorologi. Rezultatele l-au impresionat pe Jensen Huang, care a prezentat activitatea lui Anandkumar privind operatorii neuronali la conferința anuală a companiei din 2021.

Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, arată o GPU Blackwell GeForce RTX seria 50 și un laptop dotat cu RTX 5000, în timp ce ține un discurs la Consumer Electronics Show (CES) din Las Vegas, Nevada, pe 6 ianuarie 2025, FOTO: FOTO: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Pariul Nvidia pe unitățile GPU a făcut din aceasta marea câștigătoare a cursei pentru dezvoltarea AI, cipurile sale avansate fiind indispensabile pentru sistemele de inteligență artificială.

Cota sa de piață uriașă în producția de GPU a făcut din compania cunoscută timp de decenii cu precădere de către gameri datorită plăcilor sale pentru jocuri video cea mai valoroasă companie din lume.

Nvidia a pierdut acest titlu luna trecută, însă a revenit ulterior pe prima poziție. Ea are în prezent o capitalizare pe bursă de peste 5 trilioane (5.000 de miliarde) de dolari, în timp ce cea a producătorului iPhone a scăzut la 4,5 trilioane.