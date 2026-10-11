Condiția pusă de Zelenski pentru a opri atacurile asupra rafinăriilor rusești: „Se poate chiar de astăzi”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că țara sa poate opri loviturile asupra rafinăriilor rusești dacă și forțele Moscovei încetează atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.

Mesajul său vine după ce Trump a cerut de mai multe ori Ucrainei să oprească aceste lovituri, inclusiv sâmbătă, când l-a atacat dur pe Zelenski și i-a transmis că „ar face bine să se oprească naibii” din atacuri. Ulterior, l-a criticat din nou, spunând că liderul ucrainean „dintr-un motiv sau altul, nu vrea” în încheie niciun acord.

Mesajul lui Trump a venit la o zi după anunțarea unui controversat acord între Moscova și Washington privind achiziționarea în masă de motorină rusă.

Zelenski a criticat acordul ruso-american drept o „decizie slabă” din partea Statelor Unite și o oportunitate profitabilă pentru Rusia de a-și reface rezervele de lichidități și de a-și finanța războiul.

În ultimele patru zile, Ucraina a atacat patru instalații rusești majore din domeniul hidrocarburilor: Complexul de rafinare și petrochimie Gazprom Salavat, o instalație de procesare a gazelor Gazprom din Salava, rafinăria Omsk a Gazprom Neft, aflată la 2.500 km de granița cu Ucraina și rafinăria Ukhta a Lukoil aflată la 1.900 km de grania cu Ucraina.

Zelenski: Putin nu vrea oprirea atacurilor

„Adevărata cauză a războiului din Europa este Rusia și numai Rusia. Atacurile asupra infrastructurii energetice pot fi oprite chiar de astăzi, dar Putin nu dorește acest lucru”, a transmis liderul ucrainean într-un mesaj postat duminică pe rețeaua socială X.

„Ucraina va fi gata să înceteze atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești dacă Rusia încetează atacurile asupra infrastructurii noastre energetice. Orice măsuri de dezamorsare a conflictului trebuie să fie reciproce și susținute de garanții reale”, a spus Zelenski.

Potrivit președintelui ucrainean, duminică vor avea noi discuții ale oficialilor de la Kiev cu aliații europeni.

„Practic în fiecare zi ne coordonăm la diferite niveluri și lucrăm la pachete suplimentare de apărare, în primul rând apărare aeriană și muniție pentru avioanele de luptă. Toate acestea au scopul de a proteja viețile poporului nostru și interesele Ucrainei”, a mai scris el pe X.