China va aduce înapoi pe Pământ nava spațială Shenzhou-20 după ce a simulat cel mai rău scenariu

O navă spațială se pregătește de andocare la stația Tiangong, imagine ilustrativă difuzată de presa de stat chineză, FOTO: Han Qiyang / Xinhua News / Profimedia

Prima capsulă spațială chineză cu echipaj uman declarată necorespunzătoare pentru zbor în timpul unei misiuni va fi trimisă înapoi pe Pământ pentru ca experții să poată evalua îndeaproape daunele suferite, conform unei relatări de luni a postului public de televiziune CCTV, preluată de Reuters și Agerpres.

Nava spațială Shenzhou-20 era programată să revină la 5 noiembrie în China împreună cu echipajul său, la încheierea misiunii de șase luni a acestuia pe stația spațială Tiangong.

Însă, după ce echipajul Shenzhou-20 a descoperit o fisură în fereastra navei chiar înainte de plecare, misiunea de întoarcere a fost amânată – o premieră în programul spațial cu echipaj uman al Chinei. Fisura s-a datorat impactului cu deșeuri spațiale, potrivit Beijingului.

Echipajul navei a fost nevoit să revină pe Pământ cu o altă navă spațială, nouă zile mai târziu, Tiangong și cei trei taikonauți, termenul pe larg folosit pentru a desemna astronauții Chinei, aflați la bordul său rămânând fără o navă aptă de zbor în caz de urgență.

În fața acestei situații, complexul industrial spațial al Chinei s-a grăbit să ia măsuri, extinzându-și programul de lucru pentru a realiza prima sa misiune de lansare de urgență, la 25 noiembrie, la doar 20 de zile după ce a fost anunțată amânarea inițială.

Jia Shijin, unul dintre proiectanții capsulei spațiale Shenzhou, a declarat postului public CCTV că decizia de a amâna aducerea înapoi pe Pământ fără echipaj a navei Shenzhou-20 s-a bazat pe cel mai rău scenariu, conform căruia fisura ferestrei s-ar putea extinde, ducând la depresurizarea cabinei și la pătrunderea elementelor din exterior. În cazul în care acest lucru s-ar întâmpla, sistemele de susținere a vieții ar putea fi perturbate rapid, o situație care s-ar putea dovedi fatală pentru taikonauți.

China afirmă că va obține „cele mai autentice date” de la nava spațială avariată

Viitorul navei Shenzhou-20 avariate, andocată la stația spațială chineză, a rămas necunoscut până la relatarea CCTV de luni.

Ji Qiming, purtătorul de cuvânt al Agenției spațiale chineze responsabilă cu zborurile cu echipaj uman, a declarat postului public că Shenzhou-20 va reveni pe Pământ fără echipaj, adăugând că, pe drumul de întoarcere, vor fi „obținute cele mai autentice date experimentale”, fără a oferi însă alte amănunte.

Jia Shijin a oferit pentru CCTV detalii referitoare la mica fisură ce a modificat definitiv programul zborurilor spațiale cu echipaj uman ale Chinei.

„Conform evaluării noastre preliminare, fragmentul de deșeu spațial avea o dimensiune mai mică de un milimetru, dar se deplasa cu o viteză incredibilă. Fisura rezultată se întinde pe o lungime de peste un centimetru”, a declarat el.

„Însă n-o putem examina direct pe orbită, o vom studia cu atenție când Shenzhou-20 se va întoarce”, a explicat expertul.