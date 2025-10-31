Contele de Paris, un descendent al regilor Franței, le cere hoților de la Luvru să returneze comorile furate: „Este ceva personal”

Jean d’Orléans (stânga), contele de Paris, fotografiat alături de părinții săi la o înmormântare din 2018, FOTO: Niviere David / Abaca Press / Profimedia Images

Contele de Paris, a cărui străbunică a purtat odinioară tiara cu safire furată din Muzeul Luvru, i-a îndemnat pe hoți să returneze bijuteriile intacte, de dragul patrimoniului Franței, și al familiei sale, relatează Reuters.

„Dați-ne înapoi bijuteriile, încă mai este timp”, a spus Jean d’Orléans, un descendent direct al regilor Franței, într-un interviu acordat agenției Reuters la domeniul regal din Dreux, aflat la 70 de kilometri sud-vest de Paris.

„Este ceva personal și intim”, a spus d’Orléans, în vârstă de 60 de ani, răsfoind fotografii de familie care o arătau pe străbunica sa, Ducesa de Guise, purtând tiara cu safire de Ceylon și diamante în 1931. „Aceste bijuterii erau purtate la ocazii speciale, la evenimente de familie, uneori și pentru a crea un portret anume”, a explicat el.

Ducesa de Guise, FOTO: Mary Evans Picture Library / Profimedia

O altă fotografie o arăta pe bunica sa, Isabelle d’Orléans-Bragance, purtând tiara pentru ultima oară la nunta prințesei Astrid a Belgiei, în 1984, înainte ca aceasta să fie vândută Muzeului Luvru de către bunicul său pentru 5 milioane de franci, un an mai târziu.

Valoarea bijuteriilor furate de la Luvru se ridică la 102 milioane de dolari

Jaful comis în plină zi a șocat Franța și a lăsat națiunea uluită de îndrăzneala infractorilor și de eșecurile de securitate care le-au permis acestora să fugă cu comori naționale evaluate la peste 100 de milioane de dolari, într-un furt care a durat doar câteva minute.

A fost cel mai mare furt de la Luvru de la dispariția tabloului Mona Lisa în 1911. Poliția a efectuat mai multe arestări.

Cele opt obiecte furate proveneau din secolul al XIX-lea și au aparținut odinioară aristocrației franceze sau conducătorilor imperiali ai țării.

Printre ele se numărau tiara, un colier și un cercel din setul de safire care a aparținut reginei Marie-Amélie și reginei Hortense.

O tiară și o broșă ce au aparținut împărătesei Eugenie, precum și un colier cu smaralde și o pereche de cercei cu smaralde dăruiți împărătesei Marie Louise de către Napoleon cu prilejul căsătoriei lor, se numără de asemenea printre bijuteriile furate.

Ducele de Paris deplânge pierderea unui „patrimoniu inestimabil”

Setul cu safire, achiziționat în 1821 de regele Ludovic-Filip de la regina Hortense, a rămas în familia Orléans mai bine de un secol înainte de a fi expus publicului.

Contele de Paris i-a îndemnat pe hoți să returneze bijuteriile intacte.

„Pentru familia noastră, pentru poporul francez, este important ca aceste bijuterii să se întoarcă în vitrina lor de la Luvru”, a spus el, adăugând că acestea ar trebui expuse într-o sală renovată, cu măsuri de securitate sporite.

Contele, care a cerut autorităților să tragă la răspundere orice persoană care se va dovedi că a dat dovadă de neglijență în cazul jafului din 19 octombrie, a comparat reacția publică față de acest furt cu valul de emoție declanșat de incendiul de la Catedrala Notre-Dame din 2019.

„Este un patrimoniu inestimabil”, a spus el. „Trebuie să-l recuperăm”, a subliniat acesta.