Un supraviețuitor al accidentului cu 7 morți din Timiș răspunde la principala întrebare despre tragedie

Imagini dinainte de accidentul în care șapte persoane au murit în accidentul din Timiș Foto: captură video

Unul din cei trei supraviețuitori din microbuzul implicat în accidentul în Timiș a declarat că în timpul unei încercări de depășire, sistemul de asistență al vehicului a blocat volanul, provocând pierderea controlului asupra microbuzului de către șofer. Dezvăluirea a fost făcută de medicul George Siadimas care a vorbit cu supraviețuitorii, potrivit publicației elene ERTnews.

Supraviețuitorul a indicat drept cauză activarea asistenței la menținerea benzii de circulație, descriind că a blocat volanul și accidentul s-a produs în câteva secunde. Potrivit medicului, pacientul nu este sedat, are contact deplin cu mediul înconjurător și știe exact ce s-a întâmplat.

Imaginile video surprinse de pe o cameră de bord din autocisterna care este depășită de microbuz înainte de accident prezintă momentul tragediei. Microbuzul depășește autocisterna și încearcă să revină pe banda sa de deplasare, dar în cele din urmă virează spre stângă și lovește frontal un TIR aflat pe sensul opus.

Șapte persoane din microbuz, printre care șoferul, au murit în urma accidentului care a avut loc pe E70, în apropierea localității Lugojel, județul Timiș. Ei erau cetățeni greci, suporteri ai echipei PAOK Salonic, și se îndreptau spre Lyon unde echipa favorită avea joi seară un meci în Europa League.

Care este starea supraviețuitorilor

Medicul Koukoulas a confirmat că doi dintre cei trei răniți sunt capabili să comunice. El a spus că se afla și el la spital în timpul vizitei ambasadorului și consulului grec.

Detalii despre starea rănițor a oferit miercuri dimineață și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-o postare pe Facebook:

1 pacient la Politraumatologie (Casa Austria) – politraumatisme multiple și contuzii pulmonare bilaterale

1 pacient la Ortopedie – fractură aripă sacrată

1 pacient la Neurochirurgie – hemoragie subarahnoidiană minimă și policontuzii

Doi dintre răniți au vârsta de 20 de ani, în timp ce al treilea are 28 de ani. „În urma stabilizării și evaluărilor medicale, pacienții sunt în prezent stabili hemodinamic, sub monitorizare continuă și tratament de specialitate. Situația medicală rămâne dinamică și este atent supravegheată de echipele medicale”, a mai precizat Rogobete.

Potrivit ERTnews, părinții victimelor au ajuns miercuri dimineață în Timișoara pentru a asista la identificarea, autopsia și procedurile postmortem ale celor șapte bărbați care și-au pierdut viața.

Suporterii lui PAOK au venit în Timișoara

Aproximativ 200 de suporteri greci s-au întors din drumul spre Franța și au mers marți seară în Timișoara, unde sunt internați supraviețuitorii, pentru a-și manifesta susținerea. Un mic grup de suporteri a fost primit marți seară în spital pentru a-și vedea prietenii răniți.

Suporterii au aprins torţe şi au aşezat fulare cu însemnele echipei favorite la locul accidentului. Ambasadoarea Republicii Elene la Bucureşti, Lili Evangelia Grammatika, a revenit, miercuri dimineaţă, la Spitalul Judeţean Timişoara pentru a se interesa de starea răniţilor. În momentul în care aceasta se îndrepta spre intrarea în unitatea medicală, un reprezentant al clubului de fotbal PAOK Salonic, a agresat un jurnalist, potrivit news.ro.

Acesta a lovit camera jurnalistului, iar polițiștii au intervenit și l-au luat pe bărbat şi l-au dus la secţie pentru audieri.