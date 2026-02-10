China denunță o măsură „josnică” și „reprobabilă” luată de Marea Britanie după condamnarea la închisoare a magnatului Jimmy Lai

Ambasada Chinei la Londra a criticat marți decizia Marii Britanii de a extinde un program de vize pentru rezidenții din Hong Kong, calificând măsura drept o ingerință în afacerile sale interne după ce o instanță l-a condamnat pe magnatul de presă Jimmy Lai la 20 de ani de închisoare, relatează CNBC.

Marea Britanie a anunțat luni, cu efect imediat, extinderea programului de vize British National Overseas (BNO), pentru a permite copiilor deținătorilor statutului BNO – care aveau sub 18 ani la momentul retrocedării Hong Kong-ului către China în iunie 1997 – să aplice pentru acest traseu de imigrare în mod independent de părinții lor.

„Programul BNO i-a indus în eroare pe locuitorii din Hong Kong să-și părăsească locuințele, doar pentru a se confrunta cu discriminare și dificultăți în Regatul Unit, trăind ca cetățeni de mâna a doua”, a declarat un purtător de cuvânt al ambasadei într-un comunicat.

Ambasada a calificat extinderea schemei drept „josnică” și „reprobabilă”.

China acuză Marea Britanie că se amestecă în problemele sale interne

„China s-a opus întotdeauna ferm manipulării și ingerinței Regatului Unit în afacerile interne ale Chinei”, a mai spus purtătorul de cuvânt al ambasadei.

Programul a fost lansat în 2021, după ce Beijingul a impus legea amplă a securității naționale asupra Hong Kong-ului. De atunci, peste 230.000 de persoane au primit vize, iar aproape 170.000 s-au relocat în Regatul Unit.

Tensiunile diplomatice au urmat condamnării lui Lai de către o instanță din Hong Kong, luni, într-unul dintre cele mai importante procese din istoria recentă a orașului. Aceasta a fost cea mai severă pedeapsă pronunțată vreodată în temeiul legii securității naționale din Hong Kong.

Lai, acum în vârstă de 78 de ani, a fost un critic vocal al Beijingului și s-a numărat printre primele figuri proeminente arestate în august 2020 după protestele pro-democrație din Hong Kong. El a fost încarcerat sub acuzația de conspirare cu forțe străine și publicarea de materiale separatiste. Lai s-a declarat nevinovat pentru toate capetele de acuzare.

Condamnarea lui Lai a pus în dificultate guvernul britanic

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a adus în discuție acuzațiile la adresa lui Lai în întâlnirea pe care a avut-o luna trecută cu președintele chinez Xi Jinping, în timpul unei vizite la Beijing.

Starmer a cerut eliberarea lui Lai, care deține cetățenia britanică. Criticii lui Starmer și familia lui Lai au susținut că Marea Britanie nu a adoptat măsuri suficiente și concrete pentru a obține eliberarea sa înainte de pronunțarea sentinței.

Condamnarea a demonstrat modul în care legea securității naționale impusă de Beijing a „incriminat disidența, determinând mulți oameni să părăsească teritoriul”, a transmis guvernul britanic într-un comunicat, adăugând că va „continua rapid dialogul [cu Beijingul] în legătură cu cazul domnului Lai”.

Alte guverne și-au reînnoit la rândul lor apelurile pentru eliberarea lui Lai, după pronunțarea sentinței. Secretarul american de stat Marco Rubio a calificat condamnarea sa drept „nedreaptă și tragică” și a cerut autorităților să îi acorde lui Lai eliberarea condiționată din motive umanitare.