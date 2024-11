Ziarul rusesc Kommersant a ales o declarație a lui Donald Trump pentru rubrica citatul zilei, una care poate viza și războiul ruso-ucrainean.

„Timp de patru ani (2017-2021) nu am cunoscut niciun război, cu excepția înfrângerii pe care am provocat-o ISIS. L-am învins în timp record, dar nu am purtat niciun război. Nu voi începe războaie, le voi opri”, a spus Trump.

Afirmațiile au fost făcute în timpul unui discurs susținut de la reședința sa din Palm Beach, discurs în care Trump și-a anunțat victoria în alegeri, numindu-se cel de-al 47-lea președinte al SUA.

În timpul campaniei electorale, el a vorbit în mod repetat despre disponibilitatea sa de a opri conflictul ruso-ucrainean în 24 de ore, menționează publicația rusească.

Republicanul Donald Trump a câștigat alegerile prezidențiale din Statele Unite și se va întoarce la Casa Albă pentru un nou mandat, după cel din perioada ianuarie 2017 – ianuarie 2021, potrivit calculelor făcute de mai multe mari instituții media.