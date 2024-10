Climate Paths: o viziune inovatoare pentru cercetarea sustenabilității din România

România își asumă un rol activ în combaterea schimbărilor climatice și dezvoltarea durabilă prin lansarea proiectului Climate Paths: Metode Inovatoare pentru Reducerea Impactului Climatic și de Mediu. Acest proiect, organizat de Social Innovation Solutions (SIS) în parteneriat cu Cancelariei Prim-Ministrului României și Smart Innovation Norway, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian, operat de Innovation Norway, oferă oportunități de impact pentru cercetarea climatică din România. Prin facilitarea colaborării între experți români și norvegieni, reprezentanți ai guvernului, mediului academic și sectorului privat, proiectul urmărește dezvoltarea de politici publice și soluții inovatoare care să răspundă nevoilor specifice ale României.

Ciprian Stănescu, Președintele Social Innovation Solutions, subliniază provocările esențiale pe care România trebuie să le abordeze în tranziția verde și cum proiectul Climate Paths contribuie la soluționarea lor: „Principalele provocări cu care România se confruntă, sunt reducerea emisiilor de carbon, creșterea eficienței energetice și dezvoltarea infrastructurii verzi. Proiectul Climate Paths contribuie direct la abordarea acestor provocări, prin crearea de parteneriate între sectorul public, privat și institutele de cercetare.”

Cancelaria Prim-Ministrului joacă un rol esențial în coordonarea și sprijinirea acestui demers, având o responsabilitate crucială în facilitarea politicilor publice menite să susțină adoptarea soluțiilor inovatoare rezultate din proiect. Implicarea directă a Cancelariei asigură un angajament guvernamental clar în promovarea și integrarea tehnologiilor verzi în cadrul legislativ și economic al României.

Mihaela Frăsineanu, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, susține acest angajament: „România face, de câțiva ani, pași importanți în tranziția verde, iar Guvernul are rolul central în facilitarea și susținerea inovării verzi. Iar acești pași nu ar fi fost posibili fără o strânsă și continuă colaborare atât cu mediul privat cât și cu societatea civilă. Un astfel de exemplu de colaborare între Guvern și Social Innovation Solution este și proiectul Climate Paths, ale cărui rezultate se vor constitui în propuneri de politici publice pe care sperăm să le regăsim în legislație și pentru care vom intensifica și atragerea de finanțări internaționale.”

Un parteneriat esențial: România-Norvegia

Un aspect central al Climate Paths este colaborarea internațională, în special parteneriatul cu Norvegia, care facilitează schimbul de experiență și expertiză în domeniul tehnologiilor verzi. Această cooperare permite adaptarea soluțiilor inovatoare la specificul României, contribuind astfel la accelerarea tranziției verzi și la implementarea unor politici durabile.

Mihaela Frăsineanu, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, evidențiază beneficiile acestei colaborări: „Un parteneriat cu o țară atât de avansată în această tranziție verde, precum Norvegia, nu poate să aducă decât beneficii, și prin diseminarea de exemple de bune-practici și prin transferul tehnologic care poate avea loc. Acest parteneriat ne provoacă să discutăm despre problematici și să identificăm oportunități pentru țară noastră pe componenta de inovare, sprijinind dezvoltarea de politici naționale care să susțină economia verde, eficiența energetică și utilizarea resurselor regenerabile.”

Acest schimb de experiență și de bune practici este esențial pentru a adapta soluțiile norvegiene la specificul României, contribuind la tranziția verde pe termen lung. În plus, guvernul român sprijină în mod activ dezvoltarea de politici și măsuri legislative care să permită implementarea soluțiilor inovatoare identificate în cadrul acestui parteneriat. Mihaela Frăsineanu subliniază importanța măsurilor legislative deja adoptate: „România a făcut pași importanți în direcția susținerii cercetării și inovării prin adoptarea Legii nr. 183/2024, care reglementează statutul personalului de cercetare, dezvoltare și inovare. În plus, am relansat schema de ajutoare de stat pentru cercetare-dezvoltare, care susține proiectele de inovare în domeniul tehnologiilor verzi.”

Aceste măsuri sunt menite să creeze un cadru stabil și predictibil pentru cercetare și inovare, oferind suport atât institutelor de cercetare, cât și investitorilor interesați de soluții sustenabile.

Forumul Climate Solutions – un eveniment de referință pentru cercetarea românească

Un moment central al proiectului Climate Paths este organizarea Forumul Bilateral Green Innovation: Climate Solutions, care se va desfășura între 17-18 octombrie la București. Acest forum va fi cel mai mare eveniment de acest tip organizat în România, reunind peste 200 de participanți și 90 de institute de cercetare din România, Norvegia, Belgia și Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.

Evenimentul își propune să aducă la aceeași masă lideri politici, cercetători și reprezentanți ai mediului de afaceri pentru a discuta soluții inovatoare în domeniul energiei regenerabile, eficienței energetice și tehnologiilor verzi. Ciprian Stănescu, Președintele Social Innovation Solutions, evidențiază importanța acestei platforme de dialog:

„Forumul Climate Solutions este o oportunitate unică de a conecta cercetarea românească de nevoile mediului de afaceri și ale guvernului. Este esențial să accelerăm colaborarea între sectorul public și cel privat pentru a găsi soluții aplicabile la provocările climatice actuale.”

Climate Paths

Evenimentul nu se rezumă doar la discuții teoretice. Unul dintre obiectivele sale principale este identificarea de soluții concrete, care pot fi ulterior integrate în propuneri de politici publice și măsuri legislative. Mihaela Frăsineanu adaugă:

„Forumul Climate Solutions aduce laolaltă experți și decidenți politici și, în acest fel, joacă un rol crucial în conectarea teoriei cu acțiunea practică. El aduce la aceeași masă lideri politici, oameni de știință și reprezentanți ai mediului de afaceri, creând cadrul ideal pentru a transforma soluțiile teoretice în politici publice aplicabile. De asemenea, forumul favorizează schimbul de bune practici și modele de succes din alte state europene, care pot fi adaptate și implementate în România. În plus, acest tip de dialog constructiv ajută Guvernul să identifice obstacolele și să ajusteze măsurile pentru o tranziție mai rapidă și eficientă către economia verde.”

Soluții concrete pentru cercetare și inovare

Un rezultat concret al proiectului va fi elaborarea unui Ghid de bune practici care să ofere decidenților politici, cercetătorilor și mediului de afaceri un set de recomandări clare pentru adoptarea soluțiilor sustenabile. Acest ghid va fi bazat pe concluziile extrase din forum și pe colaborarea cu experții norvegieni. Proiectul include și o vizită de lucru în Norvegia, unde experți români vor avea ocazia să preia bune practici și soluții inovatoare în domeniul tehnologiilor verzi.

Mihaela Frăsineanu subliniază importanța acestui ghid și a colaborării internaționale: „Așteptăm să vedem o mai mare claritate pe tot ceea ce înseamnă politicile pe inovare în România și modalități eficiente de susținere a institutelor de cercetare. Unul dintre obiectivele principale este crearea unor politici publice bine fundamentate, care să fie susținute de date și exemple reale. De asemenea, așteptăm ca modelele de bună practică din acest proiect să devină baza unor viitoare colaborări sau parteneriate public-private în direcția investițiilor din zona tehnologiei verzi, infrastructură durabilă și cercetarea în domeniul energiei regenerabile.”

Impactul pe termen lung al proiectului

Climate Paths nu este doar un proiect dedicat soluțiilor imediate, ci și un motor pentru schimbări pe termen lung. Tranziția verde necesită dezvoltarea de politici sustenabile și tehnologii inovatoare care să răspundă provocărilor climatice și economice din România. În plus, integrarea acestor soluții în legislația națională și sprijinul financiar pentru cercetare sunt esențiale pentru asigurarea unui impact durabil. Colaborarea între România și Norvegia creează un cadru de parteneriat pe termen lung, care va sprijini atât dezvoltarea economică, cât și competitivitatea internațională a României.

În concluzie, Climate Paths reprezintă un model de colaborare internațională și de dialog între toate părțile implicate în tranziția verde, oferind soluții inovatoare și politici publice sustenabile care vor contribui semnificativ la dezvoltarea economică și la combaterea schimbărilor climatice.

„Climate Paths: Innovative Methods for Mitigating Climate and Environmental Impact” este un proiect inițiat și implementat de Social Innovation Solutions în parteneriat cu Cancelaria Prim-Ministrului României și Smart Innovation Norway, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian, operat de Innovation Norway.

Articol susținut de Climate Change Summit