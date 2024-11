Contract de 3,1 miliarde de euro pentru Reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă. 800 de milioane de euro sunt bonusuri de performanță

Acționarii Nuclearelectrica au decis joi ca proiectul Reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă să treacă în următoarea etapă, cea a lucrărilor preliminare. Au fost aprobate negocierile cu o asociere formată din mai multe companii, din SUA, Canada și Europa, pentru atribuirea contractului de Servicii de inginerie şi servicii de management de proiect (Contractul EPCM). Costul total al contractului este de 3,16 miliarde de euro, din care 800 milioane de euro reprezintă doar bonusurile de performanță.

Mai exact, a fost aprobată încheierea Contractului EPCM (Inginerie, Procurare şi Management al Construcţiei), între compania românească de proiect EnergoNuclear S.A. şi Asocierea FCSA formată din companiile controlate de americani Fluor B.V., Fluor Energy Transition Inc. Wilmington, Sucursala București Branch, S&L Engineers, Ltd. şi Sargent & Lundy Energie SRL, canadienii de la Candu Energy Inc., și italienii de la Ansaldo Nucleare.

Compania de stat Nuclearelectrica este unicul acționar al companiei de proiect Energonuclear.

Contractul va fi semnat de către directorul general.

Astfel se trece la etapa a doua a proiectului. Prima etapă a fost cea pregătitoare, care a constatat în contractarea de servicii juridice și unele de inginerie pentru pregătirea unor documente necesare. Ultima etapă este cea a construcției efective.

800 milioane de euro bonusuri de performanță

Acționarii au mai decis ca activitățile companiei de proiect EnergoNuclear S.A. să fie redimensionate astfel încât bugetul de venituri și cheltuieli să permită derularea contractului EPCM din etapa a doua. De acest lucru se va ocupa Consiliul de Administrație al Nuclearelectrica.

Această etapă, pentru care se va încheia contractul EPCM, este cea a lucărilor preliminare.

elaborarea ingineriei necesare pentru definirea proiectului;

structurarea și contractarea finanțării (prin estimări de cost şi grafic de implementare cu grad ridicat de certitudine);

obținerea Opiniei favorabile a Comisiei Europene în urma notificării Proiectului, în baza Art. 43 din Tratatul EURATOM și espectiv a unei decizii pozitive în conformitate cu dispozițiile europene în materia ajutorului de stat;

obținerea Autorizației de Securitate Nucleară pentru etapa de Construcție;

luarea Deciziei Finale de Investiție, pentru trecerea în Etapa III (Construcție)

Costul total al contractului este de 3,16 miliarde de euro, din care 800 milioane de euro reprezintă doar bonusurile de performanță pentru managementul consorțiului, se arată într-un document al Nuclearelectrica, fără să precizeze exact despre ce reprezintă aceste bonusuri. Potrivit acestuia, bonusurile vor fi în cuantum de 8% din costul total al proiectului.

„Contractul EPCM (Inginerie, Procurare şi Management al Construcţiei) prevede două faze, calibrate la etapele prevăzute în Strategia de implementare a Proiectului, respectiv LNTP (având o componentă fixă şi o componentă variabilă) şi FNTP (având o valoare estimată iniţială, pe bază de cost rambursabil, precum şi o componentă de stimulare a performanţei activităţii de management al consorţiului prin acordarea unor bonusuri, în cuantum de 8% din Costul Total al Proiectului”, se precizează în documentul Nuclearelectrica.

Cel puțin 9 ani de servicii de inginerie și project management

Durata contractului este estimată la 108 luni, în două etape: LNTP (24-30 luni) si FNTP (80-84 luni)

Serviciile de inginerie vor costa 239 milioane euro într-o primă etapă (LNTP), care va dura 2 ani, și 1,2 miliarde de euro, în altă etapă (FNTP), care va dura 7 ani.

Serviciile de project management vor costa 42 milioane euro în etapa LNTP și 877 milioane euro etapa FNTP.

LNTP este FAZA Ordinului de Începere Parțială a Lucrărilor

FNTP este Faza ordinului de începere a tuturor lucrărilor.

Durata preconizata a Etapei LNTP este de 24 de luni de la data intrării în vigoare a contractului si anume depunerea Garanțiilor de Bună Execuție, se arată în documentul Nuclearelectrica.



Durata iniţială estimată a Etapei FNTP este de 84 de luni. Aceasta va fi actualizată la finele Etapei LNTP, ceea ce poate duce la o durată și mai mare.

Obiectul contractului

Potrivit documentului Nuclearelectrica, obiectul contractului constă în numeroase servicii de proiectare, estimări de cost, inginerie și management

Servicii solicitate în Faza LNTP (Faza Ordinului de Începere Parțială a Lucrărilor – LNTP)

Servicii de proiectare necesare pentru elaborarea unor tipuri de documentatii, printre care: documentatii necesare elaborarii PSAR, estimare de cost avand un grad de acuratete de +15% – 20%.

Servicii de management și dezvoltare a proiectului, printre care: dezvoltarea modelului 3D, elaborarea strategiei de procurare si constructie.

Servicii solicitate în Faza FNTP (Faza ordinului de începere a tuturor lucrărilor (FNTP)

Servicii de inginerie

Serviciile de management de proiect

Serviciile de asistență în procurare

Serviciile de asistență tehnică până la intrarea în exploatare comercială a unităților

Asigurarea calității și realizarea unui sistem de asigurarea calității integrat aplicat atât în birourile Contractantului, cât și pe amplasament.

Costul total al proiectului va fi determinat la finele Etapei LNTP, consorțiul urmând să furnizeze o estimare de cost cu un grad de acuratețe de la -10% până la +20%. Această valoare actualizată va sta la baza actualizării modelului financiar, determinării prețului de exercitare şi luării deciziei de investire pentru intrarea în Etapa FNTP.

În prezent, proiectul Reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă este estimat la 7 miliarde euro.