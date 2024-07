CNAS nu are suficienți bani până la finalul anului, admite conducerea instituției: „Avem promisiunea că vom fi susținuți”. Anul trecut fondurile s-au terminat la sfârșitul verii

Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu are bani suficienți până la finalul anului, însă are promisiunea, din partea decidenţilor, că instituția „va fi susţinută” pentru a putea merge mai departe, a declarat, vineri, președintele CNAS, Valeria Herdea, într-o conferință de presă. Anul trecut, bugetul CNAS s-a terminat în perioada august-septembrie, fiind apoi cârpit periodic din Fondul de rezervă al Guvernului, însă cu sume insuficiente.

„Mi-aş dori să pot să spun că da, am bani pentru tot până la sfârşitul anului. Dar nu am suficienţi bani. Am bani foarte drămuiţi. Dar asta nu înseamnă că nu avem promisiunea că vom fi susţinuţi şi că vom putea merge înainte”, spune Valeria Herdea.

Potrivit președintelui CNAS, mulți români ajung la medic în stadii târzii de boală, ceea ce presupune costuri mai mari de tratament.

Ce înseamnă concret banii insuficienți de la CNAS?

Dacă situația de anul trecut se va repeta, lipsa de fonduri de la CNAS s-ar răsfrânge în lanț în întreg sistemul de sănătate: CNAS ar acumula, practic, datorii către toți furnizorii de servicii medicale și de medicamente – spitale, cabinete medicale (medicină de familie + ambulatoriu), laboratoare de analize și farmacii.

La începutul acestui an, multe spitale erau în pragul colapsului, după ce banii de la CNAS au avut întârzieri de luni de zile, în a doua parte a anului trecut: spitalele ajung, practic, să nu își mai permită plata furnizorilor de medicamente și materiale sanitare, ajung să își trimită pacienții să își cumpere singuri medicamente și consumabile sau chiar să amâne operații care nu sunt urgente.

La rândul lor, farmaciile cărora Casa de Asigurări le plătește banii cu întârziere ajung să nu își mai poată plăti furnizorii și să renunțe la eliberarea rețetelor compensate.

Și laboratoarele de analize și investigații imagistice ajung să mai ofere doar analize contra cost, dacă banii de la Casa de Asigurări întârzie cu lunile.

În ceea ce privește cabinetele de medicină de famile, și acestea s-au plâns, anul trecut, că banii de la Casă pentru plata serviciilor lor ajungeau cu întârziere, cabinetele fiind în pericol să nu își mai poată acoperi costurile de funcționare.

Doar 6,2 milioane de români plătesc asigurare de sănătate

România are o alocare de doar 6,5% din PIB pentru sănătate, în timp ce alte țări din Europa alocă 12% – 14%, amintește președintele CNAS.

În plus, mai spune Valeria Herdea, țara noastră are 16.764.725 de persoane asigurate la sistemul public de sănătate, însă dintre acestea, 6.238.119 sunt plătitori de asigurare, iar 10.526.606 sunt neplătitori.

„Există și foarte multe categorii scutite, dar nu toate sunt apanajul CNAS”, arată Valeria Herdea.

„Nu am avut probleme în a nu fi înțeleasă nevoia de alocare de bani pentru sănătate, dar am avut probleme în a se aloca efectiv fonduri, pentru că, dacă nu sunt încasări, FNUASS este mult redus. În acest moment, aceste fonduri sunt colectate de Ministerul Finanțelor și de ANAF, nu de CNAS”, mai spune șefa CNAS.

Citește și: