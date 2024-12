China a prezentat prototipul celui mai rapid tren din lume

Un prototip al trenului de mare viteză CR450, capabil să ruleze cu o viteză de 400 de kilometri pe oră, a fost dezvăluit duminică la Beijing de operatorul feroviar China State Railway Group (CRRC), transmite EFE, preluată de Agerpres.

În cursul testelor, trenul CR450 a atins o viteză maximă de 450 km/h, ceea ce este o dovadă a progreselor realizate de China în domeniul tehnologiei feroviare, a susținut CRRC.

Noul model este cu 50 km/h mai rapid decât actualul record de viteză comercială pentru un tren tradiţional, stabilit de modelul CR400 Fuxing, primul tren de mare viteză dezvoltat complet în China, fără tehnologie străină.

Cu toate acestea, trenurile cu levitaţie magnetică, precum Shanghai Maglev, continuă să fie mai rapide, atingând viteze de până la 501 km/h.

Potrivit CRRC, noul tren de mare viteză are un consum mai mic de energie, graţie diminuării cu 22% a rezistenţei la rulare şi o greutate totală mai mică cu 10% şi totodată oferă un confort mai mare pentru pasageri, cu cabine mai mari şi mai silenţioase, servicii personalizate şi sisteme inteligente de monitorizare şi control.

China Railway va mai efectua o serie de teste pentru noul prototip pentru a se asigura că CR450 va putea intra în serviciul comercial în cel mai scurt timp posibil.

