Claudio Cisullo, președintele administrației de la firma imobiliară One United, investitor în schema Nordis

Claudio Cisullo, președintele administrației de la firma imobiliară One United. Foto site-ul One United Properties

Președintele Consiliului de Administrație al unuia dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din România, One United Properties, și cel care deține un pachet semnificativ de acțiuni în companie, Claudio Cisullo este al doilea mare investitor în schema Nordis, scrie presshub.ro.

Potrivit PressHub, Claudio Cisullo, președintele CA al One United, a investit 2,5 milioane de euro în Nordis. El a cumpărat în avans 34 de apartamente de la grupul imobiliar Nordis prin intermediul companiei sale de investiții ACC Investments, redenumită între timp CC Trust Private Equity Group, un vehicul comercial folosit intens în tranzactiile externe ale One United.

După ce Recorder a publicat ancheta despre schema Nordis, mai multe contracte plătite în avans de clienți au fost reziliate, ceea ce a generat un litigiu major. Spre deosebire de investitorii mai mici, Cisullo și-a recuperat însă deja mare parte din bani, mai scrie sursa citată.

PressHub spune că pentru cele 34 de apartamente, firma condusă de Cisullo (CC Trust Private Equity Group, fostă ACC Investments) plătise aproximativ 2,5 milioane euro (adică 12.355.860 lei) până la momentul desființării contractului. Între timp, investitorului i-au fost restituiți peste 2,3 milioane de euro (adică 11.481.030 lei). Pe lângă diferența rămasă, Cisullo pretinde și penalități de vreo 180.000 de euro (900.000 de lei).

Compania CC Trust Private Equity Group, prin care elvețianul a contractat apartamente Nordis, este o subsidiară a holdingului CC Trust, fondat tot de Cisullo la Zurich.

„Cu încă un braț în Luxembourg, suveica transfrontalieră funcționează ca un fond de investiții: cumpără apartamente în avans, deci la prețuri mai mici, pentru a le închiria sau revinde în viitor. Dar, mai ales, servește azi ca instrument de optimizare în tranzacțiile externe ale dezvoltatorului One United Properties, unde Cisullo este președinte al Consililiul de Administrație”, explică PressHub.

Un exemplu este cel din 2021, când One United a vândut 124 de unități din ansamblul One Cotroceni Park, într-o singură tranzacție, către CC Trust Private Equity Group (fosta ACC Investments). Când prețurile au mai crescut în piață, One a răscumpărat 67 din cele 124 de apartamente, anunțând ca le va revinde pe toate în profit cu un milion de euro.

Contactat de jurnaliștii de la PressHub pentru a răspunde dacă litigiul cu Nordis și implicarea sa în One United nu-l poziționează într-un conflict de interese, Claudio Cisullo i-a redirecționat pe aceștia către avocatul său.

”CC Trust Group, prin filiala pe care o deține în România, CC Trust Private Equity Group, a cumpărat de la diferiți dezvoltatori din România mai multe proprietăți rezidențiale, ca parte a strategiei sale investiționale. A fost și cazul Nordis Mamaia. Această investiție a fost făcută în contextul în care Nordis a garantat tuturor investitorilor, inclusiv nouă, un randament anual minim al investiției. Toate aceste investiții au fost făcute înainte ca CC Trust să intre într-un parteneriat strategic cu One United Properties. Din acel moment, în domeniul imobiliar, CC Trust a investit și investește în continuare numai în One United Properties, fără ca această decizie să afecteze în vreun fel proiectele anterioare”, a răspuns avocatul omului de afaceri elvețian.