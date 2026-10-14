Cine este Ioana Ciocan, surpriza de la Cultură în cabinetul lui Luca Niculescu: Fondatoarea Art Safari și profesoară universitară

Ioana Ciocan, fondatoarea Art Safari, cel mai amplu eveniment dedicat artei din România, va fi propunerea pentru funcția de ministru al Culturii în guvernul condus de Luca Niculescu, au declarat surse politice pentru HotNews.

Ioana Ciocan este de asemenea comisarul României pentru Bienala de artă de la Veneția, dar și lector universitar la Facultatea de Istorie.

Premierul desemnat Luca Niculescu își definitivează echipa guvernamentală cu care se va prezenta la votul din Parlament. Pe lângă cei 11 miniștri care au fost propuși de PSD, structura noului Cabinet va include și șase miniștri tehnocrați, specialiști proveniți din mediul academic sau din societatea civilă, au precizat surse politice pentru HotNews.

Ei sunt: Finanțe – Alexandru Nazare, Externe – Dan Neculăescu, Educație – Sorin Costreie, Comunicatie si Inteligenta Artificiala – Bogdan Dumitru.

Iar la Cultură, premierul desemnat a venit cu o surpriză. Ioana Ciocan este propunerea, ca independentă, pentru preluarea acestui portofoliu.

Cine este Ioana Ciocan

Ioana Ciocan este fondator și director general al Pavilionului de Artă Bucureşti – Art Safari. Un proiect cultural național de succes, care în cele 18 ediții de până acum a înregistrat peste 1 milion de vizitatori.

Ioana Ciocan este și lector univ. dr. la Departamentul de Istorie Antică, Arheologie şi Istoria Artei din cadrul Facultății de Istorie al Universității din București, având studii de specialitate solide în domeniul artelor vizuale.

Din 2022, Ioana Ciocan este Comisarul României pentru Bienala de artă de la Veneţia. Anterior, a fost membru în juriul de selecție a proiectelor care au reprezentat România la Bienala de la Veneția.

Este totodată membru al consiliului științific în cadrul Muzeului Național Cotroceni și membru al Comitetului de înființare și organizare al Muzeului Ororilor Comunismului.

A deținut și funcția de vicepreşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici, potrivit paginii sale de LinkedIn.

Considerată o personalitate proeminentă în spațiul cultural românesc, Ioana Ciocan a participat activ în ultimii ani la dezbaterile organizate la nivel de Guvern, cu Ministerul Culturii și alți reprezentanţi din domeniul cultural, referitoarele la proiectele de lege și actele normative care au vizat statutul artiștilor şi finanţarea activităţilor culturale.

Studii, proiecte, distincții

În 2023 a primit Eisenhower Fellowships, iar în 2021 a fost decorată de președintele României cu medalia „Meritul Cultural”, categoria „Artele plastice”.

În calitate de curator, a organizat numeroase expoziții în țară și în străinătate. Ea a inițiat de asemenea mai multe programe de artă în spațiul public.

De exemplu, Ioana Ciocan este inițiatoarea și coordonatoarea primului program de artă în spațiul public din România postdecembristă: „Proiect 1990”. Ea a pornit acest program în anul 2010, transformând soclul din fosta Piața Scânteii, acolo unde înainte de ’90 trona statuia lui Lenin, într-un spațiu de expunere cu caracter temporar. A ajutat apoi zeci de tineri să-și expună lucrările pe același soclu.

Între anii 2015-2016, a făcut parte din echipa Curatorium, care a dezvoltat proiectul Bucharest 2021-European Capital of Culture.

În ceea ce privește studiile, Ioana Ciocan este absolventă de Arte Plastice la Universitatea Națională de Arte din București, ea continuând apoi cu un master și un doctorat în Arte Vizuale. A fost bursieră la Londra, dar și în Danemarca.

Omul din spatele Art Safari

Un „safari” al artei, în care publicul se poate bucura de lucrări cunoscute din toate colțurile lumii. Asta și-a dorit Ioana Ciocan, cea care organizează de aproape două decenii unul dintre cel mai mari evenimente culturale din România.

Art Safari – o combinație între muzeu, loc de concerte și de voie bună – s-a transformat în ultimii ani într-un adevărat fenomen cultural. Evenimentul aduce artiști faimoși din țară și din alte colțuri ale lumii și îi expune în tot felul de spații neconvenționale.

Într-un interviu acordat ProTV, Ioana Ciocan a povestit cum în 2015 a transformat în muzeu clădirea Ciclop, un monument istoric abandonat. Apoi, în 2018 l-a expus în piața George Enescu pe Brâncuși, alături de lucrări din colecția fundației Louis Vuitton din Paris. În 2022 s-a mutat în Palatul Dacia din Centrul Vechi, unde l-a adus pe John Constable, unul dintre cei mai importanți pictori britanici.