VIDEO Nicușor Dan a mers în pelerinaj la Mănăstirea Arsenie Boca. Starețul l-a primit cu pâine și sare

Președintele Nicușor Dan a fost surprins sâmbătă într-un moment de pelerinaj la Mănăstirea Arsenie Boca, din Valea Sâmbetei, potrivit Antena 3 CNN.

Președintele a urmat traseul de creastă pe Valea Sâmbetei, un traseu turistic de 7 kilometri, până în Căldarea Sâmbetei la Mănăstirea Arsenie Boca. Nicușor Dan și-a purtat fiul cel mic în spate pentru a ajunge la schitul unde a trăit părintele Arsenie Boca, potrivit sursei citate.

Ajuns la mănăstire, Nicușor Dan a fost primit cu pâine și sare de către stareț și i-a salutat pe enoriașii prezenți la slujbă.

Pe traseul din Munții Făgăraș, o turistă s-a întâlnit cu președintele și a publicat pe Facebook o fotografie făcută împreună.

„Pe cărarea spre Chilia Părintelui Arsenie Boca, în tăcerea Munților Făgăraș, am trăit o întâlnire neașteptată, dar plină de sens, alături de noi pe drum se afla și Președintele României, domnul Nicușor Dan. Un semn că atunci când pornești într-o călătorie spirituală, muntele îți scoate în cale nu doar liniștea, ci și oameni care, la rândul lor, caută”, a scris femeia, pe pagina sa de Facebook.

„Într-o perioadă de concedii”

Vineri, președintele Nicușor Dan a fost marele absent de la festivitățile organizate la Constanța de Ziua Marinei Române. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a precizat ulterior că șeful este „într-o perioadă de concedii”, acesta fiind motivul pentru care a lipsit de la festivitățile de la Constanța.

Președintele și familia lui au ales să asiste vineri la o slujbă la mănăstirea Sâmbăta de Sus, aflată foarte aproape de Făgăraș, orașul său natal.

Șeful statului a spus că a vrut să fie aproape de comunitate, într-un loc în care venea în trecut cu părinții.

„E o sărbătoare religioasă, multă lume merge la biserică, la mănăstire. E un loc unde veneam cu părinții, am ales să vin aici”, a spus Nicușor Dan, potrivit imaginilor difuzate de Digi24.ro.

El a explicat că nu a anunțat vizita, pentru a evita prezența presei: „Am vrut să fiu cât mai aproape de comunitate și inclusiv am stat la slujbă, care e ceva personal, intim”, a spus președintele.

Nicușor Dan participă astăzi la Coaliția de Voință

Președintele Nicușor Dan va participa astăzi, de la ora 16:00, la reuniunea „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing) a țărilor care sprijină Ucraina, a anunțat duminică dimineață Cotroceniul.

Reuniunea în format videoconferință va avea loc pentru discuții despre rezultatele summitului Donald Trump – Vladimir Putin de vineri și înaintea vizitei pe o care va face Volodimir Zelenski luni la Washington.

Întâlnirea online va fi coprezidată de președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul britanic Keir Starmer, potrivit Palatului Elysee.