Compania de constructii  RICHRBT SRL Romania va investi in parcuri fotovoltaice cu o capacitate totala de 900 MW

România se îndreaptă spre un viitor verde: construcția a patru parcuri fotovoltaice demarează în curând.

Într-o mișcare ambițioasă de a îmbunătăți infrastructura energetică și de a reduce amprenta de carbon, RICHRBT anunță lansarea construcției a patru parcuri fotovoltaice moderne cu o capacitate totala de peste 230 mw. Aceste proiecte vor fi amplasate strategic în sudul tarii si vor contribui semnificativ la creșterea capacității de producție a energiei regenerabile.

Parcurile se vor localiza în sudul țării, primul urmând să fie construit în luna septembrie a acestui an, în comuna Bolintin Deal, județul Giurgiu și va avea o capacitate de 40 MW. La începutul anului 2025 vor construi alte 3 parcuri, tot în județul Giurgiu: 80 MW în comuna Joița, 60 MW în comuna Ulmi, 50 MW în comuna Bolintin Vale.

“ In urmatorii trei ani ne dorim sa mai infiintam un numar de 12 parcuri deoarece ne dorim ca pana in 2027 sa ajungem la o capacitate totala de 900 MW. Sper sa avem sprijinul adecvat in punct de vedere legislativ si din partea Guvernului Romaniei, deoarece energia solara are potentialul de a deveni o componenta esentiala a mixului energetic global. Ne angajăm să continuăm să investim în proiecte sustenabile și inovatoare, care să contribuie la un viitor mai bun pentru toți.” declară Reman Henk Jonah Rutger, fondatorul companiei RICHRBT.

RICHRBT SRL are o cifra de afaceri de peste 700 000 000 euro si o vechime de 9 ani, activeaza in zona constructiilor civile si industriale si a importurilor de produse metalurgice, insa, managementul companiei a hotarat sa investeasca tot mai mult in energie alternativa si toate investitiile vor fi facute din fondurile proprii ale RICHRBT SRL. In contextul schimbarilor climatice globale si al necesitatii urgente de a reduce emisiile de gaze cu efect de sera, Romania se pozitioneaza ca un lider regional in adoptarea tehnologiilor verzi. Prin aceste parcuri fotovoltaice, RICHRBT, deschide noi perspective pentru un viitor energetic sustenabil, marcand un pas important in tranzitia catre o economie verde.

Articol susținut de RICHRBT