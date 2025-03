Claudiu Târziu, noi critici la adresa lui George Simion: „Mi s-a părut total nepotrivit să se pună într-o stare de locotenență față de Călin Georgescu”

Candidatura lui George Simion la președinție „nu este principala nemulțumire” ci abaterea de la ce și-a propus și a promis AUR, spune Claudiu Târziu, co-fondator al formațiunii alături de Simion. De asemenea, europarlamentarul s-a declarat nemulțumit de modul în care Simion se raportează la Călin Georgescu.

„Cu tot respectul, Călin Georgescu nu a creionat niciun fel de doctrină. Domnul Călin Georgescu a făcut niște declarații care au putut încânta un anumit tip de public care au putut da naștere unor controverse și unor dezbateri publice, dar ele nu reprezintă liniile unei doctrine, din punctul meu de vedere. Și cred că mă pricep la doctrini politice”, a declarat Târziu pentru Digi24.

El spune că este „nepotrivit” ca AUR „să aștepte gestul de bunăvoință al domnului Călin Georgescu în privința stabilirii unui candidat la președinție”.

„Mi s-a părut total nepotrivit ca liderul partidului AUR, președintele partidului AUR, să se pună într-o stare de locotenență față de domnul Călin Georgescu, să nu spun de secondat. Mi s-a părut nepotrivit ca o persoană, chiar cu multe voturi în spate și cu mult lipici la public, să poată dicta în interiorul partidului pe care noi l-am construit și pe care noi l-am adus până la nivelul ăsta. Da, asta se întâmplă”, a mai spus Claudiu Târziu.

Dar nu candidatura la președinție a lui George Simion este principalul motiv de supărare, mai spune europarlamentarul AUR.

„Este și asta. Ca să fiu direct și clar, faptul că ne-am abătut de la ceea ce noi ne-am propus și am promis. Noi trebuia să fim un partid cu totul altfel constituit decât celelalte. Deci să nu acceptăm niciun fel de compromis din perspectiva traseismului politic, al obiceiurilor legate de campaniile politice, ca să fiu eufemistic, și nu mai suntem”, mai spune Târziu. „Este de notoritate publică faptul că am primit foarte mulți oameni care n-au trecut printr-un partid sau două, că atunci e de înțeles, poate nu și-au găsit calea din prima, dar am primit oameni care erau tarați politic până a ajunge la noi”.

Schimb de replici între Târziu și Simion pe tema prezidențialelor

Recent, Claudiu Târziu a declarat că AUR ar fi trebuit să aleagă „un candidat cu șanse mai mari” pentru alegerile prezidențiale. În replică, George Simion a spus despre colegul său de partid că poate este „un pic” gelos că nu a fost desemnat el să reprezinte partidul în cursa către Cotroceni.

„Eu cred că domnul Claudiu Târziu greșește. Eu cred că domnul Claudiu Târziu greșește că nu a participat la mitingurile pentru domnul Georgescu, de exemplu, din data de 1 martie, și s-ar putea să fie un pic de gelozie că nu a fost ales el ca fiind candidatul mișcării suveraniste”, a declarat Simion potrivit Agerpres.

Ulterior, Claudiu Târziu și-a exprimat „rezervele cu privire la candidatura lui George Simon”, la Digi 24, și l-a avertizat de la distanță că un „nou eșec” i-ar putea fi „fatal pentru cariera politică”.