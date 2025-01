Tintin, Popeye, Hemingway printre drepturile de autor din SUA care expiră în 2025. Operele vor putea fi copiate, partajate, reproduse sau adaptate de oricine

De la „A Farewell to Arms” la personajul de desene animate Popeye Marinarul, miercuri de lucrări artistice vor intra miercuri în domeniul public în Statele Unite, notează AFP

Legea drepturilor de autor din SUA expiră după 95 de ani pentru cărți, filme și alte opere de artă, în timp ce înregistrările audio din 1924 vor fi, de asemenea, fără drepturi de autor.

Prin intrarea în domeniul public, piesele pot fi copiate, partajate, reproduse sau adaptate de oricine fără a plăti drepturi proprietarului.

2025 include figuri recunoscute la nivel internațional, precum personajul de benzi desenate Tintin, care și-a făcut debutul într-un ziar belgian în 1929, și Popeye the Sailor, creat de caricaturista Elzie Crisler Segar.

În fiecare decembrie, Centrul de Studiu al Domeniului Public publică o listă cu lucrările culturale care își pierd dreptul de autor în noul an.

Centrul, parte a Școlii de Drept a Universității Duke din statul Carolina de Nord din sud-estul SUA, face lista disponibilă pe site-ul său web pentru ca oricine să o citească.

„În ultimii ani, am sărbătorit o distribuție interesantă de personaje din domeniul public: originalul Mickey Mouse și Winnie-the-Pooh și iterațiile finale ale lui Sherlock Holmes din poveștile lui Arthur Conan Doyle”, a scris directorul centrului Jennifer Jenkins pe site.

„În 2025, drepturile de autor expiră pentru mai multe opere cu Mickey din 1929, împreună cu versiunile inițiale ale lui Popeye și Tintin”.

Printre operele literare care au intrat în domeniul public al SUA la 1 ianuarie se numără romanele „The Sound and the Fury” de William Faulkner, „A Farewell to Arms” de Ernest Hemingway, „A Room of One’s Own” de Virginia Woolf și prima engleză. traducere a „All Quiet on the Western Front” de autorul german Erich Maria Remarque.

Printre filmele care vor fi în domeniul public se numără „Șantajul”, regizat de Alfred Hitchcock, și „The Black Watch”, primul film sonor al regizorului laureat al Oscarului John Ford.

Compozițiile muzicale publicate în 1929, precum „Bolero” al compozitorului francez Maurice Ravel și „An American in Paris” de George Gershwin, își vor pierde drepturile de autor, deși doar înregistrările din 1924 vor fi pe domeniul public.