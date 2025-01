Anul miliardarilor: averea celor mai bogați 500 de oameni a crescut peste 10 trilioane de dolari

Cei mai bogați 500 de oameni din lume s-au îmbogățit și mai mult în 2024, cu Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jensen Huang conduc grupul de miliardari către o nouă etapă: averea lor netă totală a trecut de 10 trilioane de dolari, potrivit datelor Bloomberg.

Creșterea valorii acțiunilor companiilor din tehnologie din SUA a jucat un rol cheie în creșterea bogăției celor 3 menționați mai sus, precum și averile lui Larry Ellison, Jeff Bezos, Michael Dell și co-fondatorii Google, Larry Page și Sergey Brin.

Musk domină de departe

Musk a fost cel care i-a măturat pe toți. Relația sa strânsă cu Donald Trump l-a ajutat să crească valoarea companiilor sale- Tesla Inc., SpaceX și xAI. Acest lucru i-a sporit averea la o sumă fără precedent de 442,1 miliarde. dolari. Averea lui s-a „umflat” cu 213 miliarde dolari comparativ cu începutul anului. Diferența de dolari dintre el și Bezos pe 17 decembrie a fost cea mai mare înregistrată vreodată între primul și al doilea în clasamentul Bloomberg- 237 miliarde de dolari.

Victoria electorală a lui Trump a stimulat și mai mult câștigurile bursiere: S&P 500 a atins un maxim istoric pe 6 noiembrie, cea mai bună performanță post-electorală, iar miliardarii reprezentați în indice au făcut un total de 505 miliarde de dolari în cele cinci săptămâni de după alegeri.

Victoria lui Trump a împins Bitcoin peste 100.000 de dolari pentru prima dată. Acest lucru i-a stimulat în special pe criptomiliardari: Changpeng Zhao de la Binance Holdings, cunoscut sub numele de CZ, și-a văzut averea crescând cu 60%, până la 55 de miliarde de dolari. Averea netă a cofondatorului Coinbase Global Inc., Brian Armstrong, a crescut cu peste 50%, până la 11,1 miliarde de dolari.

Valoarea totală a activelor urmărite de Bloomberg Billionaires Index a fost similară cu PIB-ul combinat al Germaniei, Japoniei și Australiei, potrivit datelor compilate de Banca Mondială.

Câștigători (alții decât Musk)

Donald Trump: Averea președintelui ales a urcat la maxime record în acest an, stimulată de performanța pachetului său majoritar de acțiuni la Trump Media & Technology Group Corp. În ciuda faptului că a raportat o pierdere de 19,2 milioane de dolari în ultimul trimestru, DJT, așa cum este cunoscută compania, și-a văzut acțiunile crescând cu 95% în acest an, cu o valoare de piață actuală de peste 7 miliarde de dolari.

Jensen Huang : CEO-ul Nvidia, Huang, a fost unul dintre cei mai mari câștigători ai boom-ului AI ​​de până acum, adăugând 76 de miliarde de dolari la valoarea sa netă în acest an. Acțiunile Nvidia aproape s-au triplat în 2024, devenind cea mai valoroasă companie din lume în iunie.

Mark Zuckerberg: În ciuda unei amenzi uriașe de 841 de milioane de dolari din partea UE și a îngrijorării inițiale a investitorilor față de cheltuiala mare a companiei sale în AI, CEO-ul Meta a adăugat 81 de miliarde de dolari la valoarea sa netă în acest an, deoarece acțiunile Meta au crescut cu 70%.

Miliardari chinezi: miliardarii chinezi, cum ar fi CEO-ul Tencent Holdings Ltd., Pony Ma, președintele Xiaomi Corp. Lei Jun și co-fondatorul Cambricon Technologies Corp., Chen Tianxi, au adăugat 14% la averea lor în 2024.

Miliardari sub 60 de ani: cei mai tineri miliardari de pe listă și-au crescut averea de peste două ori mai mult decât colegii lor mai în vârstă în acest an. Miliardarii cu vârsta sub 60 de ani reprezintă 27% din indiceșe Bloomberg.

Învinșii

Miliardari francezi de bunuri de lux: averile lui Bernard Arnault, Francois Betancourt și Francois Pinault, provenite din participațiile din sectorul bunurilor de lux, au suferit pierderi mari în 2024.

După ani de câștiguri datorate pandemiei, când cumpărăturile de lux au înlocuit cheltuielile pentru mese și divertisment, reculul vânzărilor – în principal pe piața chineză – i-au costat pe cei trei miliardari 71 de miliarde de dolari.