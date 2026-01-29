Cocaină, cannabis și alcool în sângele șoferului microbuzului cu suporteri greci implicați în accidentul din Timiș, anunță procurorii

Imagini dinainte de accidentul în care șapte persoane au murit în accidentul din Timiș Foto: captură video

Analizele toxicologice realizate de IML Timişoara au ieșit pozitive pentru două substenţe psihoactive, cannabis şi cocaină, a anunțat joi purtătorul de cuvând al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, citat de news. De asemenea, șoferul consumase și alcool.

Șapte persoane din microbuz, printre care șoferul, au murit în urma accidentului care a avut loc marți pe E70, în apropierea localității Lugojel, județul Timiș. Ei erau cetățeni greci, suporteri ai echipei PAOK Salonic, și se îndreptau spre Lyon unde echipa favorită avea joi seară un meci în Europa League.

„În cauză a fost întocmit un buletin de analiză toxicologică de către IML Timişoara, pentru a se determina prezenţa substanţelor psihoactive în sânge, în ceea ce priveşte pe conducătorul autovehiculului. Rezultatul acestuia a confirmat prezenţa în sânge a două substenţe psihoactive, respectiv cannabis şi cocaină. De asemenea, a fost confirmată şi prezenţa alcoolului”, a declarat Bertha Serena Constantinescu, purtător de cuvând al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, citat de news.ro.

La locul accidentului, spune reprezentanta parchetului, au fost găsite pliculeţe cu substanţe susceptibile a fi psihoactive, dar în acest caz nu au sosit rezultatele oficiale ale testelor.

Ce spun procurorii despre cauzele accidentului

Imaginile video surprinse de pe o cameră de bord din autocisterna care este depășită de microbuz înainte de accident prezintă momentul tragediei. Microbuzul depășește autocisterna și încearcă să revină pe banda sa de deplasare, dar în cele din urmă virează spre stângă și lovește frontal un TIR aflat pe sensul opus.

Unul din cei trei supraviețuitori din microbuzul implicat în accidentul în Timiș a declarat că în timpul unei încercări de depășire, sistemul de asistență a vehiculului a blocat volanul, provocând pierderea controlului asupra microbuzului de către șofer, potrivit presei elene.

Întrebați despre această posibilitate, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj a precizat că expertiza tehnică cu privire la o eventuală blocare a volanului în timpul depăşirii nu s-a finalizat și e prea devreme pentru o concluzie.

Care este starea răniților

Doi dintre cei trei supravieţuitori ai accidentului au fost duşi la Salonic, cu un avion medical aparţinând Ministerului grec al Sănătăţii. Unul dintre ei va fi internat în spital, iar celălalt va merge acasă.

Cel de-al treilea rănit a rămas internat la Timişoara, după ce în cursul nopţii a fost operat.

Trupurile neînsufleţite ale celor 7 bărbați morţi urmează să fie repatriate tot joi, cu un avion militar.