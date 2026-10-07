Cristela Georgescu acuză, la ieșirea de la DIICOT, că „astăzi am fost torturată văzând fotografiile copiilor pe ecrane străine”

Cristela Georgescu a oferit miercuri, pentru a doua zi consecutiv, declarații la ieșirea din sediul DIICOT, unde a fost audiată din nou, în calitate de martor, în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este acuzat de înșelăciune în valoare de 1,1 milioane de euro.

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Soțul ei, Călin Georgescu, a fost scos în cursul dimineții din Arestul Central și dus la sediul DIICOT, unde au continuat perchezițiile informatice asupra dispozitivelor electronice ridicate de la vila lui din Mogoșoaia.

Tot la sediul DIICOT s-a prezentat și soția acestuia, care a venit însoțită de un bodyguard și a fost întâmpinată de zeci de susținători.

A fost pentru a doua zi consecutiv în care soții Georgescu s-au întâlnit la sediul procurorilor antimafia din București.

„Am fost torturată văzând fotografiile copiilor”

După mai multe ore petrecute în sediul DIICOT, Cristela Georgescu a declarat că are „tot dreptul” să-şi exprime „îngrijorarea”, pentru că a fost „torturată” văzând fotografiile copiilor săi pe ecrane străine.

„Cred că orice mamă de acasă poate rezona cu mine”, a adăugat ea. Cristela Georgescu a susţinut că dosarul în care soţul său este acuzat de o înşelăciune de 1,1 milioane de euro este „o uneltire îndelung planificată şi cu mult vicleşug realizată” şi a reclamat că în presă „au ajuns pe surse” informaţii confidenţiale care conţineau şi date personale. Soţia lui Călin Georgescu a mai susţinut că el „nu a înşelat”, ci „a fost înşelat”.

„Sunt foarte multe stick-uri pe care sunt fotografiile copiilor noştri. Este o procedură firească într-un stat tiranic şi nedemocratic şi ca mamă am tot dreptul să-mi exprim îngrijorarea. Astăzi am fost torturată văzând fotografiile copiilor pe ecrane străine. Cred că orice mamă de acasă poate rezona cu mine”, a spus Cristela Georgescu, miercuri după-amiază, potrivit News.ro.

De asemenea, ea a susţinut că nu doar în acest dosar, ci şi în altele, au ajuns în presă, pe surse, informaţii „confidenţiale” care conţineau şi date personale ale membrilor familiei sale.

„Deci, eu nu am garanţia, nu am siguranţa datelor noastre personale şi îmi exprim această îngrijorare”, a subliniat Cristela Georgescu.

„O uneltire cu mult vicleșug realizată”

Totodată, ea a reclamat că dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de o înşelăciune de 1,1 milioane de euro este „o uneltire îndelung planificată şi cu mult vicleşug realizată”.

„Călin nu a înşelat, Călin a fost înşelat”, a mai spus Cristela Georgescu.

Martor în dosar

Cristela Georgescu a fost şi marţi la DIICOT, timp de peste şapte ore, şi a anunţat că percheziţiile vor continua în zilele următoare, precizând că a fost „invitată în calitate de martor”.

Ea a reclamat „modul brutal în care s-a intrat în casă”, „modul traumatizant şi aproape inuman în care un copil nevinovat a fost păzit la pat”, dar şi modul în care tatăl ei, socrul lui Călin Georgescu, a fost tratat de către anchetatori.

În plus, ea a vorbit despre „modul umilitor şi traumatizant în care Călin a fost încătuşat, ridicat din trafic, fără ca el să reprezinte un pericol”.

Soţia lui Călin Georgescu a mai acuzat marți că dosarul fostului candidat este „un dosar politic în cea mai pură formă a sa” și că soţul ei este persecutat.

Miercuri, procurorii DIICOT au anunţat că au pus sechestru pe mai multe conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu, după ce, pe 24 septembrie, puseseră sechestru şi pe vila din Mogoşoaia a fostului candidat la alegerile prezidenţiale.

Între timp, Tribunalul București a respins contestația acestuia față de decizia anchetatorilor și a decis că vila din Mogoșoaia va rămâne sub sechestru.

Acuzațiile aduse lui Georgescu în dosarul instrumentat de DIICOT

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pe 29 septembrie în dosarul de înșelăciune, după ce Curtea de Apel București a întors decizia primei instanțe, care hotărâse plasarea lui Georgescu sub control judiciar.

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de omul de afaceri din Buzău Răzvan Leu, care acuză că a fost păgubit cu suma de 1,1 milioane de euro.

Lui Răzvan Leu i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Călin Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveția. Pentru a obține creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanție de un milion de euro, dintre care 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru a finanța campania lui Georgescu la prezidențiale, conform DIICOT.

Leu a fost convins apoi să mai transfere alți 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.

Călin Georgescu mai este cercetat în alte două dosare penale, în ambele fiind trimis în judecată.