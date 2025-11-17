Ciprian Ciucu: „Pericolul extremist începe să crească şi în Bucureşti” / Ce spune despre Daniel Băluţă

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a avertizat că „pericolul extremist” începe să crească şi în Bucureşti, motiv pentru care el va „dinamiza și mai mult campania”. Primarul Sectorului 6 spune că în ultima perioadă a văzut „foarte multe manipulări”, iar în sondajele de opinie el şi candidatul PSD, Daniel Băluţă, sunt „desprinşi” de ceilalţi competitori.

Într-o conferință de presă, Ciucu a declarat că nu îi va cere candidatului USR, Cătălin Drulă, să se retragă din cursă, deoarece îşi doreşte ca cel care va câştiga să aibă legitimitatea unei lupte duse până la capăt.

„În primul rând, nu îi cer lui Cătălin Drulă să se retragă. Nu vreau să fac acest lucru. Îmi doresc o competiţie care să meargă până la capăt şi celui care va câştiga să aibă legitimitatea unui lupte dusă până la capăt, a unei lupte politice, de altfel, şi să fie o luptă de idei şi nu de atacuri şi de manipulări”, a afirmat, luni, Ciprian Ciucu, într-o conferinţă de presă.

„Pericolul extremist începe să crească şi în Bucureşti”

El a avertizat că „pericolul extremist” începe să crească şi în Bucureşti.

„În al doilea rând, suntem în această situaţie datorită faptului că, la nivel de coaliţie, PSD practic a impus faptul că trebuie să mergem toţii cu candidaţi individuali, fiecare partid, sub ameninţarea ruperii coaliţiei şi a instabilităţii guvernamentale. Trebuie să fim în acelaşi timp foarte atenţi la un risc pentru că vedem că cei care au făcut sondaje de opinie au observat că acest pericol extremist începe să crească şi în Bucureşti unde, de altfel, până acum a fost ţinut în afară, în afara guvernării. Şi poate există un astfel de pericol, de aceea eu voi merge mai departe cu campania”, a mai spus Ciucu.

Ciucu, întrebat dacă îl incomodează ceilalți candidați de dreapta, a declarat:

„În această perioadă am văzut foarte multe manipulări. Eu ştiind şi rezultate, dar neputând să le probez, reale ale sondajelor care s-au dat pe piaţă. Datele pe care le am eu sunt următoarele: sunt, împreună cu principalul meu competitor, Daniel Băluţă, suntem desprinşi. Suntem desprinşi în sondaje, nu foarte mult, din păcate, şi va fi păcat că o să avem un candidat sau un primar ales cu poate în jur de 30% sau mai puţin, care va trebui să recupereze, să recâştige încrederea oamenilor. Deci ne aflăm undeva la 25-26%. O parte din sondajele mă dau pe mine, în faţă, altele pe dânsul. Nu întotdeauna ceea ce se publică cu aceste sondaje, şi ştim istoria, este şi realitatea”, a mai afirmat Ciprian Ciucu.

„S-a încercat cumva o îngrădire a mea, în sensul de a arăta că nu sunt întotdeauna pe primul loc sau al doilea, și este o strategie care văd că continuă. Faptul că sunt mai mulți pe zona de centru, centru-dreapta, așa arată astăzi configurația politică la nivelul Bucureștiului”, a mai spus Ciucu.

Ciprian Ciucu este pe primul loc într-un sondaj AtlasIntel pentru HotNews.

Potrivit cercetării, Ciucu este creditat cu 19,2% și este urmat de candidatul PSD, primarul sectorului 4, Daniel Băluță, cu 18,6%. Este cel mai mic procent pe care îl are Băluță într-un sondaj – celelalte case de sondare (Curs și Avangarde) îl creditează cu scoruri între 24 și 27%.

Pe locul trei se află useristul Cătălin Drulă, cu 18,1%, în timp ce pe locul 4 se află candidata susținută de AUR, Anca Alexandrescu, cu 17.9%.