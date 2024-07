Chef Florin Dumitrescu, primul interviu după ce a început filmările la Masterchef. Nimic despe războiul cu Antena 1

Cei trei bucătari plecați cu scandal de la Antena 1 au început să filmeze pentru noul sezon Masterchef de la PRO TV. Paginademedia a fost prezentă la prima zi de filmare și a vorbit cu chef Florin Dumitrescu.

„Noi trebuie să fim cum am fost întotdeauna, naturali şi sinceri. Noi nu ştim, n-o să putem vreodată, nu avem pregătirea necesară să jucăm teatru. Şi atunci noi mai mult decât să fim noi naturali, noi sinceri şi poate de data asta să lăsăm şi emoţia să iasă la suprafaţă, pentru că noi n-am avut niciodată treaba asta, să lăsăm emoţia, să o scoatem la suprafaţă”, a declarat actualul MasterChef.

„Să ştii că eu nu mă pricep la televiziune. Am zis-o dintotdeauna. Eu nu sunt un om de televiziune, pentru că eu nu ştiu să fac televiziune. Eu nu ştiu care sunt sforile pe care trebuie să le tragi ca să se întâmple succesul. Eu nu cunosc asta. Eu sunt bucătar. Eu ştiu ce sfori am eu de tras ca să pot să am succes în meseria mea. Dar suntem înconjuraţi doar de oameni profesionişti, cei mai buni din domeniu probabil, dacă nu chiar sigur, având în vedere cifrele pe care le au. Şi atunci ne lăsăm cumva conduşi de profesionalismul lor, combinat cu sinceritatea şi naturaleţea noastră.

Şi, bineînţeles, relaţia naturală dintre noi trei, care e organică până la urmă. Eu, personal, nu ştiu ce am de făcut ca să fie mai bine, pentru că n-am ştiut asta niciodată. N-am cum să aflu azi”, afirmă Florin Dumitrescu, în interviul pentru Paginademedia.

Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au fost dați afară în toamna anului trecut de Antena 1 după ce aceștia au refuzat să se prezinte la filmările noului sezon „Chefi la cuțite”. Ulterior, postul i-a dat în judecată în mai multe procese, unele dintre ele pierdute.

Interviu complet, pe Paginademedia.