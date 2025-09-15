Cine sunt oamenii care au filmat drumețiile pe munte ale lui Nicușor Dan: „Au făcut voluntar această activitate”
Întrebat luni seară de către Mircea Badea cine sunt persoanele care au filmat și montat videoclipurile de pe rețelele de socializare în care Nicușor Dan făcea drumeții pe munți, președintele a spus că este vorba despre voluntari care au făcut parte din echipa lui de campanie pentru alegerile prezidențiale.
„Ați avut echipa care v-a filmat vacanța dvs. și care a documentat, montat (n.red.: videoclipurile). Ați fost întrebat atunci cine au fost oamenii, dacă au fost remunerați, iar dvs. ați spus atunci că sunt voluntari”, a fost intervenția lui Badea în interviul acordat luni seara Antena 3 CNN.
„E o echipă de oameni cu care am lucrat în campanie și care în pre-campanie și în campanie au fost plătiți. În acest moment în care ne aflăm și cu reorganizarea, au facut voluntar aceasta activitate”, a fost răspunsul lui Nicușor Dan.
Ca reacție la răspuns, jurnalistul Antena 3 CNN a făcut o „glumă, sper să fie de bun gust”, despre una dintre măsurile de austeritate luate de Guvernul Bolojan: „E exact ca premierul Bolojan care a spus că nu se micșorează salariile profesorilor, rămân la fel, dar mărim norma la 20 de de ore pe săptămână”.
„Cu diferența că eu nu i-am obligat la nimic (n.red.: pe voluntari)”, revine Nicușor Dan.
Expedițiile lui Nicușor Dan
Spre finalul lunii august, Nicușor Dan a fost absent de la festivitățile organizate la Constanța de Ziua Marinei Române. Era pentru prima dată când un președinte lipsea de la evenimente din 2011. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a precizat ulterior că șeful este „într-o perioadă de concedii”, acesta fiind motivul pentru care a lipsit de la festivitățile de la Constanța.
Președintele și familia lui au ales să asiste în acea zi la o slujbă la mănăstirea Sâmbăta de Sus, aflată foarte aproape de Făgăraș, orașul său natal.Șeful statului a spus că a vrut să fie aproape de comunitate, într-un loc în care venea în trecut cu părinții.
Într-o altă zi, Nicușor Dan a mers în pelerinaj la Mănăstirea Arsenie Boca, din Valea Sâmbetei. Potrivit filmărilor făcute de cei prezenți, președintele a fost primit cu pâine și sare de către stareț și i-a salutat pe enoriașii prezenți la slujbă.
Aceste evenimente, la fel care vizita de la Roșia Montană, nu s-au regăsit pe agenda oficială a președintelui.
A doua zi, a postat un clip video cu drumeţiile sale din ultimele zile, el afirmând că cele mai frumoase locuri pe care le-a vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România.
Potrivit imaginilor, şeful statului i-a arătat fiului său o cascadă, s-a întrecut cu fiica sa până în vârful muntelui şi i-a arătat cum să bea apă din izvor.
„România are locuri excepţionale, cum este Fereastra Mare de la Sâmbăta, din Făgăraş. Invit pe români să-şi petreacă vacanţele şi în România”, a fost mesajul şefului statului.