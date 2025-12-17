Compromisul pe care este dispus să îl facă o populară platformă de jocuri interzisă în Rusia pentru a reveni online

O fetiță folosește un smartphone pe care se vede aplicația Roblox, pe 20 noiembrie 2024. Imagine ilustrativă. FOTO: Marijan Murat / DPA / Profimedia

Platforma americană de jocuri online Roblox a anunțat miercuri că este dispusă să modifice unele dintre funcționalitățile sale în Rusia, în încercarea de a obține ridicarea interdicției impuse la începutul acestei luni, informează Reuters.

Autoritatea rusă de supraveghere din domeniul comunicațiilor, Roskomnadzor, a anunțat interdicția pe 3 decembrie, invocând motive de siguranță a copiilor, ceea ce a stârnit nemulțumirea unor utilizatori ruși și chiar un rar protest, în weekend, în orașul siberian Tomsk.

Agenția rusă de știri Interfax a citat miercuri comunicatul autorității Roskomnadzor, potrivit căruia compania americană a contactat-o și și-a exprimat disponibilitatea de a se conforma legislației ruse.

„Dacă aceasta nu este doar o declarație, ci o dorință sinceră a platformei de a-și schimba abordarea pentru a proteja siguranța copiilor în mediul online, atunci Roskomnadzor va interacționa cu platforma la fel cum o face cu orice alt serviciu care respectă legislația rusă”, a transmis autoritatea de supraveghere, potrivit agenției de știri.

Roblox intenționează să continue discuțiile cu Roskomnadzor

Un purtător de cuvânt al Roblox a confirmat contactul cu autoritatea de supraveghere, într-un comentariu trimis prin e-mail către Reuters.

Roblox este pregătit „să limiteze temporar funcțiile de comunicare în Rusia și să revizuiască procesele de moderare a conținutului pentru a răspunde cerințelor legale necesare pentru a restabili accesul comunității noastre la platformă”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Acesta a adăugat: „Roblox intenționează să continue dialogul cu Roskomnadzor pe măsură ce accesul la platformă este restabilit, inclusiv discuții privind măsuri suplimentare de conformitate care ar putea fi luate în considerare în timp”.

Purtătorul de cuvânt a refuzat să comenteze, însă, cu privire la momentul în care interdicția ar putea fi ridicată. Un utilizator care a încercat să acceseze Roblox miercuri la Moscova a raportat că a văzut un ecran alb și un mesaj care spunea „verificarea actualizărilor”.

Roblox a fost interzis de mai multe țări, printre care Irak și Turcia, din cauza îngrijorărilor legate de exploatarea platformei de către prădători pentru abuzarea copiilor. Compania afirmă că respectă legile naționale și că este profund angajată în siguranța utilizatorilor.

Orice acord de restabilire a accesului la Roblox ar reprezenta un caz rar de compromis în disputele de lungă durată ale Rusiei cu companiile americane din domeniul tehnologiei.

Rusia a introdus cenzura pe timp de război care blochează sau restricționează o serie de platforme de socializare străine, precum Snapchat, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube și aplicația de apeluri video FaceTime a Apple.

Oficialii ruși susțin că măsurile sunt necesare pentru a se apăra împotriva unui „război informațional” sofisticat declanșat de puterile occidentale și împotriva culturii occidentale „decadente” care subminează valorile tradiționale rusești.

VPN-urile permit rușilor să ocolească interdicțiile

Mulți oameni ocolesc interdicțiile folosind Rețele Private Virtuale (VPN-uri). Unii tineri ruși au pus la îndoială logica unor astfel de restricții, dacă acestea pot fi ocolite atât de ușor; alții se întreabă de ce există atât de puține alternative rusești la aplicațiile occidentale interzise.

Unii părinți și profesori ruși și-au exprimat îngrijorarea că Roblox permite copiilor să acceseze conținut sexual și să comunice cu adulți.

Roskomnadzor a precizat că Roblox a promis să ia măsurile necesare „pentru a elimina informațiile distructive și periculoase și pentru a preveni activitățile criminale și comunicările utilizatorilor pe platformă”.

Purtătorul de cuvânt al Roblox a precizat: „Roblox este profund angajat în siguranța utilizatorilor noștri, cu un set robust de măsuri de siguranță proactive și preventive, concepute pentru a detecta și preveni conținutul dăunător pe platforma noastră”.