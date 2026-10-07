Și vila lui Călin Georgescu rămâne sub sechestru. Tribunalul București i-a respins contestația

Contestația formulată de Călin Georgescu împotriva sechestrului pus de DIICOT pe vila sa din Mogoșoaia a fost respinsă de Tribunalul București, miercuri, potrivit Agerpres.

Instanța a respins contestația drept nefondată. Fostul candidat la alegerile prezidențiale are de achitat 400 de lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat. Decizia este definitivă.

DIICOT i-a pus vila sub sechestru în 24 septembrie, în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat că a înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

El se află în arest preventiv din 29 septembrie, când Curtea de Apel București a întors decizia Tribunalului București – care îl pusese sub control judiciar – invocând în motivare „riscul de sustragere de la urmărirea penală şi de influenţare a bunei desfăşurări a procesului penal”.

Procurorii i-au pus sechestru și pe conturile bancare

Astăzi, DIICOT i-a pus sechestru și pe conturile bancare, fără să precizeze, însă, despre ce sumă este vorba. Potrivit unor surse judiciare citate de G4Media, ar fi vorba despre aproximativ 100.000 de euro.

„La data de 7 octombrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele inculpatului în vârstă de 64 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată”, a declarat instituția într-un comunicat de presă.

Călin și Cristela Georgescu au mers miercuri dimineață la sediul DIICOT pentru a participa la perchezițiile informatice.

Dosarul în care este arestat Călin Georgescu a pornit de la o plângere depusă de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că a fost păgubit cu suma de 1,1 milioane de euro.