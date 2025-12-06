Corina Machado, care se ascunde în Venezuela, a anunțat că va merge miercuri să-și primească Nobelul pentru Pace

Opozanta venezueleană Maria Corina Machado, care trăiește ascunsă în țara sa, a confirmat că se va deplasa la Oslo pentru a-și primi premiul Nobel pentru pace, a anunțat sâmbătă pentru AFP directorul Institutului Nobel.

„Am luat legătura cu doamna Machado în această noapte și ea a confirmat că va fi la Oslo pentru ceremonie”, a declarat Kristian Berg Harpviken.

„Având în vedere situația de securitate, nu putem spune mai multe despre data și modul în care va veni”, a adăugat el într-un mesaj transmis France Presse.

Informația vine în condițiile în care existau mari semne de întrebare cu privire la posibilitatea ca această opozantă în vârstă de 58 de ani să participe la ceremonia de decernare a premiului Nobel pe 10 decembrie în capitala Norvegiei.

În noiembrie, procurorul general al Venezuelei a declarat că Machado va fi considerată „fugară” dacă va părăsi țara pentru a-și primi premiul.

Această opozantă, care a dedicat Nobelul poporului venezuelean şi lui Donald Trump, a primit premiul pe 10 octombrie pentru lupta sa în favoarea unei tranziții democratice în Venezuela.

Ea a fost împiedicată să candideze la alegerile prezidențiale din 2024, la finalul cărora președintele în exercițiu Nicolas Maduro a fost proclamat câștigător, în ciuda protestelor opoziției.

Statele Unite și o mare parte a comunității internaționale nu au recunoscut acest rezultat.