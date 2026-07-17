Nvidia a pierdut poziția de cea mai valoroasă companie din lume

Apple a depășit Nvidia vineri și a devenit cea mai valoroasă companie din lume, schimbând ierarhia giganților din tehnologie pe măsură ce investitorii își reevaluează perspectivele privind inteligența artificială, relatează Reuters.

Apple era evaluată la aproximativ 4,88 trilioane de dolari, în timp ce acțiunile sale se mențineau stabile, în timp ce Nvidia era evaluată la aproximativ 4,86 trilioane de dolari, după un declin de 3,5%.

Această schimbare în clasament arată că investitorii își extind atenția dincolo de cei mai evidenți beneficiari ai „boomul”-ui AI, precum Nvidia, care ocupase prima poziție timp de aproape un an.

Apple revine pe primul loc pentru prima dată din aprilie anul trecut.

„Apple era considerată întârziată în cursa AI deoarece nu investea masiv în dezvoltarea modelelor, însă acum sentimentul pieței s-a schimbat”, a declarat pentru Reuters Toni Meadows, director de investiții la BRI Wealth Management.

„Apple este mai puțin expusă intensității cheltuielilor de capital (capex) și este mai bine poziționată pentru a monetiza inteligența artificială prin servicii, fidelizarea utilizatorilor în cadrul ecosistemului său și modernizarea dispozitivelor hardware. Reevaluarea companiei reflectă încrederea în sustenabilitatea câștigurilor sale, mai degrabă decât așteptări speculative legate de AI”, argumentează acesta.

Reușită remarcabilă a Apple pe finalul mandatului lui Tim Cook

Reuters notează că, pentru o companie care a fost adesea percepută ca fiind în urmă în cursa pentru dezvoltarea AI, reușita de acum reflectă eforturile Apple de a se impune mai ferm printre liderii sectorului și ar putea influența modul în care vor fi privite ultimele luni ale lui Tim Cook în funcția de director general.

Cook se pregătește să îi predea conducerea în luna septembrie lui John Ternus, un veteran al diviziei de hardware în cadrul companiei. Tim Cook conduce Apple de 15 ani, după ce Steve Jobs s-a stins din viață.

Luna trecută, compania a lansat o versiune complet reproiectată a asistentului Siri, întârziată mult timp, mizând că noua versiune va contribui la reducerea diferenței față de rivalii din Big Tech și față de startup-urile din noul val tehnologic în competiția esențială din domeniul AI.

Unii analiști susțin că Apple stă pe o adevărată mină de aur a inteligenței artificiale, reprezentată de datele personale stocate pe fiecare iPhone. Aceste informații ar putea face răspunsurile oferite de Siri mai utile și ar transforma asistentul într-un instrument mult mai capabil.

Provocarea este că aceste date sunt protejate în sistemele de operare în numele confidențialității, iar compania va trebui să găsească o modalitate de a le valorifica fără a compromite acest principiu.

Ce arată mai larg detronarea Nvidia

Nvidia a devenit în octombrie anul trecut prima companie din lume care a depășit o capitalizare bursieră de 5 trilioane de dolari, un prag istoric care a propulsat-o într-o categorie aparte, cu mult înaintea concurenților săi la momentul respectiv și în lunile care au urmat.

Faptul că a fost depășită acum de Apple nu înseamnă neapărat că raportul de forțe dintre cele două companii s-a schimbat definitiv. Producătorul de cipuri rămâne unul dintre principalii beneficiari ai investițiilor în inteligența artificială, iar procesoarele sale grafice alimentează o mare parte din actualul val de dezvoltare a AI generative.

De asemenea, Nvidia ar putea reveni pe primul loc dacă sentimentul investitorilor se va schimba.

În același timp, Apple se află și ea într-o poziție delicată, după ce a majorat prețurile pentru a compensa creșterea costurilor cu memoriile DRAM, o strategie care ar putea afecta cererea.

„Nu văd o diferență semnificativă între cele două. Nvidia va rămâne, cel mai probabil, un participant important în orice direcție va evolua piața de acum înainte”, a declarat pentru Reuters Benjamin Hall, vicepreședinte responsabil de cercetare Alpha la Segal Marco Advisors.

Între timp, entuziasmul pentru AI s-a extins și către alte segmente ale industriei semiconductorilor. Cei mai mari câștigători din acest an au fost producătorii de cipuri de memorie precum Micron, care a depășit o capitalizare de piață de 1 trilion de dolari în luna mai, pe fondul convingerii investitorilor că memoria joacă un rol esențial în infrastructura necesară inteligenței artificiale.

Compania sud-coreeană SK Hynix, care s-a listat și în SUA pe bursa Nasdaq la începutul acestei luni, a adăugat un nou concurent în cursa pentru atenția investitorilor.

„Noii participanți la piață ar putea distribui interesul investitorilor dincolo de grupul restrâns al așa-numitelor Magnificent Seven, către un număr mai mare de companii”, afirmă Hall.

FOTO articol: Dragan Mihajlovic, Dreamstime.com.