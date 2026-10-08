Soții Georgescu, la DIICOT pentru a treia zi consecutivă. Imagini cu fostul candidat la alegerile prezidențiale

Soţia fostului candidat la preşedinţie Călin Georgescu a ajuns joi, pentru a treia zi consecutiv, la sediul DIICOT, unde procurorii continuă percheziţiile informatice în dosarul de înşelăciune cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro, potrivit News.ro.

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Percheziţiile informatice au început marţi, ambii soţi fiind prezenţi la DIICOT pentru a asista la proceduri.

Potrivit Antena 3 și Observator News, anchetatorii au ridicat zeci de dispozitive la perchezițiile făcute în vila din Mogoșoaia.

Călin Georgescu a fost scos din Arestul Central pentru a participa la percheziții, potrivit Digi 24.

Soții Georgescu au fost așteptați și azi de mai mulți susținători la sediul DIICOT.

Cristela Georgescu, care este audiată ca martor în dosar, a stat şi marţi şi miercuri la DIICOT mai multe ore, iar în ambele zile a făcut declaraţii la plecare.

Ea a declarat, miercuri, că are „tot dreptul” să-şi exprime „îngrijorarea”, pentru că a fost „torturată” văzând fotografiile copiilor săi pe ecrane străine. „Cred că orice mamă de acasă poate rezona cu mine”, a adăugat ea.

Ce spune Cristela Georgescu despre dosar

Cristela Georgescu a susţinut că dosarul în care soţul său este acuzat de o înşelăciune de 1,1 milioane de euro este „o uneltire îndelung planificată şi cu mult vicleşug realizată” şi a reclamat că în presă „au ajuns pe surse” informaţii confidenţiale care conţineau şi date personale. Soţia lui Georgescu a mai susţinut că acesta „nu a înşelat”, ci „a fost înşelat”.

Marţi, Cristela Georgescu a reclamat „modul brutal în care s-a intrat în casă”, „modul traumatizant şi aproape inuman în care un copil nevinovat a fost păzit la pat”, dar şi felul în care tatăl său a fost tratat de către anchetatori.



În plus, ea a vorbit despre „modul umilitor şi traumatizant în care Călin a fost încătuşat, ridicat din trafic, fără ca el să reprezinte un pericol”.



Soţia lui Călin Georgescu a acuzat că este „un dosar politic în cea mai pură formă a sa” și a reclamat că soţul său este persecutat.

Sechestru pe conturi și vila din Mogoșoaia

Miercuri, procurorii DIICOT au anunţat că au pus sechestru pe mai multe conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu, după ce, pe 24 septembrie, puseseră sechestru şi pe vila din Mogoşoaia a fostului candidat la alegerile prezidenţiale.

Între timp, Tribunalul București a respins contestația acestuia față de decizia anchetatorilor și a decis că vila din Mogoșoaia va rămâne sub sechestru.