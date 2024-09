Mișcare explozivă la Bruxelles: comisarul european francez Thierry Breton s-a retras din executivul UE, cu un atac violent la von der Leyen. De cine a fost înlocuit

Șefa Comisiei Europene trebuia să anunțe componența noii sale echipe miercurea trecută, dar a amânat momentul pentru săptămâna aceasta, iar lucrurile par să se complice și mai mult, scriu Reuters și Politico.

Comisarul european francez Thierry Breton a declarat luni că va demisiona din executivul UE, din cauza neînțelegerilor cu președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, susținând că aceasta ar fi cerut Parisului să îi retragă nominalizarea.

Von der Leyen își finalizează în prezent lista de comisari pentru cel de-al doilea mandat, listă care urmează să fie prezentată publicului săptămâna aceasta, cu întârziere.

Macron l-a nominalizat în locul lui Breton pe Stephane Sejourne, ministrul de Externe demisionar al Franței și un aliat politic apropiat al președintelui, scrie Reuters.

„Președintele Republicii a apărat întotdeauna obținerea unui portofoliu-cheie pentru comisarul său european. Acesta este sensul contactelor sale cu președinta Comisiei Europene”, a spus un comunicat al președinției franceze

Breton a fost comisarul UE pentru industrie și piața internă în timpul primului său mandat, supervizând multe dintre cele mai importante politici ale blocului, de la producția industrială de arme la reglementarea Big Tech. El și Franța așteptau un portofoliu important și pentru acest mandat.

I would like to express my deepest gratitude to my colleagues in the College, Commission services, MEPs, Member States, and my team.



Together, we have worked tirelessly to advance an ambitious EU agenda.



It has been an honour & privilege to serve the common European interest🇪🇺 pic.twitter.com/wQ4eeHUnYu